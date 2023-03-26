Người mẫu mất cả hai chân sau khi dùng băng vệ sinh và những lưu ý dành cho chị em phụ nữ

Thế giới 26/03/2023 06:25

Lauren Wasser nổi tiếng với biệt danh 'người mẫu chân vàng' vừa đến thăm Hàn Quốc và đang gây chú ý với 'hội chứng sốc độc tố' đã cướp đi cả hai chân của cô.

Lauren Wasser, người mẫu thời trang hoạt động ở Mỹ bị mất chân phải do hội chứng sốc độc tố sau khi sử dụng băng vệ sinh trong kỳ kinh nguyệt năm 2012 ở tuổi 24. Bảy năm sau, cô cũng bị mất đi chân trái.

Dù bị cụt cả hai chân, Wasser vẫn kiên trì và ngày càng nổi tiếng với vai trò người mẫu thời trang đeo chân giả màu vàng.

Băng vệ sinh tampon là loại băng vệ sinh có dạng que, được dùng bằng cách đưa trực tiếp vào sâu trong âm đạo để giúp thấm hút trong những ngày đèn đỏ đã gây ra hội chứng sốc độc tố ở Lauren Wasser. Tampon được sử dụng phổ biến ở nước ngoài và gần đây, nhiều phụ nữ trong nước cũng sử dụng nó. Ưu điểm của nó là ít gây kích ứng da và tiện lợi hơn băng vệ sinh dạng miếng thông thường. Tuy nhiên, tác dụng phụ tiêu biểu của tampon là hội chứng sốc độc tố, một bệnh cấp tính do nhiễm Staphylococcus aureus (vi khuẩn tụ cầu vàng).

Người mẫu mất cả hai chân sau khi dùng băng vệ sinh và những lưu ý dành cho chị em phụ nữ - Ảnh 1

Lauren Wasser, người được mệnh danh là 'người mẫu chân vàng'. Ảnh: Instagram

Staphylococcus aureus không nguy hiểm khi sống trong âm đạo của phụ nữ, nhưng nó có xu hướng nhân lên nhanh chóng khi xâm nhập vào băng vệ sinh có khả năng thấm hút cao.

Ngoài ra, nếu có một vết thương nhỏ trong âm đạo khi đưa hoặc lấy tampon ra, nó sẽ xâm nhập vào máu và giải phóng chất độc gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng, mặc băng vệ sinh có khả năng thấm hút cực tốt trong thời gian dài có thể làm khô thành âm đạo hoặc gây ra các vết thương trên thành âm đạo, làm tăng tỷ lệ nhiễm khuẩn tụ cầu.

Các chuyên gia khuyên rằng nếu bạn bị sốt cao hoặc nôn mửa khi sử dụng băng vệ sinh, hãy loại bỏ nó ngay lập tức và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

Nếu bạn vừa mới sinh con, có tiền sử phẫu thuật gần đây hoặc nếu bạn có tiền sử nhiễm trùng do tụ cầu, bạn có nhiều khả năng mắc hội chứng sốc độc tố, vì vậy bạn không nên sử dụng băng vệ sinh tampon.

Khi sử dụng băng vệ sinh tampon nên giữ thời gian sử dụng phù hợp từ 4 đến 6 tiếng, và nếu khó thay trong một thời gian dài, tốt hơn là nên sử dụng băng vệ sinh dạng miếng.

Nếu bạn sử dụng tampon trong khi bơi, bạn có thể thay băng vệ sinh ngay sau khi bơi bất kể thời gian sử dụng là bao lâu và điều quan trọng là phải giữ vệ sinh sạch sẽ chẳng hạn như rửa tay trước và sau khi sử dụng băng vệ sinh tampon.

Trong khi đó, lý do Wasser đến Hàn Quốc lần này là để tham gia với tư cách là đại sứ quản bá cho triển lãm 'ReStyle' do Hyundai Motor Company tổ chức tại AP Again ở Seongsu-dong, Seoul từ ngày 22/3 đến ngày 9/4.

Theo Daum

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Từ khóa:   băng vệ sinh hội chứng sốc độc tố chị em phụ nữ

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