Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, người chồng may mắn thoát chết vì đã rời khỏi xe trước khi xảy ra tai nạn.
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Vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 19/3, một chiếc xe buýt cao tốc đã va chạm với một chiếc ô tô đang dừng ở làn đường dành riêng cho xe buýt gần Namcheongju IC trên đường cao tốc Gyeongbu ở Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.
Tài xế A đã rời khỏi xe trước khi xảy ra tai nạn. Người vợ B ngồi ở ghế phụ đã bị xe buýt phía sau tông tử vong khi vừa mở cửa bước ra khỏi xe.
Ảnh Sở cứu hỏa Chungbuk
Có 3 trong số 15 hành khách trên xe buýt cao tốc cũng bị thương nhẹ được đưa vào bệnh viện.
Cảnh sát cho rằng ông A đã dừng xe trong cơn tức giận khi cãi nhau với vợ. Hiện Tài xế A đã rời khỏi xe trước khi xảy ra tai nạn.
Theo Daejon Ilbo