7 căn phòng tắm đẹp không tưởng khiến bạn không thể không cởi...

Nằm trên đỉnh một vách đá, nhìn ra Đại dương, Southern Ocean Lodge là nhà nghỉ làm bằng gỗ sang trọng đầu tiên của Úc, mang đến cho du khách trải nghiệm hết sức sáng tạo và chân thực, kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự thoải mái, phong cách và sự thân mật. Nhà nghỉ này nhìn ra Vịnh Hanson trên bờ biển Tây Nam của Quần đảo, du khách có thể quan sát toàn cảnh từ bức tường kính toàn bộ của phòng tắm . Phòng tắm đầy phong cách được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng gỗ màu đỏ và bảng màu trung tính, đồng thời ở đây còn có bồn rửa đôi và bồn tắm độc lập để khách vừa ngâm mình vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

Phòng tắm của Lam Sai-Wing đã được đưa vào kỷ lục Guinness của Guinness vào năm 2001, phòng tắm này được xem là đắt đỏ nhất, trị giá khoảng 3,5 triệu đô la và được làm từ 380 kg vàng cùng các đồ trang trí khác (bao gồm 6000 viên đá quý). Các bệ vệ sinh của phòng tắm, bồn rửa, đèn chùm, gạch, cửa ra vào và các phụ kiện phòng tắm đều được làm từ vàng 24 cara. Trần của phòng tắm bằng vàng rực rỡ như bầu trời đêm bởi nó trang trí bằng những viên hồng ngọc, sapphires, ngọc lục bảo và hổ phách. Đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch và cũng là một cách quảng cho việc kinh doanh của Lam Sai-Wing.

3. Phòng tắm của khách sạn Qt hotel

Khách sạn qt hotel đầy sáng tạo và thú vị này có tổng cộng 119 phòng, mỗi phòng đều có phòng tắm được thiết kế riêng hết sức sang trọng và hoàn chỉnh. Thiết kế hiện đại kết hợp với màu sắc sang trọng cùng lối trang trí hiện đại tối giản, kết hợp với ánh sáng nhẹ nhàng đã làm ấm bầu không khí trong căn phòng. Điều này khiến phòng tắm trở nên thu hút và tạo cho người sử dụng cảm giác có chiều sâu .

4. Phòng tắm ở Melissa Gorga Melissa Gorga là ca sĩ kiêm nhân vật truyền hình thực tế người Mỹ 36 tuổi. Gần đây cô đã bán căn biệt thự nguy nga của mình với giá 3,8 triệu USD. Căn biệt thự được xây dựng vào năm 2009 và bao gồm 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm, 4 lò sưởi và nhà để xe 3 ô tô. Cô sống ở đây cùng gia đình mình. Cuộc sống thượng lưu cùng căn biệt thự xa hoa của cô ấy được thể hiện rõ thông qua loạt phim thực tế. Và điều khiến khán giả trầm trồ chính là căn phòng tắm vô cùng sang trọng của cô.

5. Phòng tắm của Jade Mountain Resort ở St. Lucia

Đây là thiết kế của kiến ​​trúc sư Nick Troubetzkoy thuộc Khu nghỉ dưỡng Núi Ngọc ở bờ biển phía tây nam Ca-ri-bê của St Lucia. Phong cách thiết kế sang trọng của khách sạn là có sự kết hợp hài hòa với cảnh quan tự nhiên của Ca-ri-bê. Mỗi dãy phòng đều có phòng tắm được thiết kế riêng. Du khách có thể đắm mình trong bồn tắm và ngắm khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục bên ngoài khung cửa kính. Khách sạn nhấn mạnh còn nhấn mạnh vào sự kết hợp giữa ánh sáng và màu sắc để làm cho không gian trở nên ấm áp và thư giãn nhất có thể.

6. Phòng tắm dưới nước của Palm Jumeirah

Đây là một trong những công trình kiến ​​trúc độc đáo nhất ở Dubai. Khách sạn Palm Jumeirah nằm trên quần đảo nhân tạo của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các phòng tắm đều có khung cảnh gây ấn tượng mạnh với bể sinh vật biển được bao bọc bên ngoài. Khách có thể vừa ngắm các sinh vật biển bơi tung tăng vừa thư giãn trong phòng tắm độc đáo này.

7. Phòng tắm của Le Meurice

Le Meurice là một khách sạn nguy nga của Dorchester Collection (Paris). Khách sạn sở hữu phong cách rất đặc biệt, đây là sự kết hợp giữa sự sang trọng của thế kỷ 18 (điển hình của phong cách Louis XVI) cùng với hơi hướng hiện đại, tạo nên một bầu không khí vô cùng tinh tế.

Nội thất của khách sạn cũng được thiết kế rất trang nhã, trong 160 phòng của khách sạn đều được trang bị máy lạnh, cách âm. Lối trang trí được pha theo kiểu cổ điển kết hợp với chút hiện đại. Đặc biệt trong mỗi phòng đều có phòng tắm được lát đá cẩm thạch tinh xảo của Ý.

Theo Buzz N Fun