Thấy đối tượng xem mắt đi xe điện đến điểm hẹn, cô gái liền báo cảnh sát với lý do chẳng thể ngờ

Cô gái trẻ đến điểm hẹn trước rồi bất ngờ phát hiện đối tượng xem mắt của mình chạy chiếc xe điện khá quen thuộc nên đã báo cảnh sát ngay lập tức.

Theo Sohu, sự việc này xảy ra vào ngày 10/4 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Được người mai mối giới thiệu, cô gái trẻ đã đồng ý tham gia buổi xem mắt, đây cũng là lần đầu tiên cô đi xem mắt. Cô gái đến điểm hẹn sớm hơn chàng trai nên có phần cảm thấy khó chịu, vậy nhưng nhờ vậy mà cô gái đã phát hiện ra một bí mật động trời.

Nhìn chiếc xe mà người đàn ông đi đến điểm hẹn, cô gái nghi ngờ đó là xe của bạn mình

Cô nhìn thấy người đàn ông hẹn hò với mình đi đến điểm hẹn bằng một chiếc xe điện, vừa nhìn chiếc xe này cô gái đã cảm thấy rất quen mắt. Cách đây không lâu, bạn thân của cô cũng mất một chiếc xe điện. Vì vậy cô gái đã gọi điện cho người bạn thân để xác nhận đặc điểm của chiếc xe mà cô bạn thân đã bị mất trộm. Thực ra, vài ngày trước cô gái có mượn xe của bạn thân và đã bị ngã, nên chiếc xe có vết xước, thế nên cô gái khẳng định chiếc xe này là của bạn thân mới bị đánh cắp.

Sau khi phát hiện mọi chuyện, cô gái cố giữ bình tĩnh để người đàn ông kia không nghi ngờ, mặt khác cô đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, người đàn ông đã bị bắt giữ và chiếc xe điện này được xác định đúng là chiếc xe mà bạn thân của cô gái đánh mất.

Sau khi cô gái báo cảnh sát, người đàn ông đã bị bắt giữ

Cộng đồng mạng xứ Trung khá quan tâm đến sự việc này, có người bình luận, nữ chính của câu chuyện không biết nên vui hay nên buồn với kết cục này nữa. Tìm được xe của bạn rất vui vậy nhưng cũng phải xem lại người làm mối. Không hiểu tại sao người mai mối lại có thể giới thiệu một người đàn ông như vậy cho cô gái trẻ kia.

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