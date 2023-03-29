Nghiên cứu chỉ ra rằng những người sinh ra ở khu vực giàu có thường sống lâu hơn người nghèo 10 năm

Thế giới 29/03/2023 08:16

“Nếu bạn được sinh ra trong một khu phố giàu có, bạn sẽ sống được thêm 10 năm nữa”...

Theo The Times vào ngày 20/3, Health Equals - một cơ quan nghiên cứu sức khỏe, đã đưa ra kết luận này bằng cách phân tích tuổi thọ kỳ vọng tại 650 khu vực bầu cử ở Anh dựa trên dữ liệu từ Cơ quan thống kê Quốc gia. Tuổi thọ kỳ vọng thể hiện khoảng thời gian trung bình mà một đứa trẻ dự kiến sẽ sống và là chỉ số có thể xác định mức độ sức khỏe và phúc lợi của một khu vực.

Nghiên cứu cho thấy khoảng cách rõ ràng về tuổi thọ giữa nơi có rất nhiều người giàu và nơi có rất nhiều người nghèo. Nếu xem xét kỹ, 15 trong số 20 khu vực có tuổi thọ kỳ vọng dài nhất là ở London và phía Đông Nam, nơi có nhiều ngôi làng giàu có nhất. Mặt khác, 17 trong số 20 nơi có tuổi thọ kỳ vọng ngắn nhất là ở các khu vực nghèo như Glasgow, Scotland.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những người sinh ra ở khu vực giàu có thường sống lâu hơn người nghèo 10 năm - Ảnh 1

Ảnh minh họa  

Khi so sánh theo từng khu vực, sự khác biệt thậm chí còn rõ ràng hơn. Khi một đứa trẻ sơ sinh được sinh ra ở Hampstead, một thị trấn giàu có ở London, tuổi thọ được kỳ vọng là 88 tuổi. Thế nhưng, người sinh ra ở Glasgow tương đối nghèo được dự đoán là sẽ kết thúc sớm 12 năm, ở tuổi 76. Ngoài ra, chênh lệch giữa các làng giàu nhất và nghèo nhất càng ngày càng gia tăng khoảng cách trong 20 năm qua và được nắm bắt là tăng thêm hai năm nữa.

Các chuyên gia phân tích rằng xu hướng này được tạo ra khi điều kiện nhà ở nghèo nàn và giáo dục dưới chuẩn cản trở sự tăng trưởng phát triển của trẻ em. Health Equals cho biết: “Chênh lệch này làm tăng gánh nặng cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí và gây ra tình trạng lực lượng lao động di cư cản trở tăng trưởng kinh tế”. Và chính phủ phải thiết lập trình tự ưu tiên như tạo không gian vành đai xanh, mở rộng giao thông và xây dựng nhà ở chất lượng...

Theo Chosun Ilbo

Nhà hàng nổi tiếng nhân ''gạch đá'' vì chỉ tặng bữa ăn miễn phí cho khách trên 158kg

Nhà hàng nổi tiếng nhân ''gạch đá'' vì chỉ tặng bữa ăn miễn phí cho khách trên 158kg

Một nhà hàng ở Mỹ có tên Heart Attack Grill đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội sau khi bị cáo buộc vì tặng đồ ăn miễn phí cho những thực khách thừa cân.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới chênh lệch giàu nghèo tuổi thọ kỳ vọng

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích