Ngay trong ngày cưới, chủ rể tuyên bố hủy hôn và sau đó một mình bỏ đi để lại cô dâu trước bao lời đàm tiếu của hàng xóm, láng giềng.

Nếu chưa sống cùng nhau, chúng ta không thể phát hiện ra đối phương có những thói quen sinh hoạt nào. Liệu rằng những thói quen ấy có thể chấp nhận được hay không. Vậy nhưng nếu sống chung trước hôn nhân mà không thể đi đến kết hôn sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho người phụ nữ. Theo Sohu, mới đây một người phụ nữ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bật khóc nức nở ngay trong ngày trọng đại của mình. Được biết, chú rể tuyên bố hủy hôn ngay trong đám cưới rồi bỏ đi ngay sau đó khiến cô dâu phải đối mặt với những chỉ trích từ người thân, hàng xóm.

Cô dâu bị chú rể hủy hôn ngay trong ngày cưới vì đã từng sống thử với người đàn ông khác Nguồn tin này cho hay, trước khi quen với chàng trai hiện tại, cô gái này đã từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm. Cô đã từng sống thử với bạn trai cũ suốt 5 năm trời. Khi đã sống chung với nhau thời gian lâu như vậy chỉ có hai kết cục, một là kết hôn hai là chia tay. Đáng tiếc, cô gái và bạn trai cũ đã chia tay sau 5 năm chung sống. Dù đau khổ, suy sụp nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Được sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, cô gái đã gặp gỡ bạn trai hiện tại. Sau một thời gian quen biết, vì cả hai người đều không còn trẻ nên đã quyết định tổ chức đám cưới. Vậy nhưng đến ngày cưới, không biết từ đâu, chú rể đã phát hiện tình sử 5 năm chung sống với người yêu cũ của bạn gái. Không thể chấp nhận sự việc này, chú rể đã hủy hôn ngay lập tức. Chú rể nói rằng, không ai dám cưới một người phụ nữ từng sống chung với người khác 5 năm cả rồi sau đó bỏ đi.

Chú rể tuyên bố hủy hôn khiến cô dâu hứng nhiều chỉ trích Xấu hổ vì bị những người xung quanh kỳ thị, cô dâu chỉ biết khóc lóc thảm thiết. Sống chung 5 năm với người khác có thể nói giống như một lần kết hôn đối với phụ nữ. Ngoại trừ việc không có giấy đăng ký kết hôn thì không có điểm khác biệt nào khác. Một người đàn ông có thể sống thử với nhiều cô gái khác nhau nhưng không bị kỳ thị. Riêng phụ nữ nếu có tiền sử như vậy thì dường như vẫn không được xã hội dung thứ. Vấn đề ở đây chính là sự thành thật dành cho đối phương của mình, có lẽ cô dâu đã giấu kín chuyện này còn chú rể lại không thể chấp nhận chuyện mình bị lừa dối nên đã lựa chọn hủy hôn.

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