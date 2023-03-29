Nghiên cứu chỉ ra rằng những người sinh ra ở khu vực giàu có thường sống lâu hơn người nghèo 10 năm

“Nếu bạn được sinh ra trong một khu phố giàu có, bạn sẽ sống được thêm 10 năm nữa”...

Theo The Times vào ngày 20/3, Health Equals - một cơ quan nghiên cứu sức khỏe, đã đưa ra kết luận này bằng cách phân tích tuổi thọ kỳ vọng tại 650 khu vực bầu cử ở Anh dựa trên dữ liệu từ Cơ quan thống kê Quốc gia. Tuổi thọ kỳ vọng thể hiện khoảng thời gian trung bình mà một đứa trẻ dự kiến sẽ sống và là chỉ số có thể xác định mức độ sức khỏe và phúc lợi của một khu vực.

Nghiên cứu cho thấy khoảng cách rõ ràng về tuổi thọ giữa nơi có rất nhiều người giàu và nơi có rất nhiều người nghèo. Nếu xem xét kỹ, 15 trong số 20 khu vực có tuổi thọ kỳ vọng dài nhất là ở London và phía Đông Nam, nơi có nhiều ngôi làng giàu có nhất. Mặt khác, 17 trong số 20 nơi có tuổi thọ kỳ vọng ngắn nhất là ở các khu vực nghèo như Glasgow, Scotland.

Ảnh minh họa

Khi so sánh theo từng khu vực, sự khác biệt thậm chí còn rõ ràng hơn. Khi một đứa trẻ sơ sinh được sinh ra ở Hampstead, một thị trấn giàu có ở London, tuổi thọ được kỳ vọng là 88 tuổi. Thế nhưng, người sinh ra ở Glasgow tương đối nghèo được dự đoán là sẽ kết thúc sớm 12 năm, ở tuổi 76. Ngoài ra, chênh lệch giữa các làng giàu nhất và nghèo nhất càng ngày càng gia tăng khoảng cách trong 20 năm qua và được nắm bắt là tăng thêm hai năm nữa.

Các chuyên gia phân tích rằng xu hướng này được tạo ra khi điều kiện nhà ở nghèo nàn và giáo dục dưới chuẩn cản trở sự tăng trưởng phát triển của trẻ em. Health Equals cho biết: “Chênh lệch này làm tăng gánh nặng cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí và gây ra tình trạng lực lượng lao động di cư cản trở tăng trưởng kinh tế”. Và chính phủ phải thiết lập trình tự ưu tiên như tạo không gian vành đai xanh, mở rộng giao thông và xây dựng nhà ở chất lượng...

Theo Chosun Ilbo

Nhà hàng nổi tiếng nhân ''gạch đá'' vì chỉ tặng bữa ăn miễn phí cho khách trên 158kg Một nhà hàng ở Mỹ có tên Heart Attack Grill đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội sau khi bị cáo buộc vì tặng đồ ăn miễn phí cho những thực khách thừa cân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-chi-ra-rang-nhung-nguoi-sinh-ra-o-khu-vuc-giau-co-thuong-song-lau-hon-nguoi-ngheo-10-nam-565736.html