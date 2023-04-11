Một người đàn ông 28 tuổi đã cưỡng hiếp mẹ vợ 48 tuổi của mình khi vợ không có nhà, vụ việc này nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Theo 163, mới đây, một vụ việc rúng động mạng xã hội đã xảy ra tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nhân lúc vợ không có nhà, người con rể 28 tuổi đã cưỡng hiếp mẹ vợ 48 tuổi của mình. Hành vi phạm pháp, vi phạm đạo đức này đã gây sốc cho cư dân mạng xứ Trung.

Được biết khi đó mẹ vợ đang nghỉ ngơi ở nhà còn con gái và con rể đang đi làm ở bên ngoài. Bất ngờ, anh con rể xông vào phòng mẹ vợ, đè bà xuống giường rồi cưỡng hiếp bà. Mặc dù mẹ vợ ra sức chống cự nhưng không thể chống lại sức mạnh của chàng rể.

Nhân lúc con gái không có nhà, con rể đã xông vào phòng cưỡng hiếp mẹ vợ

Hành vi đáng xấu hổ này từ xưa đến nay đều bị lên án rộng rãi trong xã hội. Mẹ vợ vô cùng tủi nhục, đau đớn khi bị con rể tấn công tình dục. Bà dùng hết sức đẩy con rể ra đồng thời la hét cầu cứu với mong muốn thu hút sự chú ý của hàng xóm nhưng mọi cố gắng của mẹ vợ đều vô ích.

Sau khi bị con rể cưỡng hiếp, mẹ vợ đầy do dự cũng như bất lực. Ngoài đau đớn về thể xác và tinh thần, bà suy nghĩ về cách đối phó với vấn đề này nhưng không thể tìm ra cách tốt nhất. Bà sợ rằng sau khi con gái biết chuyện sẽ bỏ rơi bà. Sau khi đắn đo suy nghĩ, mẹ vợ quyết định báo cảnh sát. Khi cảnh sát xuất hiện trước mặt, mẹ vợ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và chắc chắn rằng mình đã quyết định đúng đắn. Người con rể ngay sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Người đàn ông sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ và phải đối mặt với hình phạt thích đáng

Vụ việc này được đăng tải và đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng người mẹ không nên báo cảnh sát, vì như vậy con rể sẽ bị bắt, con gái chắc chắn sẽ ly hôn, cháu trai không có trợ cấp và gia đình của cô con gái sẽ tan nát. Tuy nhiên cũng có rất nhiều ý kiến ủng hộ hành động của người mẹ. Người con rể này không đáng tin cậy để bảo vệ cả gia đình con gái. Hắn ta làm ra việc vi phạm pháp luật thì sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

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