4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc

Kiến thức hay 17/08/2022 07:32

Chắc hẳn đa số các đấng mày râu đều cảm thấy khó xử khi nhận được yêu cầu của người yêu là “Anh yêu à, chụp dùm em tấm ảnh ở chỗ này nha."

Dù bạn có xoay ngang xoay dọc camera bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng rất khó để có được một bức ảnh mà bạn gái mình mong muốn. Đặc biệt là trong thời điểm đi du lịch hè nhiều như gần đây, nếu bạn không thể chụp được một tấm ảnh đẹp như mong muốn, bạn có thể trở thành “tội đồ” trong mắt bạn gái.

Hôm nay, Youtuber Siwoo sẽ tổng hợp và giới thiệu cho các bạn các cách chụp ảnh đẹp cho những người bạn trai có trình độ “cùi bắp”:

1. Sử dụng đường lưới camera

4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Điều cơ bản nhất khi chụp ảnh là căn chỉnh được chiều ngang và chiều dọc. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ bỏ lỡ những điều cơ bản này vì bạn chỉ tập trung vào các yếu tố khác như bố cục và tư thế chụp ảnh.

Vì vậy, khi chụp ảnh, bạn có thể sử dụng đường lưới camera để tạo cảm giác ổn định cho bức ảnh và có thể dễ dàng điều chỉnh chiều ngang và chiều dọc.

2. Đừng có ngồi quỳ xuống khi chụp ảnh

4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Khi bức ảnh được chụp từ dưới lên, phối cảnh sẽ làm cho chân bạn gái trông dài hơn và đầu trông nhỏ đi.

4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, điều này có nhược điểm là nó làm thay đổi bức ảnh quá nhiều, ai nhìn vào cũng nhận ra đó là ảnh đã qua chỉnh sửa.

4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trong trường hợp này, tư thế được chụp ảnh được khuyến khích là ở vị trí rốn. Tất cả những gì bạn cần làm là hạ điện thoại xuống vị trí của rốn của bạn, chỉa màn hình về phía giữa mặt của bạn gài và nghiêng màn hình về phía cơ thể của bạn và sau đó là chụp ảnh.

4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Bằng cách này, bạn có thể có được một bức ảnh tự nhiên hơn đồng thời làm cho đôi chân của bạn gái trông dài hơn.

3. Hãy thay đổi dáng chụp ảnh của bạn gái

4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Chỉ cần thay đổi tư thế chụp của bạn gái, bạn có thể có được một bức ảnh đẹp hơn. Khi chụp ảnh, bạn chỉ cần nghĩ rằng có một bức tường ảo ở phía sau bạn gái, lúc này bạn gái chỉ cần hơi nghiêng người và đưa khuôn mặt ra sau một chút là được.

4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Bằng cách tối đa hóa góc nhìn với tư thế này, bạn có thể tạo được hiệu ứng làm cho khuôn mặt của bạn gái trông nhỏ hơn và tỷ lệ của bạn gái trông đẹp hơn.

4. Làm cho phông nền nổi bật hơn

4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Khi đi du lịch thì bối cảnh cũng chiếm một phần tương đối quan trọng. Trong trường hợp này, nếu chụp bạn gái với một bối cảnh ở quá xa có thể làm cho bức ảnh trong nhạt nhẽo, nhưng nếu sử dụng chức năng zoom thì bạn có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề này.

Tuy nhiên, nếu sử dụng chức năng zoom thì chất lượng hình ảnh sẽ xấu đi, vì vậy bạn hãy lấy bạn gái làm trung tâm và chụp ảnh bạn gái gần hơn.

Theo Insight

6 loại thực phẩm chẳng lo hết hạn sử dụng, loại thứ 2 nhà nào cũng có

6 loại thực phẩm chẳng lo hết hạn sử dụng, loại thứ 2 nhà nào cũng có

Bạn không cần lo lắng về thời gian sử dụng của những thực phẩm sao, có thể bạn chưa biết rằng chúng để lâu cách mấy cũng không hư hỏng đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   kiến thức hay chụp ảnh mẹo chụp hình

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 10 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 51 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 29 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa