Vợ thản nhiên để chồng ngủ với phụ nữ khác khi dọn dẹp nhà cửa, lý do phía sau cực sốc

Thế giới 29/03/2023 07:10

Cô cũng từng chia sẻ về quan điểm hôn nhân khá đặc biệt của mình trên mạng xã hội. Là một người vợ tận tụy, công việc duy nhất của cô ấy là nội trợ và chăm sóc chồng.

Monica Huldt (quốc tịch Mỹ, 37 tuổi) khẳng định rằng cô ấy sẵn lòng đáp ứng nhu cầu của chồng mình, bất kể anh ta muốn gì. 

Vợ thản nhiên để chồng ngủ với phụ nữ khác khi dọn dẹp nhà cửa, lý do phía sau cực sốc - Ảnh 1

Theo tờ New York Post, Monica khẳng định rằng mục tiêu duy nhất của cô là đáp ứng tất cả các yêu cầu của John để khiến anh ấy hài lòng. Theo Monica, việc cho phép John tiến tới cũng như không ngại giới thiệu anh với những người phụ nữ khác sẽ giúp củng cố mối quan hệ của họ.

Monica cũng từng chia sẻ về quan điểm hôn nhân khá đặc biệt của mình trên mạng xã hội. Là một người vợ tận tụy, công việc duy nhất của cô ấy là nội trợ và chăm sóc chồng.

Cô ấy không thể dành thời gian cho người bạn đời của mình vì quá bận rộn với việc quán xuyến gia đình. Monica dành cả ngày để nấu ăn cho John và dọn dẹp nhà cửa và "giao" John lại cho những người phụ nữ khác.

Monica khẳng định rằng cô ấy cũng sẽ làm những gì chồng mình. John sẽ tự ý làm những việc anh ấy thích và dành thời gian bên cạnh những người phụ nữ khác, khi John về nhà sau thì Monica cũng xong việc. Monica từng chia sẻ rằng nếu chồng cô hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc theo. Thậm chí John còn yêu cầu Monica phải mặc gì, và cô cũng tự nhiên mà tuân theo.

Vợ thản nhiên để chồng ngủ với phụ nữ khác khi dọn dẹp nhà cửa, lý do phía sau cực sốc - Ảnh 2

“John thích tôi ăn mặc đẹp ở nhà, thích sexy và anh ấy thích tôi trang điểm mọi lúc. Một vài phụ nữ có thể không thích bị bảo phải làm cái này cái kia nhưng tôi thấy vui khi anh ấy muốn tôi như thế." Monica tiết lộ.

Monica rất cởi mở khi kể chi tiết về cuộc hôn nhân "độc lạ" của mình trong một cuộc phỏng vấn với trang Love Don't Judge trên YouTube. Ngay cả khi ở nhà, cô cũng phải ăn mặc đẹp và trang điểm kỹ càng để chồng "dễ nhìn" và chiếm được tình cảm của anh hơn. Monica khẳng định cô luôn cố gắng giữ dáng vì không một người chồng nào muốn vợ của mình là một người phụ nữ béo ú, kém hấp dẫn cả.

Theo India Times

Lần đầu về nhà người yêu ra mắt, cô gái quay lưng đòi chia tay vì yêu cầu chẳng thể ngờ của gia đình bạn trai

Lần đầu về nhà người yêu ra mắt, cô gái quay lưng đòi chia tay vì yêu cầu chẳng thể ngờ của gia đình bạn trai

Mặc dù đây là lần đầu tiên về nhà người yêu nhưng cô gái trẻ đòi chia tay ngay lập tức vì một phong tục vô lý mà cô chưa bao giờ gặp phải.

Xem thêm
Từ khóa:   #tin đời sống Câu chuyện thế giới #Vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích