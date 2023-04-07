“Chính thất” túm tóc “tiểu tam” kéo lê trên phố, chẳng thể ngờ phát hiện bí mật gây sốc

Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ đưa bạn thân đi đánh ghen, chẳng thể ngờ “tiểu tam” lại nói ra bí mật động trời.

Theo Sohu, mới đây một vụ đánh ghen đã xảy ra trên phố ở Trung Quốc khiến những người chứng kiến đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô gái bị một người phụ nữ đeo khẩu trang túm tóc kéo lê trên phố, người phụ nữ nói rằng: “Sao lại không nói gì nữa, không phải cô nói là bị oan hay sao”. Cô gái ngồi dưới đất bất đắc dĩ kêu lên trong đau đớn. Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ đã đi tìm "tiểu tam" để đánh ghen Từ cuộc đối thoại giữa hai bên, có thể thấy được người phụ nữ đeo khẩu trang là “chính thất”, còn cô gái bị túm tóc là “tiểu tam”. Mặc dù cô gái bị túm tóc một mực nói rằng mình không biết gì nhưng nghe giọng điệu của cô ta không tự tin chút nào. Sự biện hộ không thành thật của cô gái không những không xoa dịu được người vợ mà càng khiến cô ấy tức giận hơn.

Tại hiện trường, rất nhiều người lấy điện thoại ra quay, chụp. Dưới bàn tay của “chính thất” mọi giãy giụa của “tiểu tam” đều vô ích. Thấy không còn hy vọng thoát thân, cô gái chỉ biết ôm mặt khóc lóc thảm thiết, cô nói rằng, người đàn ông kia đã giấu cô chuyện mình đã có gia đình và cô cũng chỉ là nạn nhân. Đến nước này, người phụ nữ đeo khẩu trang cũng nói thẳng: “Cô còn bịa đặt, nhật ký nói chuyện của hai người tôi đã xem hết rồi, cách vài ngày cô lại giục anh ta ly hôn, vậy mà cô nói là không biết anh ta đã có gia đình sao?” Cô gái nói rằng mình không biết đối phương đã có gia đình Không chỉ vậy, “chính thất” còn nói rằng, cô “tiểu tam” này cũng có gia đình, cô ta không những muốn bỏ chồng mà còn xúi giục nhân tình bỏ vợ. “Tiểu tam” tưởng rằng có thể dễ dàng lừa được “chính thất”, chẳng thể ngờ “chính thất” lại biết hết mọi bí mật của cô ta. Không còn cách nào khác, “tiểu tam” đành chuyển chủ đề, cô ta nói rằng: “Mỗi tháng anh ta chỉ cho tôi 3 ngàn tệ thôi, không nhiều như chị nói đâu. Biết đâu bên ngoài anh ta còn có người khác nữa thì sao” – (3 ngàn tệ khoảng 10 triệu đồng). Vì để thoát thân và giảm đi trách nhiệm, “tiểu tam” đã bán đứng cả người tình của mình.

Vậy nhưng người vợ nói rằng, bản thân cô "tiểu tam" này cũng đã có chồng và liên tục giục nhân tình ly hôn với vợ Chứng kiến cảnh này, cộng đồng mạng xứ Trung đều khuyên “chính thất” nên ly hôn với người chồng hiện tại. Đánh ghen với “tiểu tam” cũng không giải quyết triệt để vấn đề, người chồng ngoại tình của mình mới là mấu chốt của câu chuyện. Nếu như không thể thay đổi được chồng thì chỉ có thể thay đổi bản thân, trong xã hội hiện đại, lựa chọn ly hôn không phải việc hiếm gặp.

Dùng đèn pin dọa chết 1.100 con gà, người đàn ông phải ngồi tù 6 tháng Một người đàn ông đã bị phạt tù 6 tháng và quản chế 1 năm tại địa phương sau khi dùng đèn pin dọa chết 1.100 con gà của nhà hàng xóm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chinh-that-tum-toc-tieu-tam-keo-le-tren-pho-chang-the-ngo-phat-hien-bi-mat-gay-soc-570453.html