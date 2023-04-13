Loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng mới được tìm thấy được đặt theo tên của Lisa (BLACKPINK)

Một loại cây mới được tìm thấy ở Thái Lan được đặt theo tên của một nữ thần tượng trong một nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Một loài hoa mới được tìm thấy ở Thái Lan được đặt theo tên của 'Lisa', thành viên của nhóm nhạc nữ K-pop BLACKPINK.

Một loại thực vật mới có nghuy cơ tuyệt chủng được tìm thấy ở Thái Lan. Ảnh SNS

Theo Bangkok Post ngày 13/4, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Chiang Mai đã phát hiện ra một loài thực vật có hoa mới lần đầu tiên được phát hiện trên thế giới.

Cây thực vật Annona muricata phát hiện lần này được thu thập tại tỉnh Narathiwat ở miền nam Thái Lan. Loài cây có mùi nồng nặc này được cho là có nguy cơ tuyệt chủng.

Nhóm nghiên cứu đã và đang thực hiện dự án tìm kiếm và bảo tồn các loài thực vật quý hiếm với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo, Thái Lan.

Một trong những nhà nghiên cứu làm việc trong dự án này được cho là một fan hâm mộ lớn của Lisa, đến mức nhà nghiên cứu này đã được Lisa truyền cảm hứng để lấy bằng tiến sĩ.

Lisa, thành viên của nhóm nhạc nữ K-pop BLACKPINK. Ảnh: Internet

Nhóm nghiên cứu đã đặt tên thật của Lisa là Lalisa trong tên khoa học của loài thực vật được phát hiện này để tôn vinh Lisa, một trong những thành viên Blackpink, đến từ đất nước Thái Lan.

Hiện nay, nhóm nhạc nữ K-pop Hàn Quốc BLACKPINK nổi tiếng toàn cầu đang bùng nổ ở Thái Lan. Trong số đó, người hâm mộ trong nước đặc biệt quan tâm đến Lisa vì cô idol này đến từ Thái Lan.

Theo World Daily

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