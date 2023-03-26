Người phụ nữ khỏe mạnh tử vong do ngừng tim sau một năm tái hôn, thủ phạm là người không ai ngờ đến

Thế giới 26/03/2023 06:26

Điều gây sốc là kẻ sát hại người phụ nữ một cách lạnh lùng đã lộ diện chính là người chồng làm nghề bác sĩ.

Theo ‘Crime Chief’ của JTBC vào ngày 24, ông A đã gặp và kết hôn với người phụ nữ B thông qua một công ty hôn nhân. Cả hai đã tái hôn. Tuy nhiên, người phụ nữ B đã chết vì ngừng tim sau một năm kết hôn.

Các nhân viên y tế 119 được cử đến vào thời điểm người phụ nữ B tử vong cũng thắc mắc có vết tiêm trên cánh tay của cô B.

Sau đó, dựa trên một số lời khai, vụ án đã được chuyển thành vụ án giết người và một cuộc khám xét, thu giữ đã được tiến hành tại bệnh viện.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác nhận rằng thuốc ngủ mà ông B dùng là thuốc được sử dụng trong các vụ tử hình ở Hoa Kỳ đã được kê đơn dưới tên của nhân viên.

Người phụ nữ khỏe mạnh tử vong do ngừng tim sau một năm tái hôn, thủ phạm là người không ai ngờ đến - Ảnh 1

Một đoạn video CCTV cho thấy một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã sát hại người vợ tái hôn của mình bằng cách cho cô ấy uống thuốc ngủ. (JTBC ghi lại)

Vào ngày xảy ra vụ việc, đoạn phim CCTV cho thấy ông A đi lang thang trước nhà với tâm trạng lo lắng. Về điều này, luật sư Park Ji-hoon cho biết: "Ông A nói rằng ông ra ngoài đi dạo lúc 11 giờ đêm, nhưng người ta đã xác nhận rằng ông ra ngoài lúc 12 giờ đêm”. Sau đó, ông ấy giải thích, "(Ông A trên CCTV) đã hút thuốc khi đi dạo quanh nhà”.

Ông A, người bị bắt vì tội giết vợ khai: “Tôi đã xảy ra bất hòa với vợ khi khai trương bệnh viện”.

Ngày 13/11/2016, ông A cho thuốc chất kích thích thần kinh vào ống tiêm tại cơ sở thẩm mỹ mà mình làm việc với mục đích giết vợ rồi bỏ vào túi xách ông mang đi làm. Ông ta cũng bị cáo buộc âm mưu giết vợ bằng cách cho vợ uống thuốc ngủ và tiêm thuốc chất kích thích thần kinh tại nhà vào 20 giờ 30 ngày 15 cùng tháng.

Người phụ nữ khỏe mạnh tử vong do ngừng tim sau một năm tái hôn, thủ phạm là người không ai ngờ đến - Ảnh 2

Ảnh: JTBC ghi lại từ một đoạn video CCTV 

Công tố đã yêu cầu án tử hình đối với ông A với các tội danh giết người, cố ý giết người, vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy.

Hội đồng xét xử tuyên bố lý do của bản án: "Khả năng cao anh ta bị chỉ trích đã dùng kiến ​​thức y học làm công cụ giết người mà quên đi bổn phận của một bác sĩ là phải đặt tính mạng và sức khỏe của con người lên hàng đầu. Nhưng trong quá trình điều tra không thể kết luận bị cáo phạm tội vì tự thú, tham lam tài sản hay vì mục đích kinh tế".

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với JTBC vào năm 2017, chị gái ruột của người phụ nữ B uất ức chia sẻ: "Từ trước đến nay anh ta chưa hề có một sự kiểm điểm nào, không chỉ với người vợ mà anh ta đã giết, mà cả gia đình tang quyến cũng hoàn toàn không. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng bản án là công bằng. Làm sao có thể giảm án cho một kẻ giết người dã man như vậy mà không phải là tù chung thân? Tôi thật tuyệt vọng".

Theo Daum

Cặp chị em sinh đôi ‘cực phẩm’ giống nhau nhất thế giới quyết định lấy chung chồng

Cặp chị em sinh đôi ‘cực phẩm’ giống nhau nhất thế giới quyết định lấy chung chồng

Họ luôn đi vệ sinh cùng một lúc, làm cùng một công việc và thậm chí còn quyết định đính hôn với cùng một người đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong do ngừng tim chồng giết vợ thủ phạm giết người

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 44 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích