Lễ tốt nghiệp độc lạ nhất nhì Nhật Bản: Sinh viên diện trang phục đậm chất cosplay

Thế giới 24/03/2023 06:01

Thường sẽ khó để bạn nhìn thấy áo cử nhân tại hầu hết các buổi lễ tốt nghiệp ở Nhật Bản. Sinh viên đa phần mặc những bộ trang phục kimono truyền thống. Nhưng với Đại học Kyoto Nhật Bản, lại có một thú vị khác!

Lễ tốt nghiệp độc lạ nhất nhì Nhật Bản: Sinh viên diện trang phục đậm chất cosplay - Ảnh 1

Tốt nghiệp đại học  một cột mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh, sinh viên. Được đứng trên sân khấu vào cuối một trong những năm đầy biến động nhất của cuộc đời nhận được tấm bằng tốt nghiệp danh giá  đã hoàn thành việc học của mình một niềm vui thực sự đối với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, không phải sinh viên đại học nào cũng mặc trang phục cử nhân đen hay xanh nhàm chán. Sinh viên của Đại học Kyoto Đại học Kyoto Nhật Bản đã biến một buổi lễ dài tẻ nhạt từ các bài phát biểu trang trọng cách gọi tên thông thường thành một buổi lễ vui vẻ tương tác thu hút truyền thông nhờ mặc những trang phúc hết sức độc đáo.

Lễ tốt nghiệp độc lạ nhất nhì Nhật Bản: Sinh viên diện trang phục đậm chất cosplay - Ảnh 2

Trường đại học Kyoto cho phép sinh viên tham dự buổi lễ trong trang phục của chính các sinh viên lựa chọn.

Tại đây, sinh viên tốt nghiệp sẽ mặc những bộ trang phục khác lạ, hóa thân thành những nhân vật vui nhộn mà họ ưa thích.

Lễ tốt nghiệp độc lạ nhất nhì Nhật Bản: Sinh viên diện trang phục đậm chất cosplay - Ảnh 3

Lễ tốt nghiệp độc lạ nhất nhì Nhật Bản: Sinh viên diện trang phục đậm chất cosplay - Ảnh 4

Sau khi được phê duyệt qua trang phục cũng như địa điểm tổ chức buổi lễ, các sinh viên tham dự tốt nghiệp sẽ diện lên mình những bộ trang phục cosplay rất đáng yêu. Sự kiện thường niên này không chỉ điểm nhấn đối với các bạn sinh viên còn được gia đình của các bạn sinh viên được mời háo hức chờ đợi. Ngoài người thân, các nhà báo nhiếp ảnh gia cũng chờ đợi buổi lễ để tận mắt chứng kiến ​​​​sự kiện độc đáo này.

Thông thường, sinh viên Nhật Bản sẽ mặc trang phục kimono truyền thống trong lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên, sinh viên của Đại học Kyoto Nhật Bản đã biến ngày lễ ra trường thành buổi lễ hội hóa trang đáng nhớ với nhiều bản sắc rực rỡ.

Lời chia sẻ từ Giám đốc Truyền thông toàn cầu tại Đại học Kyoto 

David Hajime Kornhuser, giám đốc truyền thông toàn cầu tại Đại học Kyoto, chia sẻ với tờ Bored Panda rằng: Học đại học một hành trình cần để lại trong các em cả kiến thức lẫn những ký ức tươi đẹp. Đây cũng là cơ hội để các em bộc lộ khả năng sáng tạo cũng như lưu lại những kỷ niệm đẹp trước khi ra trường. Thay vì để không khí buổi lễ quá trang trọng và thiếu niềm vui, tôi nghĩ đây sẽ là điểm nhấn cho buổi tốt nghiệp thêm sắc màu.''

Lễ tốt nghiệp độc lạ nhất nhì Nhật Bản: Sinh viên diện trang phục đậm chất cosplay - Ảnh 5

Theo David, không phải học sinh nào cũng tham gia cuộc vui này. Nhưng  cũng là hoạt động được đông đảo sinh viên mong ngóng và tham dự. 

Theo Indiatimes

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