Tốt nghiệp đại học là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh, sinh viên. Được đứng trên sân khấu vào cuối một trong những năm đầy biến động nhất của cuộc đời và nhận được tấm bằng tốt nghiệp danh giá vì đã hoàn thành việc học của mình là một niềm vui thực sự đối với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, không phải sinh viên đại học nào cũng mặc trang phục cử nhân đen hay xanh nhàm chán. Sinh viên của Đại học Kyoto Đại học Kyoto ở Nhật Bản đã biến một buổi lễ dài và tẻ nhạt từ các bài phát biểu trang trọng và cách gọi tên thông thường thành một buổi lễ vui vẻ và tương tác thu hút truyền thông nhờ mặc những trang phúc hết sức độc đáo.

Trường đại học Kyoto cho phép sinh viên tham dự buổi lễ trong trang phục của chính các sinh viên lựa chọn.

Tại đây, sinh viên tốt nghiệp sẽ mặc những bộ trang phục khác lạ, hóa thân thành những nhân vật vui nhộn mà họ ưa thích.

Sau khi được phê duyệt qua trang phục cũng như địa điểm tổ chức buổi lễ, các sinh viên tham dự tốt nghiệp sẽ diện lên mình những bộ trang phục cosplay rất đáng yêu. Sự kiện thường niên này không chỉ là điểm nhấn đối với các bạn sinh viên mà còn được gia đình của các bạn sinh viên được mời háo hức chờ đợi. Ngoài người thân, các nhà báo và nhiếp ảnh gia cũng chờ đợi buổi lễ để tận mắt chứng kiến ​​​​sự kiện độc đáo này.

Thông thường, sinh viên Nhật Bản sẽ mặc trang phục kimono truyền thống trong lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên, sinh viên của Đại học Kyoto Nhật Bản đã biến ngày lễ ra trường thành buổi lễ hội hóa trang đáng nhớ với nhiều bản sắc rực rỡ.

Lời chia sẻ từ Giám đốc Truyền thông toàn cầu tại Đại học Kyoto

David Hajime Kornhuser, giám đốc truyền thông toàn cầu tại Đại học Kyoto, chia sẻ với tờ Bored Panda rằng: Học đại học là một hành trình cần để lại trong các em cả kiến thức lẫn những ký ức tươi đẹp. Đây cũng là cơ hội để các em bộc lộ khả năng sáng tạo cũng như lưu lại những kỷ niệm đẹp trước khi ra trường. Thay vì để không khí buổi lễ quá trang trọng và thiếu niềm vui, tôi nghĩ đây sẽ là điểm nhấn cho buổi tốt nghiệp thêm sắc màu.''

Theo David, không phải học sinh nào cũng tham gia cuộc vui này. Nhưng nó cũng là hoạt động được đông đảo sinh viên mong ngóng và tham dự.

Theo Indiatimes