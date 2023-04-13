Hai cụ bà 81 tuổi du lịch vòng quanh thế giới 80 ngày

Thế giới 13/04/2023 13:02

Một cặp bạn thân đến từ Texas đang chứng minh rằng cuộc phiêu lưu không có giới hạn về độ tuổi ngay cả khi bạn 81 tuổi.

Du lịch vòng quanh thế giới với những người bạn thân nhất là một giấc mơ mà hầu hết mọi người đều chia sẻ và chính ý nghĩ đó đã mang lại sự thoải mái và thích thú.

Tuy nhiên, chỉ một số ít đủ may mắn để biến nó thành hiện thực và câu chuyện về hai người phụ nữ Texas đã làm được điều đó đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ellie Hamby, một nhiếp ảnh gia tài liệu, và Sandy Hazelip, một bác sĩ kiêm giảng viên, đã đi khắp thế giới trong 80 ngày, phiêu lưu từ những bãi biển của Bali đến những sa mạc của Ai Cập.’

Theo blog mà cả hai đã sử dụng để ghi lại chuyến đi của mình, hai cụ bà bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy tham vọng của họ vào ngày 11 tháng 1.

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Hai cụ bà 81 tuổi đến từ Mỹ đã chọn Nam Cực là địa điểm đầu tiên để đi du lịch.  Ảnh: CNN

Điểm dừng chân đầu tiên của họ là Nam Cực, nơi những người dày dặn kinh nghiệm đi du lịch nhất còn phải “e dè”.

Ở đây, họ phải băng qua eo biển rộng 1000km có tên Drake passage được giới thủy thủ mệnh danh là “quái vật đại dương”.

“Trong gần hai ngày, chúng tôi đã lắc lư, lăn lộn, vượt qua Drake passage và chúng tôi đã cố gắng giữ lấy mạng sống thân yêu của mình. Nhưng khi đến nơi chúng tôi đã quên tất cả những điều đó”, Hamby cho biết.

Kể từ lần mạo hiểm đầu tiên đó, cặp đôi này đã đến thăm 18 quốc gia trên bảy châu lục, thường xuyên mặc áo thun đồng phục. Họ cũng đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi yêu thương trên các mạng xã hội như Tiktok, Instagram và Facebook theo dõi những “bà lão đi du lịch” của họ.

Hazelip nói với CNN rằng cô ấy đã gặp Hamby sau khi chồng cô ấy qua đời vào năm 1999. Cả hai đã trở nên thân thiết hơn khi chồng của Hamby cũng qua đời vào năm 2005.

Được biết vì có sở thích chung là đi du lịch nên cả hai lên đã lên ý tưởng khi họ bước sang tuổi 80.

“Tôi có ý tưởng này vì trước đây chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Và vì vậy, khoảng bốn năm trước khi chúng tôi bước sang tuổi 80, một ngày nọ, tôi đã nói với cô ấy, 'Ellie, sẽ rất vui nếu được đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày ở tuổi 80 phải không?'”, bà Hazelip cho biết.

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Trong chuyến đi, ngoài hai bà thì còn có một bác sĩ và một nhiếp ảnh gia. Ảnh: New York Post.

Ban đầu, cả hai dự định lên đường vào năm 2022 khi họ 80 tuổi nhưng do đại dịch Covid-19 vẫn còn nên đã tạm hoãn. Nhưng chỉ một năm sau, họ đã lên đường đi du lịch khắp thế giới khi bước sang tuổi 81.

Trong ba tháng qua, cặp đôi đã cưỡi lạc đà ở Ai Cập , gặp voi ở Bali , khiêu vũ ở Nepal và quan sát Bắc cực quang ở Phần Lan.

Mặc dù Hamby và Hazelip đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và trở về nhà ở Texas, nhưng cả hai đã lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo.

Hamby nói rằng: “Chúng tôi luôn nói khi bắt đầu điều này, chúng tôi không lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một cuộc phiêu lưu. Và mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu”.

Ngoài ra, Hazelip đã mô tả 81 là “độ tuổi hoàn hảo” để bắt đầu chuyến đi của họ.

Theo CNN, India Times

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