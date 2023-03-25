Các bồn tắm nước nóng thiên nhiên 'điêu đứng' do gặp khủng hoảng nhiên liệu

Đối với nhiều khách du lịch, điểm nổi bật của chuyến đi đến Budapest - thủ đô và thành phố đông dân nhất của Hungary là ngâm mình thư giãn tại một trong nhiều bồn tắm nước nóng thiên nhiên tuyệt vời tại quốc gia này.

Cô Edit Reffy từ Budapest Spas - công ty điều hành các bồn tắm của thành phố cho biết, việc vận hành các phòng tắm ngốn nhiều năng lượng "tốn kém hơn 170% so với năm ngoái.

Thủ đô Budapest tự hào có một loạt các địa điểm ngoạn mục, từ các hồ bơi theo phong cách tân baroque nổi tiếng, nơi những khách du lịch đến tắm thư giãn có thể chơi cờ, thưởng thức các loại bánh kẹo xa hoa và tận hưởng không gian thiên nhiên mỹ miều.

Trong những năm gần đây, các điểm du lịch nổi tiếng này đã phải dựa vào khí đốt để duy trì nhiệt độ trong hang động và các hồ nước tắm hơi, đặc biệt là trong mùa đông.

Cô cũng trải lòng với hãng thông tân AFP rằng: "Đó là một thách thức khó khăn" đồng thời cho biết họ phải tăng giá vé, giảm giờ mở cửa và đóng cửa các bể bơi ngoài trời. Cô Reffy cũng cho biết giá tại các phòng tắm lâu đời ở Budapest như Gellert đã tăng hơn 30%, bao gồm cả tại Szechenyi Spa vốn là địa danh nổi tiếng về dịch vụ ngâm mình trong nước nóng và tận hưởng cảm giác hòa mình cùng thiên nhiên, thưởng thức món ăn, văn hóa nghệ thuật độc đáo.

Các nhà tắm nông thôn rẻ hơn và ít nổi tiếng hơn cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng năng lượng, một số trong đó đã phải đóng cửa dừng hoạt động.

Zoltan Kantas, người đứng đầu Hiệp hội các nhà tắm Hungary cho biết: "Các spa mang theo gánh nặng vì một phần tư số nhà tắm trên toàn quốc đang hạn chế giờ mở cửa".

Hungary có hơn 1300 nguồn nước nóng bao gồm cả quần thể hang động mê cung Miskolctapolca ở phía Đông Bắc. Riêng hồ nước nóng tự nhiên có hoạt tính sinh học lớn nhất thế giới nằm ở phía Tây Nam Hungary.

Đối với Miskolctapolca và các doanh nghiệp khác trên khắp châu Âu, ảnh hưởng trực tiếp của khủng hoảng nhiên liệu đã được thể hiện rõ ràng trên các hóa đơn.

Nước nóng địa nhiệt sẽ có nhiệt độ trên 22 độ C vào mùa đông và có thể đạt tới 38 độ C vào mùa hè.

Văn hóa ngâm mình trong nước nóng của quốc gia Hungary được phát triển lần đầu cách đây 2000 năm bởi người La Mã và văn hóa này được tiếp diễn dưới thời Ottoman vào thế kỷ 16. Hiện nay, nó đã trở thành nét văn hóa độc đáo khi nhắc đến Hungary.

Theo Bangkok Post