Người đàn ông bất ngờ tỉnh dậy sau hôn mê một cách kỳ diệu khiến nhiều người kinh ngạc

Ngày 25/3 hôm nay, phương tiện truyền thông New Zealand Stuff đưa tin “gia đình đã từ bỏ và tắt hệ thống hỗ trợ sự sống, nhưng anh lại sống sót một cách thần kỳ, khiến nhiều người kinh ngạc”.

Ở New Zealand, một người đàn ông đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi tắt thiết bị hỗ trợ sự sống.

Theo đưa tin, Winton King (29 tuổi), sống tại Christchurch, South Island, New Zealand, đến quán bar sau lễ đính hôn của một người bạn vào tháng 10 năm ngoái và bị tổn thương não nghiêm trọng khi ngã xuống mặt đường sau khi bị va chạm vào đầu bằng một cú đấm bất ngờ.

King trong vòng tay mẹ trong tình trạng hôn mê. Ảnh Chụp trang web Stuff

King, khi bất tỉnh, ngay lập tức anh bắt đầu nhận được trang thiết bị hỗ trợ sự sống từ bệnh viện. Anh ấy cũng bị đột quỵ khi đang hôn mê.

Sau nhiều suy nghĩ, mẹ và hai chị gái của King đã yêu cầu nhân viên y tế tắt máy hỗ trợ sự sống. “Đó là một quyết định khó khăn,” Amber Souman, chị gái của anh cho biết.

Tuy nhiên, King vẫn tiếp tục thở dù đã tắt máy hỗ trợ sự sống.

Và thời gian trôi qua, King tốt hơn từng chút một và cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn mê. Nằm trên giường, nhìn quanh phòng chăm sóc đặc biệt, King nở nụ cười với gia đình, nụ cười mà họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy lần nữa.

Souman nói: “Nụ cười nhỏ giống như một chiến thắng to lớn”.

Vài tuần sau khi ngừng hệ thống hỗ trợ sự sống, King đã nói chuyện. Anh ấy nói đùa với những người bạn đi ngang qua và nói với họ tên của bạn bè và gia đình.

"Tôi có rất nhiều bạn. Rất nhiều. Rất nhiều người đã đến thăm tôi trong vài tháng qua, và tôi thích điều đó. Tôi cảm thấy rằng mọi người thực sự quan tâm đến tôi."

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình: "Mẹ và các chị gái đã chăm sóc cho tôi và cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn".

Bây giờ, tất cả các chi của anh ấy bao gồm cả việc đi bộ gần như đã trở lại bình thường như trước đây. Các bác sĩ đang bày tỏ sự ngạc nhiên rằng khả năng phục hồi của King khó có thể xảy ra. Các hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) về tình trạng của anh ấy cũng sẽ được sử dụng làm tài liệu học tập trong lớp học của trường y.

Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài phía trước, chẳng hạn như điều trị phục hồi chức năng. Vì thị lực bị hỏng, anh ấy sẽ không bao giờ có thể lái xe được nữa, và anh ấy cũng sẽ bị mất trí nhớ một phần.

"Tôi biết bạn muốn nói gì, nhưng tôi thực sự không thể giải thích được. Đó là một cảm giác kỳ lạ", King nói.

Souman, chị gái của anh, nói: “Thật kỳ diệu khi anh ấy hồi phục.

Quá trình trị liệu vẫn còn, nhưng hiện tại King chỉ quan tâm đến việc tiến về phía trước.

Theo MBN