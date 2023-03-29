Nhiều người thiệt mạng và mất tích trong vụ nổ nhà máy sản xuất chocolate tại Mỹ

Thế giới 29/03/2023 08:13

Những mảnh vỡ rơi xuống như mưa từ vụ nổ nhà máy sản xuất chocolate Mỹ làm ít nhất 2 người chết, 9 người mất tích.

Theo hãng thông tấn AP và New York Post (NYT) vào ngày 24/3 (giờ địa phương), một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất chocolate của Công ty R.M. Palmer ở thị trấn ​​West Reading (bang Pennsylvania, Mỹ) vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày.

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Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất chocolate của Công ty R.M. Palmer. Ảnh Hãng thông tấn AP

Tòa nhà xảy ra vụ nổ đã bị sập hoàn toàn, các tòa nhà gần đó như chung cư cũng bị hư hại. Thị trưởng West West Reading Borough - Samantha Kaag cho biết: “Đó là một tai nạn khá đáng sợ. Hiện tại, không có mối nguy hiểm đặc biệt nào xung quanh khu vực xảy ra tai nạn, nhưng các nhà chức trách đang kêu gọi người dân sơ tán khỏi hiện trường”.

Khoảnh khắc vụ nổ cũng được camera quan sát thời tiết tại một trạm phát sóng ghi lại. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một cột lửa bất ngờ bốc cao trong nhà xưởng và xảy ra vụ nổ, khói đen bao trùm màn hình camera trong chốc lát. Các mảnh vỡ của tòa nhà bị vụ nổ thổi bay lên không trung rồi rơi xuống đất như mưa. Máy ảnh cũng bị rung lắc dữ dội do sức ép của vụ nổ. Ngay sau đó, khói xám dày bốc lên tràn ngập màn hình camera.

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Công ty R.M. Palmer, thành lập năm 1948, nổi tiếng với việc sản xuất chocolate theo mùa như chocolate hình con thỏ cho mùa lễ Phục sinh. Ảnh từ Trang chủ Công ty R.M. Palmer

Cảnh sát địa phương và đội cứu hỏa đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời tiến hành các hoạt động cứu hộ. Một quan chức cảnh sát cho biết: “Trong vụ tai nạn có ít nhất 2 người thiệt mạng và 9 người mất tích”. Không thể xác định chính xác số người bị thương. Theo báo cáo, 8 người tại hiện trường đã được đưa đến bệnh viện và 7 người trong số họ được cho là không gặp vấn đề nghiêm trọng nào đe dọa đến tính mạng. Người còn lại đã được chuyển đến một cơ sở y tế khác, nhưng thông tin chi tiết không được cung cấp.

Theo Chosun Ilbo

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