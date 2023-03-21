Chiếc đồng hồ Patek từng được sở hữu bởi vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc sắp lên sàn đấu giá

Chiếc đồng hồ Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune (Gọi tắt là: Ref 96) đã gắn bó với vua Phổ Nghi trong suốt hơn 5 năm. Vỏ đồng hồ được làm bằng bạch kim 30mm chưa qua kiểm định và bị trầy xước rất nhiều. Thế nhưng đây lại là một món đồ quý hiếm và được đánh giá cao về mặt cấu tạo đối với nhưng chiếc Patek Philippe đời đầu. Nó được sản xuất vào năm 1929 và được bán vào ngày 6 tháng 10 năm 1937.

Tờ Fobes chia sẻ, chiếc Patek Philippe Calatrava 1929 từng là một trong những món đồ được vua Phổ Nghi sở hữu. Chiếc đồng hồ này là một trường hợp nổi bật khi nhắc đến nguồn gốc và thương hiệu của những chiếc đồng hồ cổ điển.

Phổ Nghi là nhân vật chính trong bộ phim 'Vị hoàng đế cuối cùng' được sản xuất vào năm 1987.

Khi quân Nhật đầu hàng vào năm 1945 ông đã bị Hồng Quân Liên Xô bắt và giam cầm ở Nga trong 5 năm. Năm 1950, Phổ Nghi được Liên Xô trao cho Trung Quốc và được đặc xá vào tháng 12/1959. Ông qua đời tại Bắc Kinh năm 1967.

Những năm 1930, khi Patek Philippe chế tạo ra chiếc Ref 96, việc thu nhỏ các bộ phận để phù hợp các chức năng phức tạp trong vỏ đồng hồ mỏng là một điều mới lạ mà chỉ những nghệ nhân lành nghề mới có thể thực hiện.

Công ty Phillips đang dự định bán chiếc đồng hồ này cùng với một số đồ tạo tác trước đây thuộc vào Phổ Nghi như: một chiếc quạt giấy màu đỏ có chữ viết, một cuốn sổ tay, vài bức tranh và ấn bản quyển Luận ngữ của Khổng Tử. Chúng sẽ được ra mắt ở Hồng Kông cho đến hết ngày 31 tháng 3.

Sau đó, các món đồ được giới thiệu tại New York, Singapore, London, Đài Bắc và Geneva trước khi lên sàn đấu giá vào cuối năm. Vẫn chưa ấn định ngày cụ thể.

Theo Fobes