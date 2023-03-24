Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cá voi ở eo biển Lembeh, thiên đường biển quyến rũ nhất thế giới

Thế giới 24/03/2023 14:48

Nếu có dịp đi qua eo biển Lembeh ở Indonesia, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng từng đàn cá voi ‘vui đùa’ bám theo thuyền hòa hợp cùng vẻ đẹp trong xanh của vùng biển nơi đây.

Khoảng 500 triệu năm trước, loài cá là động vật có xương sống đầu tiên xuất hiện ở biển. Một số loài cá này đã di cư vào đất liền và tiến hóa thành lưỡng cư và bò sát. Từ thời điểm này cho đến 65 triệu năm trước, loài thống trị sự sống trên Trái đất là loài bò sát mà đại diện là khủng long.

Tuy nhiên, những thay đổi quy mô lớn trong môi trường toàn cầu đã dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài khủng long và một số loài động vật có vú xuất hiện sau khi loài bò sát quay trở lại biển. 60 loài bò sát và 140 loài động vật có vú đã di chuyển từ đất liền ra biển. Loài đầu tiên trở lại biển là loài cá voi (động vật có vú) từ 56 đến 35 triệu năm trước.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cá voi ở eo biển Lembeh, thiên đường biển quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 1

 Ảnh Pixabay

Những con cá voi đã có sự thích nghi tuyệt vời sau khi trở về biển. Để có thể tồn tại lâu dài dưới biển, chúng vẫy đuôi nằm ngang để ở dưới đáy biển và mũi cao hơn mắt để nhanh chóng hít thở không khí khi nổi lên mặt nước.

Tuy nhiên, cá voi không thích nghi hoàn toàn với biển. Chúng vẫn để lại dấu vết của các loài động vật có vú khác trên cạn như nuôi con non bằng sữa, thở bằng mũi và lọc oxy qua phổi, có bào thai đang phát triển trong bụng mẹ và có rốn.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cá voi ở eo biển Lembeh, thiên đường biển quyến rũ nhất thế giới - Ảnh 2

 Ảnh Pixabay

Sau một thời gian nữa cũng có thể xuẩt hiện những con cá voi thích nghi hoàn hảo với môi trường biển. Hoặc là một số loài cá voi sẽ quay trở lại đất liền. Mọi thứ phụ thuộc vào sự lựa chọn và thích nghi của cá voi với những thay đổi của môi trường.

Theo Daum

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Từ khóa:   đàn cá voi bãi biển động vật có vú

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