Những hình ảnh về đám cưới trong phòng bệnh của cặp đôi ông cháu Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.
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Theo Sohu, nhạc sĩ Đài Loan Lý Khôn Thành vừa qua đời vì bệnh ung thư vào ngày 8/4 hưởng thọ 66 tuổi. Tin tức về cái chết của ông được con trai ông công khai. Ngay sau đó, người vợ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành là Lâm Tĩnh Ân cũng lên tiếng xác nhận thông tin này.
Mặc dù có khá nhiều thành tựu trong âm nhạc nhưng Lý Khôn Thành lại được cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt chú ý sau khi công khai mối tình ông cháu với Lâm Tĩnh Ân. Cuối năm 2012, Lý Khôn Thành và con gái của một người bạn thân xác định quan hệ tình cảm. Cặp đôi này chênh lệch 40 tuổi, điều này khiến quan hệ giữa Lý Khôn Thành và bố cô gái rạn nứt. Mặc dù không được ủng hộ, vậy nhưng cặp đôi vẫn bên nhau đến ngày Lý Khôn Thành qua đời, toàn bộ tài sản ông để lại cho Lâm Tĩnh Ân – người phụ nữ kém ông 40 tuổi.
Trong một bài phỏng vấn, Lâm Tĩnh Ân tiết lộ rằng, vào tháng 6 năm ngoái, Lý Khôn Thành bắt đầu cảm thấy không khỏe, lúc đầu ông nghĩ rằng đó là tác dụng phụ của vắc xin. Vậy nhưng đến tháng 9 cùng năm, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 và đã di căn vào xương. Lý Khôn Thành nhập viện điều trị ung thư, Lâm Tĩnh Ân đến viện thăm ông mỗi ngày, cô đã đồng hành cùng ông suốt 160 ngày mà không nghỉ ngơi.
Được biết, cặp đôi đã quyết định kết hôn vào ngày 1 tháng 2. Đám cưới được tổ chức tại phòng ICU dưới sự chứng kiến của các nhân viên y tế, khi đó tình hình sức khỏe của Lý Khôn Thành rất yếu. Lý Khôn Thành nói với Lâm Tĩnh Ân rằng nguyện vọng của ông là không muốn tổ chức tang lễ công khai. Câu chuyện mối tình ông cháu của Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân một lần nữa lại gây sốt cộng đồng mạng.