Dự báo thời điểm hoa anh đào nở: công việc rủi ro nhất thế giới

Mỗi năm, nhà khí tượng học Hiroki Ito và đồng nghiệp cần dự đoán ngày nở hoa cho khoảng 1000 địa điểm trên khắp các thị trấn và thành phố quốc gia. Đây là một ngành công nghiệp phát triển để phục vụ khách du lịch và người dân Nhật có thể tận hưởng thời gian ngắm hoa hoàn hảo nhất.

Hàng triệu người tìm kiếm những địa điểm đắc địa để ngắm hoa anh đào nổi tiếng của Nhật Bản đều phải phụ thuộc vào những dự báo bất thường nhất trên thế giới.

Phong tục ngắm hoa Hanami ở Nhật Bản là một truyền thống lâu đời và nó cũng giúp ích không nhỏ cho việc kinh doanh. Theo ước tính của Đại học Kansai ở Osaka, trong năm 2023 sẽ có gần 616 tỷ yên (4,7 tỷ USD) được thu về nhờ hoạt động của nền kinh tế này. Đặc biệt, năm nay, nó như một cứu cánh cho ngành du lịch đang gặp khó khăn của Nhật Bản, vốn đã bị suy yếu bởi đại dịch Covid-19.

Thế nhưng điều này càng làm tăng thêm áp lực cho những người như anh Ito thuộc Tập đoàn Khí tượng Nhật Bản có trụ sở tại Osaka, một trong những nơi cung cấp dữ liệu về hoa anh đào lớn.

Các doanh nghiệp lớn cho đến các công ty lữ hành và nhà cung cấp dịch vụ lưu trú – đều phụ thuộc vào mùa này để đưa ra các chiến dịch tiếp thị và khuyến mãi sinh lời, khiến cho các nhà dự báo thêm phần áp lực. Một nhân viên thu thập dữ liệu cho biết: “Chúng tôi bị ảnh hướng nhiều từ công chúng, vì vậy nếu đưa ra dự đoán, phải làm sao có thể thu hút được nhiều người nhất. Và điều này làm tăng thêm động lực cho công ty."

Dự báo sai có thể gây tổn thất lớn. Ví dụ như Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vào năm 2007 phải đưa ra lời xin lỗi sau khi đưa ra các dự đoán bị sai lệch đến tận 9 ngày. Họ đã ngừng đưa các dự báo sau hơn một thập kỷ vì sự gia tăng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này.

Vào đầu năm 2023, anh Ito dự đoán hoa sẽ nở ở Tokyo vào ngày 22 tháng 3. Nhưng đến đầu tháng, vì thời tiết ấm áp trái mùa, dự báo của anh ấy đã đổi sang ngày 15 tháng 3.

Trong những năm gần đây, các dự đoán ngày càng trở nên phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu, nhiệt độ sai lệnh theo mùa khiến các nhà dự báo gặp không ít khó khăn. Nụ hoa của cây hình thành sớm nhất là vào mùa hè và kéo dài cho đến mùa đông, sau đó mới bắt đầu quá trình ra hoa. Bất kỳ sự thay đổi nhiệt độ bất thường nào cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian nở hoa.

Vào năm 2021, những điểm nổi tiếng bao gồm cả Kyoto đã trải qua một đợt hoa nở sớm. Theo Aiko Saito, Phó giám đốc Bộ phận Kinh doanh và Truyền thông của công ty cho biết công ty phải thuê nhân viên ở nhiều văn phòng khác nhau để quan sát các mẫu cây, đồng thời phân tích dữ liệu từ các trạm thời tiết. Theo anh, Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản không tạo ra doanh thu trực tiếp từ các dự báo của mình, nhưng sự quan tâm của giới truyền thông lại có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Đối với Ito, các phương pháp dự đoán của anh hiện đang được sử dụng để dự đoán các sự kiện liên quan đến thời tiết khác, bao gồm thời điểm tốt nhất để ngắm lá mùa thu và hay mùa phấn hoa gây dị ứng. Anh ấy cũng đang tìm cách áp dụng công nghệ dự đoán này nhằm giúp nông dân trồng cây ăn quả dự đoán chính xác hơn thời điểm bắt đầu thu hoạch. Nhưng công việc chính của anh vẫn là chuyên về hoa anh đào.

Một nửa đất nước vẫn chưa được chứng kiến ​​cảnh tượng hoa nở của năm nay, vậy nên mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về phía dự đoán của anh ấy và những người khác cho đến khi những bông hoa anh đào cuối cùng nở rộ vào khoảng tháng Năm.

Theo SCMP