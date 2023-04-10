Theo Sohu, nhạc sĩ Đài Loan Lý Khôn Thành vừa qua đời vì bệnh ung thư vào ngày 8/4 hưởng thọ 66 tuổi. Tin tức về cái chết của ông được con trai ông công khai. Ngay sau đó, người vợ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành là Lâm Tĩnh Ân cũng lên tiếng xác nhận thông tin này.

Cặp đôi ông cháu từng gây sốt mạng xã hội sau khi công khai chuyện tình yêu

Mặc dù có khá nhiều thành tựu trong âm nhạc nhưng Lý Khôn Thành lại được cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt chú ý sau khi công khai mối tình ông cháu với Lâm Tĩnh Ân. Cuối năm 2012, Lý Khôn Thành và con gái của một người bạn thân xác định quan hệ tình cảm. Cặp đôi này chênh lệch 40 tuổi, điều này khiến quan hệ giữa Lý Khôn Thành và bố cô gái rạn nứt. Mặc dù không được ủng hộ, vậy nhưng cặp đôi vẫn bên nhau đến ngày Lý Khôn Thành qua đời, toàn bộ tài sản ông để lại cho Lâm Tĩnh Ân – người phụ nữ kém ông 40 tuổi.