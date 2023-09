Nóng: Từ 15/5, du khách vào phố cổ Hội An buộc phải mua vé từ 80.000 đến 120.000 đồng, kể cả đi dạo

Theo thông tin từ VTC News, chiều 3.4, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết thành phố vừa ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An (TP.Hội An). Trong đó, có nội dung sẽ bố trí lối đi riêng cho người địa phương khi vào khu phố cổ Hội An, lối đi mở bán vé tham quan ở các quầy vé dành riêng cho khách du lịch.