Nam thanh niên giả gái đột nhập vào phòng thay đồ nữ, sau khi bị bắt giữ còn có lời khai gây choáng

Thế giới 23/03/2023 15:52

Một người đàn ông đội tóc giả đột nhập vào phòng thay đồ nữ tại một phòng tập thể dục ở Seoul, Hàn Quốc đã bị cảnh sát bao vây.

Theo Sở cảnh sát Yeongdeungpo ở Seoul cho biết vào ngày 22/3, có một người đàn ông bước vào phòng thay đồ nữ tại một phòng tập thể dục ở Yeouido, Yeongdeungpo-gu vào khoảng 7 giờ tối ngày 19/2 đã bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ.

Nam thanh niên giả gái đột nhập vào phòng thay đồ nữ, sau khi bị bắt giữ còn có lời khai gây choáng - Ảnh 1

Được biết, thời điểm gây án, người đàn ông này đội tóc giả dài, đeo khẩu trang đen vào phòng thay đồ nữ và ở đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Anh ta đã khai “Tôi đi vào chỉ vì nhầm lẫn” trong quá trình điều tra của cảnh sát.

Cùng ngày, một số bức ảnh của người đàn ông này đã được đăng trên cộng đồng trực tuyến với tiêu đề “Người đàn ông mặc quần áo nữ trong phòng thay đồ của phòng tập thể dục Yeouido”. Trong ảnh, người đàn ông tóc dài ngang ngực trong phòng thay đồ nữ của một phòng tập thể dục. Anh ta mặc chiếc áo đen và quần hồng.

Nam thanh niên giả gái đột nhập vào phòng thay đồ nữ, sau khi bị bắt giữ còn có lời khai gây choáng - Ảnh 2

Ngoài ra, những bức ảnh về người đàn ông bị bao vây bởi các nhân viên cảnh sát được cử đến hiện trường hay bị ai đó túm tóc cũng được lan truyền.

Cảnh sát đã khởi tố người đàn ông này vì nghi ngờ vi phạm đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan như tội phạm bạo hành tình dục,... và cũng đang điều tra xem bên trong phòng thay đồ có bị quay lén hay không.

Theo Chosun Ilbo

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