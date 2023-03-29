Vợ thản nhiên để chồng ngủ với phụ nữ khác khi dọn dẹp nhà cửa, lý do phía sau cực sốc

Monica cũng từng chia sẻ về quan điểm hôn nhân khá đặc biệt của mình trên mạng xã hội. Là một người vợ tận tụy, công việc duy nhất của cô ấy là nội trợ và chăm sóc chồng.

Theo tờ New York Post, Monica khẳng định rằng mục tiêu duy nhất của cô là đáp ứng tất cả các yêu cầu của John để khiến anh ấy hài lòng. Theo Monica, việc cho phép John tiến tới cũng như không ngại giới thiệu anh với những người phụ nữ khác sẽ giúp củng cố mối quan hệ của họ.

Cô ấy không thể dành thời gian cho người bạn đời của mình vì quá bận rộn với việc quán xuyến gia đình. Monica dành cả ngày để nấu ăn cho John và dọn dẹp nhà cửa và "giao" John lại cho những người phụ nữ khác.

Monica khẳng định rằng cô ấy cũng sẽ làm những gì chồng mình. John sẽ tự ý làm những việc anh ấy thích và dành thời gian bên cạnh những người phụ nữ khác, khi John về nhà sau thì Monica cũng xong việc. Monica từng chia sẻ rằng nếu chồng cô hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc theo. Thậm chí John còn yêu cầu Monica phải mặc gì, và cô cũng tự nhiên mà tuân theo.

“John thích tôi ăn mặc đẹp ở nhà, thích sexy và anh ấy thích tôi trang điểm mọi lúc. Một vài phụ nữ có thể không thích bị bảo phải làm cái này cái kia nhưng tôi thấy vui khi anh ấy muốn tôi như thế." Monica tiết lộ.

Monica rất cởi mở khi kể chi tiết về cuộc hôn nhân "độc lạ" của mình trong một cuộc phỏng vấn với trang Love Don't Judge trên YouTube. Ngay cả khi ở nhà, cô cũng phải ăn mặc đẹp và trang điểm kỹ càng để chồng "dễ nhìn" và chiếm được tình cảm của anh hơn. Monica khẳng định cô luôn cố gắng giữ dáng vì không một người chồng nào muốn vợ của mình là một người phụ nữ béo ú, kém hấp dẫn cả.

Theo India Times