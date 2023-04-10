Quan hệ với chó rồi đăng video lên mạng, cô gái 19 tuổi nhận bản án thích đáng

Thế giới 10/04/2023 09:49

Một cô gái 19 tuổi ở Mississippi, Mỹ bị cáo buộc quan hệ tình dục với một con chó và sau đó đã đăng video này lên mạng xã hội.

Theo Sohu, một cô gái 19 tuổi ở Mississippi, Mỹ có thể phải đối mặt với án tù 10 năm sau khi bị bắt với cáo buộc giao cấu với một con chó rồi đăng video này lên mạng xã hội. Được biết, cô gái 19 tuổi này là Denise Frazier, cô ta đã có hành vi quan hệ tình dục với con chó đực của mình trong một video lan truyền qua Snapchat.

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 Denise Frazier bị bắt sau khi video cô quan hệ với chó được đăng tải lên mạng

Sau khi đoạn video này được phát tán đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Chính quyền địa phương đã nhận được báo cáo về đoạn video này vào tháng 2. Cuối cùng Denise Frazier đã bị bắt vì tội lạm dụng nghiêm trọng. “Trong 17 năm sự nghiệp thực thi pháp luật của mình, đây là một trong những trường hợp đáng lo ngại nhất mà tôi đã điều tra” – Cảnh sát trưởng JD Carter cho biết.

Phía cảnh sát cho biết thêm, Frazier nói rằng mình buộc phải thực hiện hành vi tàn độc này. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra và không tìm thấy bằng chứng liên quan đến lời khai của Frazier. Frazier nói với cảnh sát rằng cô bị đe dọa làm điều đó và rằng mọi người đã trả tiền cho cô để mua các video đó. Được biết còn rất nhiều video Frazier ngược đãi động vật nhưng cảnh sát chưa công bố vì vẫn đang trong quá trình điều tra.

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 Với hành vi của mình, cô gái 19 tuổi có nguy cơ đối mặt với án phạt 10 năm tù

Một cảnh sát cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ xử lý loại trường hợp đặc biệt này. Thực sự không có từ nào khác để mô tả nó ngoài kinh tởm”. Những con chó liên quan đã được tìm thấy trong ngôi nhà của Frazier. Frazier đã bị bắt với tội danh ngược đãi động vật và giao cấu trái tự nhiên. Được biết với hành vi của mình, Frazier có thể bị phạt tới 10 năm tù.

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Từ khóa:   hành vi quan hệ tình dục ngược đãi động vật hành vi tàn độc

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