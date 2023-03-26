Nổ khí gas gây cháy tại tòa nhà phức hợp 7 tầng khiến 1 người chết, 7 người bị thương

Thế giới 26/03/2023 06:25

Vụ nổ khí gas xảy ra từ một cửa hàng tầng 1 tại tòa nhà phức hợp 7 tầng ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc gây thương vong về người và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Phương tiện truyền thông địa phương Thời báo Hoàn Cầu đưa tin: Vào lúc 5 giờ 20 chiều ngày 25/3, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại một khu dân cư 7 tầng ở Harbin (Cáp Nhĩ Tân), tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc làm 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Theo báo cáo, vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng ở tầng 1, ngọn lửa kèm khói đen bốc lên cùng với âm thanh của vụ nổ.

Ngay sau vụ tai nạn, người dân bên trong tòa nhà vội vã sơ tán ra ngoài nhưng 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi tử vong và 7 người khác bị thương.

Nổ khí gas gây cháy tại tòa nhà phức hợp 7 tầng khiến 1 người chết, 7 người bị thương - Ảnh 1

Tòa nhà Cáp Nhĩ Tân phát nổ. Ảnh chụp màn hình từ Kinh tế nhật báo

Tòa nhà này là tòa nhà phức hợp với trung tâm mua sắm ở tầng 1 và các căn hộ dân cư từ tầng 2 đến tầng 7.

Một người chứng kiến cho biết: “Tôi nghĩ có động đất vì cả khu vực rung lắc dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn. Toàn bộ mặt ngoài của tòa nhà bị đập vỡ, các khung cửa sổ bằng nhôm và một phần của bức tường bên ngoài bị sập, làm hư hại các phương tiện đậu gần đó”.

Lực lượng cứu hỏa và đội cứu hộ cấp cứu được điều động sau khi nhận được tin báo đã được huy động để dập lửa và tiến hành các hoạt động cứu hộ, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Yonhap News

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