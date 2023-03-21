Chiếc đồng hồ Patek từng được sở hữu bởi vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc sắp lên sàn đấu giá

Thế giới 21/03/2023 13:30

Chiếc đồng hồ Patek Philippe nổi tiếng từng được vua Phổ Nghi đeo được cho là sắp được mang ra trưng bày từ ngày 18/3 đến 31/3, sau đó sẽ mang ra đấu giá vào cuối năm.

Tờ Fobes chia sẻ, chiếc Patek Philippe Calatrava 1929 từng là một trong những món đồ được vua Phổ Nghi sở hữu. Chiếc đồng hồ này là một trường hợp nổi bật khi nhắc đến nguồn gốc và thương hiệu của những chiếc đồng hồ cổ điển. 

Chiếc đồng hồ Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune (Gọi tắt là: Ref 96) đã gắn bó với vua Phổ Nghi trong suốt hơn 5 năm. Vỏ đồng hồ được làm bằng bạch kim 30mm chưa qua kiểm định và bị trầy xước rất nhiều. Thế nhưng đây lại là một món đồ quý hiếm và được đánh giá cao về mặt cấu tạo đối với nhưng chiếc Patek Philippe đời đầu. Nó được sản xuất vào năm 1929 và được bán vào ngày 6 tháng 10 năm 1937.

Chiếc đồng hồ Patek từng được sở hữu bởi vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc sắp lên sàn đấu giá - Ảnh 1

Phổ Nghi là nhân vật chính trong bộ phim 'Vị hoàng đế cuối cùng' được sản xuất vào năm 1987.

Khi quân Nhật đầu hàng vào năm 1945 ông đã bị Hồng Quân Liên Xô bắt và giam cầm ở Nga trong 5 năm. Năm 1950, Phổ Nghi được Liên Xô trao cho Trung Quốc và được đặc xá vào tháng 12/1959. Ông qua đời tại Bắc Kinh năm 1967. 

Chiếc đồng hồ Patek từng được sở hữu bởi vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc sắp lên sàn đấu giá - Ảnh 2

Những năm 1930, khi Patek Philippe chế tạo ra chiếc Ref 96, việc thu nhỏ các bộ phận để phù hợp các chức năng phức tạp trong vỏ đồng hồ mỏng là một điều mới lạ mà chỉ những nghệ nhân lành nghề mới có thể thực hiện.

Công ty Phillips đang dự định bán chiếc đồng hồ này cùng với một số đồ tạo tác trước đây thuộc vào Phổ Nghi như: một chiếc quạt giấy màu đỏ có chữ viết, một cuốn sổ tay, vài bức tranh và ấn bản quyển Luận ngữ của Khổng Tử. Chúng sẽ được  ra mắt ở Hồng Kông cho đến hết ngày 31 tháng 3.

Chiếc đồng hồ Patek từng được sở hữu bởi vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc sắp lên sàn đấu giá - Ảnh 3

Sau đó, các món đồ được giới thiệu tại New York, Singapore, London, Đài Bắc và Geneva trước khi lên sàn đấu giá vào cuối năm. Vẫn chưa ấn định ngày cụ thể.

Theo Fobes

Cô gái đầu tiên trên thế giới ly hôn sau 24h kết hôn với chính mình khiến cộng động mạng chao đảo

Cô gái đầu tiên trên thế giới ly hôn sau 24h kết hôn với chính mình khiến cộng động mạng chao đảo

Có những câu chuyện tưởng đùa mà thật khiến nhiều người không biết nên khóc hay cười, và cấu chuyện tự kết hôn với chính mình của cô gái Ấn Độ này cũng như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tin tức thế giới đồ cổ Trung Hoa Cau chuyện thế giới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích