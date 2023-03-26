7 kỳ quan thế giới có thể bạn chưa từng nghe

Vườn quốc gia Chapada Diamantina được thành lập vào năm 1961 và có diện tích hơn 1.000 kilômét vuông (390 dặm vuông). Đây là một trong những công viên quốc gia lâu đời nhất của Brazil và bao gồm toàn bộ dãy núi Serra da Capivara.

Hồ nước có màu xanh mê hoặc và khung cảnh xung quanh cũng vô cùng đẹp. Enchanted Well còn được gọi là “Đầm xanh”. Nó nằm bên trong Vườn quốc gia Chapada Diamantina, thuộc bang Bahia phía đông bắc Brazil.

2. Đường hầm hoa đậu tía Wisteria Tunnel ở Nhật Bản:

Nếu bạn muốn được đến một xứ sở thần tiên như trong các câu chuyện cổ tích thì Wisteria Tunnel trong khuôn viên của vườn Kawachi Fuji chính là một lựa chọn hoàn hảo. Đường hầm này tràn ngập các loại hoa đậu tía với nhiều màu sắc khác nhau như trắng, tím, hồng, xanh tạo ra không gian lộng lẫy, mộng mơ. Thời điểm lý tưởng để tới đây là vào mùa xuân, trong suốt thời gian Lễ hội hoa đậu tía diễn ra tại đây.

3. Biển Đỏ ở Trung Quốc

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng Biển Đỏ ở Trung Quốc vốn không có màu đỏ. Thay vào đó, đây là màu xuất phát từ một loại tảo mọc trong nước. Loại tảo này thường mọc và phát triển nhanh vào mùa xuân, đến mùa hè chúng vẫn có màu xanh lá cây và chỉ chuyển sang màu đỏ đặc trưng vào mùa thu. Màu sắc của bãi biển này đã khiến nơi này trở nên nổi tiếng với khách du lịch, hàng năm có rất nhiều du khách đến thăm thú nơi này.

4. Đường hầm tình yêu (Tunnel of Love) ở Ukraine

Đường hầm tình yêu là một đường hầm đường sắt nằm ở Ukraine. Đây là điểm đến nổi tiếng của các cặp đôi đến đây chụp ảnh cưới và trải nghiệm khung cảnh thơ mộng như cổ tích.

Con người còn truyền tai nhau rằng nếu cặp đôi nào cùng nắm tay nhau đi trên con đường này thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. Chính bởi vậy, nó thu hút số lượng khách lớn mỗi năm, đặc biệt là các đôi tình nhân tới đây để cầu ước chuyện tình của họ sẽ bền vững mãi mãi.

5. Thư viện Celsus, Thổ Nhĩ Kỳ

Thư viện Celsus là một thư viện công cộng được xây dựng bởi Hoàng đế La Mã Justinian I ở Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ. Nó được xây dựng để vinh danh chú của ông, Thượng nghị sĩ La Mã Tiberius Julius Celsus Polemaeanus, và con trai ông, Tiberius Julius Aquila.

Nơi đây lưu giữ hơn 12.000 cuốn sách quý giá. Thư viện còn được coi như một đền thờ khi ngay bên dưới lối vào cửa chính của nó là lăng mộ thờ các anh hùng.

6. Thành phố cổ Bagan, Myanmar

Thành phố cổ Bagan là một địa điểm khảo cổ rộng lớn nằm ở vùng Ayeyarwady của Myanmar. Đây là ngôi nhà của hơn 2.200 ngôi đền được xây dựng bởi các vị vua của Vương triều Bagan giữa thế kỷ 11 và 13.

Du khách có thể đi tham quan bằng khinh khí cầu để có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố cổ và những ngôi đền tuyệt diệu từ trên cao.

7. Tu viện Meteora, Hy Lạp

Tu viện Meteora có 6 tu viện được xây dựng trên đỉnh của các cột đá sa thạch nhô ra trên cây, cheo leo và hiểm trở giữa bầu trời, tạo nên một cảnh quan ngoạn mục. Nằm trong dãy núi Pindus, Meteora có nghĩa là "lơ lửng trong không khí" trong tiếng Hy Lạp và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hy Lạp.

Meteora được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1988 và trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch tham quan.

Theo Buzz N Fun