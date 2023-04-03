Nóng: Từ 15/5, du khách vào phố cổ Hội An buộc phải mua vé từ 80.000 đến 120.000 đồng, kể cả đi dạo

Du lịch 03/04/2023 17:27

Theo lãnh đạo TP Hội An việc mua vé là cần thiết nhằm đảm bảo công bằng đối với người dân địa phương và du khách.

Theo  thông tin từ VTC News, chiều 3.4, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết thành phố vừa ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An (TP.Hội An). Trong đó, có nội dung sẽ bố trí lối đi riêng cho người địa phương khi vào khu phố cổ Hội An, lối đi mở bán vé tham quan ở các quầy vé dành riêng cho khách du lịch.

Nóng: Từ 15/5, du khách vào phố cổ Hội An buộc phải mua vé từ 80.000 đến 120.000 đồng, kể cả đi dạo - Ảnh 1

Phố cổ Hội An chính thức mở bán vé từ 15/5 - Ảnh: Internet

Thời gian bán vé tham quan chính thức sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 21 giờ 30 hằng ngày vào mùa hè và đến 21 giờ vào mùa đông.

Thành phố sẽ tiến hành phân luồng lối đi riêng dành cho du khách khi mua vé tham quan và lối đi riêng dành cho các cư dân địa phương.

Nóng: Từ 15/5, du khách vào phố cổ Hội An buộc phải mua vé từ 80.000 đến 120.000 đồng, kể cả đi dạo - Ảnh 2
Du khách tham quan Hội An bằng xe xích lô -Ảnh : Internet

Theo lãnh đạo TP Hội An việc mua vé là cần thiết nhằm đảm bảo công bằng đối với người dân địa phương và du khách.

Ngoài ra, nguồn thu nhập từ việc bán vé sẽ được phục vụ vào việc trùng tu, cải tạo cơ sở hạ tầng của di sản.Kinh phí từ việc bán ve cũng được sử dụng vào việc hỗ trợ người dân trong việc sửa chữa, cải tạo nhà ở, tổ chức các sự kiện. Do vậy mà các du khách tham quan phải có trách nhiệm mua vé.

Được biết mức giá vé tham quan Di sản văn hóa thế giới là 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa).

Nóng: Từ 15/5, du khách vào phố cổ Hội An buộc phải mua vé từ 80.000 đến 120.000 đồng, kể cả đi dạo - Ảnh 3
Hoạt động thả đèn hoa đăng tại Phố cổ Hội An -Ảnh: Internet

Ngoài ra, đối với những trường hợp vào khu phố cổ Hội An với mục đích để làm việc tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng sẽ không thu phí, nhưng đơn vị đó phải đảm bảo khách hàng của mình vào phố cổ đúng mục đích; nếu kiểm tra phát hiện có tham quan sẽ phạt nhà hàng, đơn vị kinh doanh này.

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