Mùa hoa anh đào ở Mỹ có gì thú vị mà khiến không ít du khách phải ước ao?

Cứ vào cuối tháng 3 hàng năm, mùa hoa anh đào ở Mỹ đã bắt đầu nở rộ. Vào thời điểm này, khi du lịch đến Washington Dc bạn sẽ được tham gia lễ hội hoa anh đào vô cùng đặc sắc.

Dù Cục Công viên Quốc gia đã coi ngày 23 tháng 3 năm 2023 là "đỉnh điểm" của mùa hoa nở, nhưng thật tế ngày 27 tháng 3 mới là ngày có ý nghĩa hơn. Lý do là bởi vì vào ngày này năm 1912, Helen Taft - vợ của Tổng thống William Taft, và Nữ tước Chinda - phu nhân của đại sứ Nhật Bản, đã đích thân trồng hai cây anh đào Yoshino ở bờ bắc sông Potomac gần Đài tưởng niệm Jefferson. Sự kiện này nhằm kỷ niệm sự kiện chính phủ Nhật Bản tặng 3.020 cây anh đào cho chính phủ Hoa Kỳ .

Vào tháng 1 năm 1910, Nhật Bản đã đưa 2.000 cây hoa anh đào đến Washington nhưng chúng đã bị côn trùng phá hoại.

Thị trưởng Tokyo, Yukio Ozaki, và những người khác đề nghị tặng cây cho Hoa Kỳ lần hai vào năm 1912. Trong số 3.020 cây, có hơn một nửa là cây anh đào Yoshino. Trong đó, hai cây được trồng dọc theo hồ Tidal Basin tại một buổi lễ long trọng, số còn lại được trồng ở Công viên Đông Potomac và khuôn viên Nhà Trắng.

Sau đó, những cây anh đào này dần trở nên nổi tiếng với du khách, vô số người đổ xô đến ngắm những đóa hoa được pha trộn giữa sắc hồng và trắng. Năm 1935, D.C. tổ chức “Lễ hội hoa anh đào” lần đầu tiên, lễ hội này đã trở thành sự kiện thường niên sau đó.

Hơn một thập kỷ sau, vào năm 1965, Nhật Bản lại tặng 3.800 cây hoa anh đào Yoshino. Đệ nhất phu nhân Lady Bird Johnson, phu nhân của Tổng thống Lyndon Baines Johnson, và Ryuji Takeuchi, phu nhân của Đại sứ Nhật Bản, đã tái hiện lại buổi lễ trồng cây nổi tiếng vào năm 1912.

Cục Công viên Quốc gia

Cục Công viên Quốc gia (NPS) được thành lập vào năm 1916 nhằm bảo tồn cảnh quan, các đối tượng tự nhiên cũng như động vật hoang. NPS có diện tích hơn 85 triệu mẫu Anh, bao gồm 136 công viên hoặc địa điểm lịch sử, 84 di tích quốc gia, 63 công viên quốc gia, 31 đài tưởng niệm, 25 chiến trường, công viên quân sự và 84 đơn vị công viên quốc gia khác. Vào năm 2021, có 297 triệu khách đã truy cập vào trang web của NPS. Trước mùa COVID, số lượt khách ghé thăm công viên thường vượt hơn 300 triệu.

Kinh phí

NPS chủ yếu được tài trợ bởi Quốc hội, năm 2023, NPS yêu cầu ngân sách 3,1 tỷ đô la cho các hoạt động vận hành công viên. Cơ quan này cũng nhận được tài trợ thông qua phí tham quan hoặc các hoạt động từ thiện tư nhân.

Một trong những nguồn từ thiện phải kể đến là Trust for the National Mall, đối tác phi lợi nhuận của Cục Công viên Quốc gia tại National Mall. Theo Julie Moore, Phó Chủ tịch Truyền thông của National Mall, nhiệm vụ của họ là giúp khôi phục, bảo tồn và làm cho National Mall trở nên phong phú hơn. Ngoài ra họ còn có nhiệm vụ bảo tồn và bảo vệ 3.700 cây anh đào ở National Mall.

The Trust hiện đang nhận quyên góp thông qua chương trình "Chăm sóc anh đào". Chương trình này là nguồn tài trợ tư nhân chính cho việc chăm sóc và bảo dưỡng các cây anh đào.

Ngày nay, những cây hoa anh đào đang phải đối mặt với những thách thức như biến đổi khí hậu hay tuổi cây đã cao (chúng đã hơn 100 năm tuổi). Vậy nên The Trust đã đặt mục tiêu quyên góp được 3,7 triệu đô la để bảo vệ những cây anh đào trên National Mall. Đến thời điểm hiện tại, họ đã huy động được gần 500.000 đô la để trồng cây con và chăm sóc cây cũ.

Thông tin thêm, phần lớn hoa anh đào nằm gần hồ Tidal Basin và dọc theo bờ của Công viên East Potomac, kéo dài đến tận Hains Point. Trong khi đó, những cụm cây nhỏ có thể được tìm thấy dọc theo National Mall , ngay phía tây bắc của Đài tưởng niệm Lincoln và xung quanh Đài tưởng niệm Washington. Cây hoa anh đào ngoài luồng có thể được tìm thấy tại Vườn ươm Quốc gia, Công viên Anacostia, Dumbarton Oaks ở Georgetown, Công viên Stanton và Công viên Oxon Run.

Theo Forbes