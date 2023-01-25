Hãy note lại ngay thánh địa này trước khi bạn đi du lịch Nhật Bản

Du lịch 25/01/2023 22:58

Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bãi biển Chichibugahama, nơi đây được gọi là 'biển gương' của Nhật Bản. Hình ảnh của bạn sẽ được phản chiếu rõ nét xuống vùng nước biển yên tĩnh và nơi đây được chứng nhận là một “thánh địa” cho mọi người check in chụp ảnh.

Hãy note lại ngay thánh địa này trước khi bạn đi du lịch Nhật Bản - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Trong những năm gần đây, khi số lượng người du lịch nước ngoài ngày càng nhiều, các chuyến bay quốc tế ngày càng tăng lên.

Các quốc gia như Nhật Bản cũng đang mở rộng đường bay. Nếu bạn đang có kế hoạch đi du lịch tại Nhật Bản thì đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng mà bạn nên ghé thăm thử một lần.

Đó chính là bãi biển Chichibugahama, đây chính là địa điểm du lịch đang nổi tiếng trên trang mạng xã hội Instagram gần đây.

Hãy note lại ngay thánh địa này trước khi bạn đi du lịch Nhật Bản - Ảnh 2
Ảnh: Facebook 'Visitmitoyo'

Cụ thể là trang phương tiện truyền thông trực tuyến Oddity Central đã giới thiệu cho mọi người về 'Bãi biển Chichibugahama', đây là một bãi biển nổi tiếng của Nhật Bản.

Bãi biển Chichibugahama nằm ở thành phố Mitoyo, tỉnh Kagawa, Nhật Bản và đây là một nơi tuyệt đẹp với bãi cát trải dài 1km.

Hãy note lại ngay thánh địa này trước khi bạn đi du lịch Nhật Bản - Ảnh 3
Ảnh: Facebook 'Visitmitoyo'

Tuy nhiên, vào lúc đầu thì bãi biển Chichibugahama là một nơi ít người biết đến.

Sau khi chính quyền của thành phố Mitoyo tổ chức một cuộc thi chụp ảnh nhằm hồi sinh và thúc đẩy du lịch của địa phương vào năm 2016, thì nơi này đã trở nên nổi tiếng và được chứng nhận là một địa điểm mới chụp ảnh đẹp và chỉ qua một đêm, nơi này đã trở thành một khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng.

Hãy note lại ngay thánh địa này trước khi bạn đi du lịch Nhật Bản - Ảnh 4
Ảnh: Facebook 'Visitmitoyo'

Đặc biệt, trong số các tác phẩm được trưng bày trong cuộc thi có một bức ảnh chụp hai đứa trẻ được phản chiếu dưới vùng nước tĩnh lặng ở Chibugahama, và tấm ảnh đã trở nên nồi tiếng vì hiệu ứng thị giác hình ảnh quá tuyệt vời, và kể từ lúc đó, nơi này đã được đặt biệt danh là 'Bãi biển Gương'.

Hầu hết những du khách đến đây đều để chụp được những hình ảnh phản chiếu dưới nước như thế này. Đây là một cách chứng nhận bạn đã check in ở Chichibugahama.

Hãy note lại ngay thánh địa này trước khi bạn đi du lịch Nhật Bản - Ảnh 5
Ảnh: Instagram 'yoshihoko.f'

Có một câu nói 'Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội', vì thế chính quyền của thành phố Mitoyo đã ngay lập tức đăng tải thông tin về những cách chụp những bức ảnh đẹp ở Chichibugahama trên trang web của mình.

Ngoài ra bạn còn có thể xem lịch trên trang web để biết thời gian thủy triều và hoàng hôn diễn ra lúc nào.

Hãy note lại ngay thánh địa này trước khi bạn đi du lịch Nhật Bản - Ảnh 6
Ảnh: Instagram 'tyaso_'

Tuy nhiên dạo gần đây, số các trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 đang tăng trở lại, nhưng việc kiểm dịch đang được thực hiện một cách kỹ lưỡng, vì vậy nếu có cơ hội bạn hãy dành thời gian đến thăm Bãi biển Chichibugahama ở Nhật Bản nhé, vì nơi đây có thể giúp bạn có những tấm ảnh để đời đấy.

Hãy note lại ngay thánh địa này trước khi bạn đi du lịch Nhật Bản - Ảnh 7
Ảnh: Facebook 'Visitmitoyo'

Nếu trước khi đến tham quan, bạn kiểm tra trước trang web để biết thời gian thích hợp để đến bãi biển chụp ảnh và xem nhiều bài nhận xét khác nhau trên Instagram, bạn chắc chắn sẽ có một chuyến du lịch không bao giờ hối hận.

Hãy note lại ngay thánh địa này trước khi bạn đi du lịch Nhật Bản - Ảnh 8
Ảnh: Facebook 'Visitmitoyo'

 (Theo Insight)

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