Tiết lộ 3 điểm du lịch siêu đẹp dịp lễ 30/4 - 1/5 - đi 1 lần có ảnh đẹp đăng cả năm

Đà Lạt là một trong những thiên đường du lịch hot nhất Việt Nam, mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng hút khách. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên với độ cao 1500 mét so với mực nước biển, Đà Lạt se se lạnh mang lại sự lãng mạn, bình yên. Nơi đây có rừng thông tuyệt đẹp, có khí hậu trong lành cùng những cung đèo đẹp như tranh vẽ.

Đà Lạt ngày càng mọc lên nhiều khu du lịch nổi tiếng như Chika Farm, Dalaland, Khu du lịch Lá Phong,... Cùng với đó là những điểm đến quen thuộc như chùa Ve Chai, Thiền Viện Trúc Lâm, quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm,... địa điểm nào cũng đẹp, lên hình cũng chất.

Giờ đây lên Đà Lạt, bạn sẽ được hít thở khí trời trong trẻo, trải nghiệm vô số hoạt động thú vị. Chỉ cần dạo xe máy một vòng thành phố là đã có một bộ ảnh chất lừ. Còn nếu muốn check in, bạn có thể đến hàng loạt tiệm cafe như Túi Mơ To, Lavender Túi Thương Nhớ, Tiệm cafe Bình Minh Ơi, Chuyện, Him Cafe, Gâu Garden,...

Trải nghiệm săn mây là hoạt động không thể bỏ qua khi du lịch Đà Lạt. Ảnh: @tynkerry

Ngoài ra, nhiều trải nghiệm hấp dẫn khác tại Đà Lạt như chèo SUP trên hồ Tuyền Lâm, đi săn mây ở đồi chè Cầu Đất, cắm trại giữa rừng thông, khám phá các nông trại thú cưng,... đang chờ bạn. Điểm đến nào cũng đẹp và ấn tượng, hứa hẹn mang lại cho du khách nhiều ảnh du lịch để đời.

Sapa

Một trong những địa điểm du lịch ở Việt Nam hút khác nhất chính là Sapa. Thị trấn mờ sương ở vùng đất Tây Bắc khiến du khách phải lòng với khí hậu mát lành quanh năm, với ruộng bậc thang, với núi rừng hùng vĩ cùng vô số điểm đến đẹp mãn nhãn.

Sapa là điểm đến nổi tiếng ở miền Bắc, thu hút đông đảo du khách đến tham quan khám phá. Ảnh: @stella_travel_blogger_vietnam

Đi Sapa, chỉ cần dạo quanh thị trấn là bạn đã có một bộ ảnh đẹp ưng ý. Nhà thờ đá Sapa, khu quảng trường, khu khách sạn Sun Plaza Sapa - Ngã tư Paris đều là những góc check in lên hình đẹp ảo diệu mà du khách nào cũng nên dừng chân.

Ra khỏi khu trung tâm, mời bạn khám phá hàng loạt bản làng nổi tiếng của Sapa như bản Cát Cát, Tả Van, Tả Phìn, Lao Chải,... là bản làng của dân tộc Mông, Dao và nhiều dân tộc thiểu số khác với nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời cùng ẩm thực Tây Bắc siêu hấp dẫn.

Du lịch Sapa, bạn nhớ check in bản Cát Cát tuyệt đẹp. Ảnh: @maylinhquan

Sapa vài năm nay còn quyến rũ du khách bởi những khu du lịch view đẹp xịn sò như Ansapa, Swing Sapa, Sapa Story,... với 7749 góc chụp ảo diệu. Du khách đến đây chỉ việc đứng vào là có ngay những chiếc ảnh đẹp mãn nhãn mang về.

Hà Giang

Nhắc đến những thiên đường du lịch nổi tiếng bậc nhất miền Bắc nước ta mà quên Hà Giang thì thật là một thiếu sót to lớn. Hà Giang nằm nơi địa đầu tổ quốc, đẹp mê hồn với bức tranh kỳ vĩ, tráng lệ và nguyên sơ.

Mê du lịch, bạn không thể bỏ qua Hà Giang. Ảnh: @tombenedictadamson

Đi Hà Giang, bạn được chìm vào vẻ đẹp quyến rũ của dòng sông Nho Quế xanh biếc, uốn lượn giữa những dãy núi đá tuyệt đẹp. Bạn được ngắm những vạt rừng xanh thẳm, được đi trên đèo Mã Pì Lèng, một bên là vách đá, một bên là vực thẳm. Bạn cũng được cảm nhận không khí lạnh đặc trưng của miền đất cao nguyên đá.

Ngày nay, Hà Giang phát triển du lịch mạnh mẽ với vô số điểm đến ấn tượng, từ những điểm đến thiên nhiên cho đến các địa điểm du lịch cộng đồng. Check in Hà Giang, bạn có thể khám phá mùa hoa tam giác mạch, mùa hoa đào, mùa hoa cải. Bạn có thể đến làng cổ Thiên Hương, thôn Pả Vi, thăm làng dệt lanh Lùng Tám…

Vẻ đẹp mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Ảnh: @thao_trann

Mọi điểm đến ở Hà Giang, địa điểm nào cũng đẹp, tọa độ nào lên hình cũng chất chơi. Nếu bạn chịu khó đầu tư trang phục thì Hà Giang không khiến bạn thất vọng trong những bức ảnh mang về.

Trên đây là 3 điểm du lịch ở Việt Nam mà bạn chỉ cần đi một lần thôi thì đã có hàng trăm tấm ảnh đẹp, có đăng cả năm cũng không hết. Tất cả đều là thiên đường du lịch nổi tiếng của nước ta, là niềm tự hào của bất kỳ ai khi có dịp đặt chân đến.