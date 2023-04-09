Bật mí 5 địa điểm du lịch lý tưởng trong nước không thể bỏ qua trong dịp hè 2023

Du lịch 09/04/2023 05:56

Mùa hè là thời điểm mà nhiều người quyết định "trốn cái nắng" để tận hưởng và quên hết sự oi bức ngay ngắt. Không biết bạn đã tìm ra nơi nào để đặt chân đến chưa nhỉ, nếu chưa hãy tham khảo 5 địa điểm này nhé!

Đảo Nam Du

Đảo Nam Du là một trong những điểm đến hot nhất hiện nay mà giới trẻ luôn khát khao 1 lần được đặt chân đến. Đây cũng là một trong những điểm đến đẹp nhất Kiên Giang mà bạn đừng nên bỏ qua trong mùa hè này. 

Đến với hòn đảo xinh đẹp này, bạn sẽ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, đi dạo trên bờ cát mịn màng ngắm những hàng dừa đung đưa trước gió, thả mình dưới làn nước trong vắt, khám phá cuộc sống làng chài và khám phá ngọn hải đăng cao nhất nhì Việt Nam.

Những điểm đến nổi bật ở đảo Nam Du mà bạn không nên bỏ qua như: Bãi Cây Mến, Bãi Ngự, Bãi Chệt, Hải đăng Nam Du, Hòn Mấu, Hòn Nồm, Bãi Chướng, Hòn Ngang, Đường lên đỉnh Ma Thiên Lãnh,…

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Ảnh minh họa: Internet

Đảo Bình Ba

Bình Ba là một đảo nhỏ diện tích trên 3 km² thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đảo nằm trong vịnh Cam Ranh, cách thành phố Nha Trang khoảng 60 km về phía Nam, cách cảng Ba Ngòi (Cam Ranh) 15 km về phía Đông.   

Bình Ba có phong cảnh đẹp và các bãi cát trắng trải dài. Đảo có 3 bãi biển đẹp nhất là bãi Chướng (nhiều đá, nước trong), bãi Nồm (cát trắng, nơi dân địa phương hay ra tắm) và bãi Nhà Cũ (có nhiều cầu gai).

Tại đây còn rất nhiều di tích chiến tranh có từ trước 1975. Một số địa điểm thu hút khách du lịch là lăng Ngũ Hành và đình làng Bình Ba.

Bật mí 5 địa điểm du lịch lý tưởng trong nước không thể bỏ qua trong dịp hè 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bật mí 5 địa điểm du lịch lý tưởng trong nước không thể bỏ qua trong dịp hè 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sapa

Đến với Sapa người ta nhắc ngay đến những ô ruộng bậc thang đẹp tuyệt. Sapa nằm ở vùng núi cao Tây Bắc, vì thế nơi đây có khí hậu mát lạnh quanh năm.

Nhiều du khách ví Sapa tựa như một Đà Lạt thứ 2 ở miền Bắc vì khí hậu mát mẻ, dễ chịu của nó. Du khách có thể thực hiện những chuyến đi trekking hay tìm hiểu, khám phá nét văn hóa độc đáo của cư dân bản địa.

Nhiều du khách từ vùng đất phương Nam đến với Sapa đã bị mảnh đất này lôi cuốn, yêu mến và thích tìm đến mỗi khi hè về. Nếu hè này bạn chưa biết đi đâu, Sapa chính là địa chỉ thích hợp, lý tưởng.

Bật mí 5 địa điểm du lịch lý tưởng trong nước không thể bỏ qua trong dịp hè 2023 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phú Quốc

Nhắc đến Phú Quốc, chắc hẳn nhiều người nghĩ ngay đến những bãi biển hoang sơ, rừng xanh mướt, khu di tích lịch sử ghi dấu một thời đấu tranh gian khổ mà hào hùng của dân tộc. Nhưng Phú Quốc đâu chỉ có thế.

Chuyến du lịch Phú Quốc còn là dịp để du khách trải nghiệm cuộc sống mộc mạc nhưng vô cùng thú vị của người dân xứ đảo khi ghé thăm làng chài, cơ sở sản xuất ngọc trai, nhà thùng nước mắm, hay xưởng sản xuất rượu sim và vườn hồ tiêu xanh ngắt…

Nếu du khách muốn tìm một điểm du lịch hè để nghỉ ngơi, thư giãn, hòa mình với thiên nhiên, được biết thêm nhiều điều hay, bổ ích về cuộc sống người dân miền biển thì Đảo Ngọc Phú Quốc sẽ là một điểm đến hoàn hảo.

Bật mí 5 địa điểm du lịch lý tưởng trong nước không thể bỏ qua trong dịp hè 2023 - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Huế - Đà Nẵng - Hội An

Huế - Đà Nẵng - Hội An nằm dọc theo vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Đà Nẵng không quá nóng nhiệt độ trung bình chỉ từ 28-30°C. Như vậy có thể lựa chọn thời điểm đi 3 điểm này thích hợp nhất từ đầu tháng 4 đến tháng 9 trong năm bởi vào những tháng này không khí ở đây mát mẻ, rất thuận tiện cho chuyến đi vui chơi của bạn.

Dành 5 - 6 ngày, bạn sẽ có chuyến du lịch ấn tượng cho cả 3 địa điểm Huế - - Hội An.

Đến với miền Trung thăm cố đô Huế với nét đẹp vừa mộng mơ vừa cổ kính, trang nghiêm mà chẳng nơi nào có được.

Và du khách cũng không thể bỏ qua Đà Nẵng với Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà… bơi lội thỏa thích ở các bãi biển đẹp, cát trắng mịn kéo dài hàng chục km.

Dừng chân ở Hội An – nơi mang vẻ đẹp thuần khiết thu hút những tâm hồn ưa chuộng những nét lãng mạn từ những ngày xa xưa.

Bật mí 5 địa điểm du lịch lý tưởng trong nước không thể bỏ qua trong dịp hè 2023 - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
8 khách sạn siêu sang ở Hongkong ốp bằng đá cẩm thạch và đón khách bằng xe Rolls- Royce

8 khách sạn siêu sang ở Hongkong ốp bằng đá cẩm thạch và đón khách bằng xe Rolls- Royce

Hồng Kông được coi là thành phố với những tòa nhà chọc trời và các khách sạn sang trọng, và du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước 8 khách sạn hàng đầu tại quốc gia này.

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