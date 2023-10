5 quốc gia an toàn cho nữ du khách đi du lịch một mình, châu Á cũng góp mặt

Slovenia, một quốc gia Đông Âu, xếp hạng cao trong tất cả các số liệu tổng thể trong chỉ số WPS. Khoảng 85% phụ nữ địa phương trả lời rằng họ “cảm thấy an toàn”. An ninh cao, phương tiện di chuyển ổn định, thuận tiện cũng là lý do được lựa chọn. Một nữ du khách đã chia sẻ trải nghiệm có thể đi bộ một mình trên đường phố vào ban đêm trong ngày đầu tiên đến thủ đô Ljubljana.

2. Rwanda

Trong số các quốc gia châu Phi, Rwanda đã được chọn. Lý do chính là 55% thành viên của hội đồng địa phương là phụ nữ và đây là quốc gia bình đẳng giới số 1 thế giới. Rwanda cũng hợp lệ khi xếp thứ 6 trên thế giới trong Chỉ số khoảng cách giới tính toàn cầu (chỉ số đo lường mức độ công bằng của khoảng cách giới tính về kinh tế, giáo dục, chăm sóc y tế và tham gia chính trị). Mức độ an ninh cũng ổn định nhờ cảnh sát và quân đội tuần tra khắp nơi cả ngày lẫn đêm, BBC giải thích.

Ruhengeri, tỉnh phía Bắc, Rwanda. Ảnh minh họa: Internet

3. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở Trung Đông đạt điểm cao trong Chỉ số WPS về khả năng tiếp cận tài chính và đi học của trẻ em gái. Đối với an toàn cộng đồng, UAE được xếp hạng cao nhất trong số tất cả các quốc gia. Theo một báo cáo liên quan, 98,5% phụ nữ địa phương trên 15 tuổi cho biết: “Tôi cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm trong thành phố hoặc khu vực của mình”. Dubai, một thành phố du lịch tiêu biểu, cũng được chọn là 'thành phố an toàn nhất cho nữ du khách độc thân' do công ty bảo hiểm du lịch 'Insure My Trip' công bố.

Dubai. Ảnh minh họa: Internet

4. Nhật Bản

Quốc gia được chọn ở châu Á là Nhật Bản. Lý do chính là tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp. Đây cũng là một trong 10 quốc gia an toàn hàng đầu thế giới do Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (GPI) bình chọn và đã nhận được đánh giá tốt về các cơ sở lưu trú và tàu điện ngầm chỉ dành cho phụ nữ. Đây cũng là một lợi thế khiến Nhật Bản được coi là điểm đến thường xuyên của những người “du lịch một mình” vì có nhà hàng và suối nước nóng dành cho một người.

Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Internet

5. Na Uy

Cuối cùng, ở Bắc Âu, Na Uy đã được chọn. Na Uy đứng đầu trong Chỉ số WPS về tài chính toàn diện cho phụ nữ, không có sự phân biệt đối xử pháp lý và an toàn cộng đồng. BBC cho biết, Na Uy liên tục nằm trong top 10 quốc gia bình đẳng giới và hạnh phúc nhất thế giới, đồng thời là điểm đến lý tưởng cho mọi đối tượng khách du lịch.

Thành phố Bergen na uy. Ảnh minh họa: Internet

Theo Chosun Ilbo