Cặp chị em sinh đôi ‘cực phẩm’ giống nhau nhất thế giới quyết định lấy chung chồng

Thế giới 25/03/2023 16:56

Họ luôn đi vệ sinh cùng một lúc, làm cùng một công việc và thậm chí còn quyết định đính hôn với cùng một người đàn ông.

Cặp chị em sinh đôi người Úc là Anna và Lucy DeCinque vẫn luôn tự hào gọi mình là “cặp song sinh giống nhau nhất thế giới”. Cả hai được biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trên một chương trình thực tế của Úc. Chương trình chọn ra những cặp chị em song sinh giống nhau nhất.

Họ được chọn là cặp chị em sinh đôi giống nhau nhất trong phần 1 của chương trình, và trong phần 2, họ đính hôn với cùng một người đàn ông.

Họ tiếp tục thể hiện cuộc sống sống chung của mình trong phần 2, bao gồm cả việc đính hôn với Ben Byen, người đã cầu hôn họ vào cuối phần 1.

Cặp chị em sinh đôi ‘cực phẩm’ giống nhau nhất thế giới quyết định lấy chung chồng - Ảnh 1

Cặp chị em sinh đôi Anna và Lucy DeCinque

“Chúng tôi biết rằng mọi người không đồng ý, nhưng chúng tôi không làm tổn thương bất cứ ai”, Anna và Lucy DeCinque nói.

Hiện tại, cả ba vẫn đính hôn nhưng không thể kết hôn vì việc kết hôn với nhiều hơn một người là bất hợp pháp ở Úc. Bởi luật pháp ở Úc chỉ công nhận hôn nhân 1 vợ 1 chồng.

"Chúng tôi cảm thấy chúng tôi như là một người. Chúng tôi không bao giờ có thể xa nhau và chúng tôi sẽ không bao giờ chọn cách sống xa nhau”.

Họ nói thêm: "Đây là cách chúng tôi muốn sống. Chúng tôi muốn cùng nhau già đi và chết cùng nhau”.

Theo Daum 

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Từ khóa:   chuyện lạ cặp chị em sinh đôi đính hôn

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