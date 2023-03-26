Top 10 người phụ nữ đẹp nhất thế giới là ai?

Olivia Wilde là nữ diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất và đạo diễn người Mỹ sở hữu đường nét gương mặt vô cùng hoàn hảo. Lần đầu tiên cô được khán giả công nhận chính nhờ vai diễn bác sĩ Remy “Thirteen” Hadley trong bộ phim truyền hình chính kịch về y tế mang tên "House".

Wilde sinh ra và lớn lên ở San Francisco, California. Mẹ cô, Leslie Cockburn (nhũ danh Leslie Corkill Redlich), là nhà báo kiêm nhà sản xuất chương trình "60 Minutes" ở Mỹ. Cha cô, Andrew Cockburn, là một nhà báo người Anh đã viết cho tờ The Independent.

Scarlett Johansson là nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ người Mỹ. Cô được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong các bộ phim như Lost in Translation, The Avengers và Match Point. Theo danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất năm 2019 của tạp chí Forbes, cô đứng thứ 3 sau Taylor Swift (thứ nhất) và Beyonce Knowles (thứ 2). Theo Celebrity Net Worth, cô sở hữu giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 160 triệu đô la. Cô chính là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất mọi thời đại.

8. Penelope Cruze

Penelope Cruz là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Tây Ban Nha. Sinh năm 1974 tại Tây Ban Nha, cô là con gái của cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng: Conchita Cintron và Rafael Nadal. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là người mẫu nhí nhưng sau đó chuyển sang diễn xuất để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên. Vai diễn đầu tiên của cô là trong Bigas Luna's Jamon, Jamon (1992).

7. Hayden Panettiere

Hayden Panettiere là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Mỹ. Cô ấy xinh đẹp đến nỗi khiến người khác phải ghen tị. Cô được biết đến nhờ vai diễn Claire Bennet trong bộ phim khoa học viễn tưởng "NBC Heroes", bộ phim được giới phê bình đánh giá rất cao. Năm 2011, cô được vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của tạp chí "Time".

6. Angelina Jolie

Angelina Jolie sở hữu gương mặt vô cùng hấp dẫn, sự xuất hiện của cô ấy khiến đàn ông và cả phụ nữ phải trầm trồ ngước nhìn. Nổi bật là đôi mắt xanh tuyệt đẹp vô cùng thu hút bạn. Cô ấy còn có tính cách hết sức mạnh mẽ và nhân đạo, điều này đã giải thích lý do tại sao cô ấy có thể trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất Hollywood, và nổi tiếng nhờ các hoạt động nhân đạo trên khắp thế giới.

5. Charlize Theron

Charlize Theron là một nữ diễn viên, nhà sản xuất và cựu người mẫu người Mỹ gốc Nam Phi. Cô nổi tiếng vào cuối những năm 1990 sau các vai diễn trong The Devil's Advocate (1997), Mighty Joe Young (1998) và The Cider House Rules (1999). Theron đã nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình nhờ vai diễn kẻ giết người hàng loạt Aileen Wuornos trong Monster (2003), nhờ đó cô đã giành được Giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cùng các giải thưởng khác.

4. Meryem Uzerli

Meryem Uzerli là một nữ diễn viên, người mẫu người Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul. Cô đã đăng quang Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ năm 2004 và đại diện cho đất nước tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2004, cô lọt vào top 10 chung cuộc. Cô còn tham gia bộ phim truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Karadayi được phát sóng từ năm 2011 trên kênh Kanal D.

3. Keira Knightley

Keira Knightley là nữ diễn viên và nhà sản xuất người Anh. Sinh ra ở Teddington, London, cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một diễn viên nhí trong các quảng cáo truyền hình trước khi đột phá với bộ phim năm 2002 "Bend It Like Beckham". Cô xuất hiện trong một số bộ phim của Hollywood như Cướp biển vùng Caribe: Lời nguyền tàu Ngọc trai đen (2003), Cướp biển vùng Caribe: Chiếc rương tử thần (2006),...

2. Olga Kurylenko

Olga Kurylenko là một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế giới, sinh ra ở Ukraine nhưng lớn lên ở Pháp. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 17 tuổi, sau đó cô vinh dự xuất hiện trên hàng chục trang bìa tạp chí cũng như trong một số bộ phim nổi tiếng như Quantum of Solace, Hitman và Oblivion.

1. Anne Hathaway

Anne Hathaway là nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ. Mọi phụ nữ đều mơ ước sở hữu vẻ đẹp như cô ấy. Trong sự nghiệp kéo dài hơn một thập kỷ của mình, cô đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu, bao gồm Giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2012 cho Les Misérables và Giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2011 cho vai Fantine trong cùng một bộ phim.

Theo Buzz N Fun