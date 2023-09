Tiết lộ 3 điểm du lịch siêu đẹp dịp lễ 30/4 - 1/5 - đi 1 lần có ảnh đẹp đăng cả năm

Đà Lạt là một trong những thiên đường du lịch hot nhất Việt Nam, mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng hút khách. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên với độ cao 1500 mét so với mực nước biển, Đà Lạt se se lạnh mang lại sự lãng mạn, bình yên. Nơi đây có rừng thông tuyệt đẹp, có khí hậu trong lành cùng những cung đèo đẹp như tranh vẽ.

Đà Lạt là thiên đường du lịch ở miền Nam, bốn mùa đều đẹp. Ảnh: @voskra

Giờ đây lên Đà Lạt, bạn sẽ được hít thở khí trời trong trẻo, trải nghiệm vô số hoạt động thú vị. Chỉ cần dạo xe máy một vòng thành phố là đã có một bộ ảnh chất lừ. Còn nếu muốn check in, bạn có thể đến hàng loạt tiệm cafe như Túi Mơ To, Lavender Túi Thương Nhớ, Tiệm cafe Bình Minh Ơi, Chuyện, Him Cafe, Gâu Garden,...

Đà Lạt ngày càng mọc lên nhiều khu du lịch nổi tiếng như Chika Farm, Dalaland, Khu du lịch Lá Phong,... Cùng với đó là những điểm đến quen thuộc như chùa Ve Chai, Thiền Viện Trúc Lâm, quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm,... địa điểm nào cũng đẹp, lên hình cũng chất.