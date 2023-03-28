ChatGPT có thật sự thay đổi cuộc sống của chúng ta?

Thế giới 28/03/2023 11:49

ChatGPT là một trợ lý trò chuyện AI được phát triển bởi OpenAI, đem đến cho người dùng một công cụ tìm kiếm thông tin, giải đáp câu hỏi và hỗ trợ công việc một cách nhanh chóng và chính xác. Vậy nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống chúng ta hay không?

ChatGPT, viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer, là một chatbot do công ty OpenAI của Mỹ phát triển và ra mắt vào tháng 11 năm 2022. ChatGPT được xây dựng dựa trên GPT-3.5 - một dòng mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI đồng thời được tinh chỉnh bằng cả hai kỹ thuật học tăng cường lẫn học có giám sát.

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ChatGPT có thay đổi cuộc sống và cách chúng ta làm việc như thế nào?

Câu trả lời đơn giản là: Không một ai thật sự biết điều đó cả. Có lẽ phần mềm ChatGPT và các đối thủ của nó sẽ làm ra một cuộc cách mạng hóa cho cách chúng ta sống và làm việc. Hoặc có lẽ nó sẽ bị loại bỏ bởi một thứ gì đó mới hơn hay tốt hơn. 

Một người dùng chia sẻ, anh bắt đầu đi làm vào cuối những năm 80, trong khi thời đại máy tính vẫn đang trong quá trình phát triển. Khi anh bắt đầu sử dụng máy tính cá nhân ở phiên bản đầu tiên, thông tin được lưu trên đĩa mềm, thường là trong một chiếc hộp nhỏ, không phải trên đám mây. Thông tin liên hệ được lập danh mục trên các thẻ tệp nhỏ, rồi sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong một tệp khác trên bàn làm việc có tên là Rolodex. Lịch trình các cuộc hẹn cũng được viết bằng bút chì vào sổ ghi chép lịch được gọi là Công cụ lập kế hoạch hẳng ngày.

Vào đầu những năm 2000, có được một chiếc Blackberry là một điều vô cùng tuyệt vời. Chiếc điện thoại cho phép bạn kiểm tra email khi đang đến và đi (kể cả trong các cuộc họp). Người dùng chia sẻ, trong sự nghiệp kéo dài khoảng 35 năm nay, anh đã trải qua sự thay đổi hoàn toàn về cách thức làm việc.

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Vấn đề là khi cố gắng hiểu ChatGPT sẽ làm gì với công việc của mọi người, người ta dự đoán rằng các công việc liên quan đến viết lách hoặc viết code có thể sẽ biến mất. Có thể nghĩ rằng chúng ta cần thứ gì đó mới mẻ để duy trì và phát triển công nghệ AI tổng quát cũng như để kiểm tra độ chính xác của sản phẩm được tạo ra. Nhưng cần rút ra những bài học từ quá khứ và chấp nhận rằng dự đoán nào cũng có khả năng sai lệch.

Điều đó có nghĩa là chúng ta không nên cố gắng tưởng tượng và tác động đến tương lai?

Không đúng. 

Thực tế, chúng ta nên làm điều ngược lại. Chúng ta cần phải:

1) Liên tục đánh giá thị trường

2) Lập mô hình các phương án và tác động tiềm năng

3) Đưa ra dự đoán

4) Lặp lại những việc đã làm (chú ý đến các doanh nghiệp khởi nghiệp) 

Tại sao? Bởi vì, như David Pecaut, một người có thâm niên của BCG đã từng nói, các công ty khởi nghiệp thường thể hiện “chung chung thì đúng mà cụ thể lại sai". Nhưng bạn lại có thể học được rất nhiều cho tương lai nếu bạn quyết định làm theo ý tưởng đó.

Đặc biệt ChatGPT, Metaverse và tất cả các công nghệ đang và sẽ thay đổi cuộc sống và công việc khác của chúng ta. Thế nhưng có lẽ bạn nên giúp tư duy tuyến tính của bạn trở nên linh hoạt bằng việc đọc tiểu thuyết và tưởng tượng thật nhiều. 

Theo Forbes 

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