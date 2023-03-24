Cãi nhau trên đường cao tốc vợ bị xe buýt tông tử vong, biết được nguyên nhân dân mạng vừa thương vừa giận

Thế giới 24/03/2023 14:56

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, người chồng may mắn thoát chết vì đã rời khỏi xe trước khi xảy ra tai nạn.

Vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 19/3, một chiếc xe buýt cao tốc đã va chạm với một chiếc ô tô đang dừng ở làn đường dành riêng cho xe buýt gần Namcheongju IC trên đường cao tốc Gyeongbu ở Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.

Tài xế A đã rời khỏi xe trước khi xảy ra tai nạn. Người vợ B ngồi ở ghế phụ đã bị xe buýt phía sau tông tử vong khi vừa mở cửa bước ra khỏi xe.

Cãi nhau trên đường cao tốc vợ bị xe buýt tông tử vong, biết được nguyên nhân dân mạng vừa thương vừa giận - Ảnh 1

Ảnh Sở cứu hỏa Chungbuk 

Có 3 trong số 15 hành khách trên xe buýt cao tốc cũng bị thương nhẹ được đưa vào bệnh viện.

Cảnh sát cho rằng ông A đã dừng xe trong cơn tức giận khi cãi nhau với vợ. Hiện Tài xế A đã rời khỏi xe trước khi xảy ra tai nạn.

Theo Daejon Ilbo

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Từ khóa:   tin thế giới #tai nạn hàng ngày Hàn Quốc

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