Nhờ ChatGPT đặt tên cho con sắp sinh, người chồng bị vợ tức giận và lên mạng "tổng sỉ vả"

Thế giới 13/04/2023 10:44

Sau khi nghe tin chồng mình dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để đặt tên cho con, cô tỏ ra rất tức giận vì cho rằng anh đã quá "lười biếng" và không quan tâm đến con mình.

Một người chồng ở Hong Kong đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đặt tên cho đứa con sắp chào đời của mình khiến người vợ đang mang thai cảm thấy không hài lòng.

Việc sử dụng chương trình trí tuệ nhân tạo ChatGPT để tìm ý tưởng đặt tên cho con hiện khá phổ biến trên toàn thế giới nhưng điều này đã khiến người vợ tức giận và cô đã đăng lên mạng chất vấn rằng: “Vậy cha đứa trẻ là ai? Anh ấy hay là AI?”.

Nhờ ChatGPT đặt tên cho con sắp sinh, người chồng bị vợ tức giận và lên mạng 'tổng sỉ vả' - Ảnh 1

Người vợ tức giận khi biết tin chồng mình dùng ChatGPT để đặt tên cho con. Ảnh: Shutterstock

Người mẹ sắp sinh đã đăng bài trên diễn đàn ẩn danh DiscussHK của thành phố vào cuối tháng 3 với tiêu đề: “Tôi đã yêu cầu chồng giúp đặt tên cho con, nhưng anh ấy lại nhờ đến AI”.

Trong bài đăng đó, bà cho biết chồng mình đã truy cập vào ChatGPT và hỏi: “Bạn có thể giúp tôi tìm một cái tên tiếng Trung cho đứa bé sắp sinh của tôi không? Đó là một cậu bé. Tôi hy vọng cậu bé sẽ thông minh, đẹp trai, cao to và may mắn”.

Người mẹ tương lai đã đăng một bài trên diễn đàn ẩn danh DiscussHK của thành phố vào cuối tháng 3, với tựa đề: “Tôi đã nhờ chồng đặt tên cho con của chúng tôi, nhưng anh ấy đã nhờ AI”.

Trong bài đăng, cô cho biết chồng cô đã truy cập ChatGPT và hỏi: “Anh có thể giúp tôi tìm một tên tiếng Trung cho đứa con sắp chào đời của tôi được không? Anh ây la con trai. Tôi hy vọng anh ấy sẽ thông minh, đẹp trai, cao ráo và may mắn”.

Sau đó, ứng dụng này gợi ý một số tên mang ý nghĩa tốt lành, ví dụ, “Zhiyu”, có nghĩa là “vũ trụ thông minh” và Meifeng, có nghĩa là “ngọn núi xinh đẹp”.

Tuy nhiên người cha đã tỏ ra không hài lòng với những lựa chọn này nên anh nói: “Có gợi ý nào khác không?”

ChatGPT tiếp tục đưa ra những cái tên truyền thống hơn của Trung Quốc, chẳng hạn như “Mingli”, nghĩa là “hiểu mọi thứ” và “Yongyi”, nghĩa là “dũng cảm và kiên quyết”.

Sau đó anh chồng cảm thấy rằng những cái tên do AI đưa ra “tất cả đều nghe khá hay” và yêu cầu vợ mình chọn từ các gợi ý, nhưng người vợ không thích cái nào.

Nhờ ChatGPT đặt tên cho con sắp sinh, người chồng bị vợ tức giận và lên mạng 'tổng sỉ vả' - Ảnh 2
Người chồng dùng AI để đặt tên cho con đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng. Ảnh: Shutterstock

 Cô ấy nói trong bài đăng rằng cô nghĩ việc đặt tên cho con của họ là có ý nghĩa và quan trọng nhưng chồng cô chỉ đơn giản là đi hỏi AI.

“Rõ ràng là anh quá lười suy nghĩ! Anh ấy thậm chí còn không quan tâm đến việc đặt tên cho con mình!” cô nói.

Bài đăng đã thu hút hàng chục bình luận.

Một nhà quan sát ủng hộ AI cho biết: “Thực ra, hỏi AI cũng giống như tra từ điển. Cái sau là phương pháp cũ còn cái trước là phương pháp hiện đại và thông minh, vậy tại sao bạn phải tức giận lên anh ấy? Anh ấy không nên được khen ngợi vì đã theo kịp thời đại sao?”

Tuy nhiên, những người khác cảm thấy rằng người cha tương lai không chú ý đến đứa con sắp chào đời của mình.

Một người nói: “Đặt tên con là việc quan trọng đầu tiên sau khi sinh. Cha mẹ kiểu gì nếu bạn quá lười biếng để làm điều đó?”

Theo South China Morning Post

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Từ khóa:   ChatGPT phụ nữ người chồng

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