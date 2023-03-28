Quán rượu 32 triệu đồng 1 ly

Ở Thành phố New York, có rất nhiều nơi bạn có thể nhâm nhi một ít rượu whisky quý hiếm hoặc nghe một album hay. Nhưng rất ít có sự kết hợp hai trải nghiệm trong một không gian thân mật như quán bar Beatbox, phòng chờ rượu whisky mới và kết hợp âm nhạc du dương đang nổi rầm rộ hiện nay.

Những người đam mê rượu whisky Nhật Bản không thường tìm kiếm đồ uống yêu thích của họ ở Khu Phố Tàu của New York.

Khi bạn đi xuống một con hẻm gần Bowery, đằng sau cánh cửa được ngụy trang ở phía sau quán ăn yakitori (thịt gà xiên nướng) nổi tiếng Kono, bạn sẽ tìm thấy một quán beatbox nhỏ nhỏ nhưng là nơi không phải ai muốn cũng đến được.

Vào ngày 21 tháng 3, quán rượu whisky và vinyl mở cửa cho công chúng, dù không không khai và quảng cáo rầm rộ nhưng những khách đã từng ăn ở Kono hoặc biết ai đó đã từng ăn ở đó sẽ biết đến sự kiện khai trương này.

Quán Beatboxing có phong cách bày trí thời trung cổ và hiện đại thân mật theo phong tục văn hóa Nhật Bản "Ichigen-san no Kotowari", hay còn dịch là "Bạn cần biết mình là ai" ưu tiên cho khách của Kono và bạn bè của khách của Kono khi đặt quầy bar rộng 100 foot vuông (9 mét vuông). Khách hàng mới có thể thử yêu cầu đặt bàn từ Instagram.

Chủ quán Selwyn Chan chia sẻ: “Chúng tôi không cố tạo ra sự độc quyền nào với quán. Sự thân mật của không gian quán là lý do để giữ danh sách khách: không gian chỉ có thể chứa các nhóm từ hai đến bốn người. Giống như một phòng khách thiếu ánh sáng, quầy bar bày tỏ lòng kính trọng đối với Nhật Bản những năm 1960 với những chiếc tủ gỗ cổ, ghế bành nhung màu nâu và tấm thảm lông màu xám. Không gian có các bức tường trưng bày các loại rượu whisky Nhật Bản quý hiếm được bán phục vụ 60ml hoặc nguyên chai. Bạn cũng có thể mang thức ăn thừa về nhà.''

Điều đáng chú ý ở quán rượu này là phần ohujc vụ rượu bao gồm các loại thượng hạng của thế giới như rượu whisky Sherry Cask được ca ngợi của hãng Yamazaki với giá 1.300 đô la Mỹ một ly. Rượu sẽ có sẵn lúc 5 giờ chiều, 8 giờ tối và 10 giờ tối, mỗi lần đặt trước là 60 phút.

Rượu whisky Nhật Bản là một trong những loại rượu mạnh bán chạy nhất trên thế giới, vì vậy ông chủ Chan mong đợi một lượng khách hàng lâu dài đến thưởng thức ''đặc sản'' này. Các loại rượu vang đắt tiền hơn của quán Beatbox bao gồm rượu Hakushu 25 và Hibiki 30, có giá lên tới 1.000 đô la. Nhưng có nhiều lựa chọn hợp lý hơn như rượu Chita Cast với giá 28 đô la Mỹ.

Ông chủ chan Chan và quán Kono hợp tác với gã khổng lồ rượu Nhật Bản Suntory để phát triển quán beatbox và cùng chia sẻ chi phí xây dựng. Trong sáu tháng qua, các thương hiệu rượu vang đã sử dụng không gian này để làm hài lòng khách hàng của họ. Rượu whisky của các hãng sẽ được trưng bày thêm trong hai tháng tới, nhưng khách hàng cũng có thể yêu cầu các loại rượu khác không có thực đơn. Tổng cộng, khoảng 50 tùy chọn rượu sẽ được cung cấp khi quán Beatbox mở thêm.

Bắt đầu từ mùa hè này, quán sẽ tung ra khoảng 75 loại rượu vang, bao gồm các nhãn hiệu được săn đón như Karuizawa's 19 Year Old (650 đô la Mỹ), Nikka Taketsuru 25 (900 đô la Mỹ) và Ichiro's Hanyu Del Wild (có giá lên tới 800 đô la Mỹ).

Trong khoảng thời gian khách hàng chờ rượu, máy chủ sẽ làm mọi thứ, chỉ cần nhấn nút gọi nằm trên bàn bên và sẽ có người bước vào phục vụ. Khách có tài khoản khách hàng đăng ký ở quán có thể xem danh sách các loại rượu whisky bằng chai từ cửa hàng để có thêm nhiều lựa chọn.

Giá cả của các loại rượu khác nhau tùy thuộc vào giá trị thị trường, khoảng 2.500 đô la Mỹ cho phiên bản giới hạn 18 năm của rượu Yamazaki và lên tới 14.000 đô la Mỹ cho phiên bản giới hạn của rượu Hibiki 30 năm Kacho Fugetsu.

Bên cạnh nguồn gốc cái tên beatbox nổi tiếng, chủ sở hữu quán cho biết ông lấy cảm hứng từ văn hóa quán bar nhỏ độc lập của Nhật Bản được gọi là tachinomi, phù hợp với xu hướng quán bar theo chủ đề cổ điển đang tiếp tục phát triển trên toàn cầu.

Beatbox cũng đã mở rộng quảng bá rượu whisky Nhật Bản ở New York, nổi bật là địa điểm mới như quán bar cocktail Nhật Bản Bar Goto ở Lower East Side và quầy bar cocktail được trang trí lạ mắt NR ở Upper East Side, cũng như các địa điểm mới hơn như quán Martiny's tập trung vào đồ uống sáng tạo.

Nhưng có lẽ không ai ở Newyork dự trữ những chai rượu hiếm, đã ngừng sản xuất mà chỉ Beatbox mới có thể cung cấp.

Theo SCMP