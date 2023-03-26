Các nhân viên y tế 119 được cử đến vào thời điểm người phụ nữ B tử vong cũng thắc mắc có vết tiêm trên cánh tay của cô B.

Theo ‘Crime Chief’ của JTBC vào ngày 24, ông A đã gặp và kết hôn với người phụ nữ B thông qua một công ty hôn nhân. Cả hai đã tái hôn. Tuy nhiên, người phụ nữ B đã chết vì ngừng tim sau một năm kết hôn.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác nhận rằng thuốc ngủ mà ông B dùng là thuốc được sử dụng trong các vụ tử hình ở Hoa Kỳ đã được kê đơn dưới tên của nhân viên.

Sau đó, dựa trên một số lời khai, vụ án đã được chuyển thành vụ án giết người và một cuộc khám xét, thu giữ đã được tiến hành tại bệnh viện.

Một đoạn video CCTV cho thấy một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã sát hại người vợ tái hôn của mình bằng cách cho cô ấy uống thuốc ngủ. (JTBC ghi lại)

Vào ngày xảy ra vụ việc, đoạn phim CCTV cho thấy ông A đi lang thang trước nhà với tâm trạng lo lắng. Về điều này, luật sư Park Ji-hoon cho biết: "Ông A nói rằng ông ra ngoài đi dạo lúc 11 giờ đêm, nhưng người ta đã xác nhận rằng ông ra ngoài lúc 12 giờ đêm”. Sau đó, ông ấy giải thích, "(Ông A trên CCTV) đã hút thuốc khi đi dạo quanh nhà”.

Ông A, người bị bắt vì tội giết vợ khai: “Tôi đã xảy ra bất hòa với vợ khi khai trương bệnh viện”.

Ngày 13/11/2016, ông A cho thuốc chất kích thích thần kinh vào ống tiêm tại cơ sở thẩm mỹ mà mình làm việc với mục đích giết vợ rồi bỏ vào túi xách ông mang đi làm. Ông ta cũng bị cáo buộc âm mưu giết vợ bằng cách cho vợ uống thuốc ngủ và tiêm thuốc chất kích thích thần kinh tại nhà vào 20 giờ 30 ngày 15 cùng tháng.

Ảnh: JTBC ghi lại từ một đoạn video CCTV

Công tố đã yêu cầu án tử hình đối với ông A với các tội danh giết người, cố ý giết người, vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy.

Hội đồng xét xử tuyên bố lý do của bản án: "Khả năng cao anh ta bị chỉ trích đã dùng kiến ​​thức y học làm công cụ giết người mà quên đi bổn phận của một bác sĩ là phải đặt tính mạng và sức khỏe của con người lên hàng đầu. Nhưng trong quá trình điều tra không thể kết luận bị cáo phạm tội vì tự thú, tham lam tài sản hay vì mục đích kinh tế".

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với JTBC vào năm 2017, chị gái ruột của người phụ nữ B uất ức chia sẻ: "Từ trước đến nay anh ta chưa hề có một sự kiểm điểm nào, không chỉ với người vợ mà anh ta đã giết, mà cả gia đình tang quyến cũng hoàn toàn không. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng bản án là công bằng. Làm sao có thể giảm án cho một kẻ giết người dã man như vậy mà không phải là tù chung thân? Tôi thật tuyệt vọng".

Theo Daum