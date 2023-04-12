Trúng thưởng kỳ nghỉ phép 365 năm ngày hưởng nguyên lương, chàng trai khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Thế giới 12/04/2023 14:08

Một người đàn ông đã dành được phần thưởng bất ngờ trong cuộc họp thường niên của công ty là 365 ngày phép có lương khiến những người có mặt vô cùng ngạc nhiên.

Theo Baijiahao, ngày 9/4 vừa qua, một công ty tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp thường niên sau 3 năm không thể tổ chức vì dịch bệnh. Một trong những nhân viên may mắn của công ty đã bốc thăm trúng thưởng, giải thưởng của anh cực kỳ hấp dẫn đó là được nghỉ phép 365 ngày vẫn được hưởng lương. Thông tin này ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng xứ Trung.

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 Chàng trai dành được phần thưởng 365 ngày phép được hưởng nguyên lương

Nguồn tin này cho hay, giải thưởng mà nhân viên may mắn bốc thăm được là một năm nghỉ phép có lương, điều đó đồng nghĩa với việc người đàn ông này được nghỉ phép một năm mà công ty vẫn trả đủ lương. Những giải thưởng như vậy không chỉ khiến chàng trai này cảm thấy phấn khích mà còn khiến rất nhiều nhân viên khác của công ty ghen tị.

Liên quan đến giải thưởng này, nhân viên phòng hành chính của công ty cho biết, đã 3 năm công ty không tổ chức họp thường niên, năm nay sự kiện này được nối lại, nhằm tăng cường sự gắn kết trong tập thể và tinh thần đoàn kết của các nhân viên trong công ty. Đồng thời, loại siêu giải thưởng này cũng là một điều bất ngờ và cũng là phần thưởng sứng đáng cho sự chăm chỉ và cống hiến của các nhân viên.

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 Phần thưởng của chàng trai này khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng

Có thể nói, giải thưởng đó không chỉ là nguồn động viên to lớn cho người lao động mà còn là một phần quan trong trong việc xây dựng văn hóa công ty. Bằng cách này, công ty thể hiện sự quản lý và chăm sóc nhân viên rất nhân văn đồng thời cũng là tấm gương khiến các doanh nghiệp khác học tập.

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Từ khóa:   bốc thăm trúng thưởng họp thường niên cộng đồng mạng xứ Trung

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