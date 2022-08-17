4 mẹo chụp ảnh khiến bạn gái xinh lung linh như idol Hàn Quốc

Chắc hẳn đa số các đấng mày râu đều cảm thấy khó xử khi nhận được yêu cầu của người yêu là “Anh yêu à, chụp dùm em tấm ảnh ở chỗ này nha."
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Dù bạn có xoay ngang xoay dọc camera bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng rất khó để có được một bức ảnh mà bạn gái mình mong muốn. Đặc biệt là trong thời điểm đi du lịch hè nhiều như gần đây, nếu bạn không thể chụp được một tấm ảnh đẹp như mong muốn, bạn có thể trở thành “tội đồ” trong mắt bạn gái.
Hôm nay, Youtuber Siwoo sẽ tổng hợp và giới thiệu cho các bạn các cách chụp ảnh đẹp cho những người bạn trai có trình độ “cùi bắp”:
1. Sử dụng đường lưới camera
Điều cơ bản nhất khi chụp ảnh là căn chỉnh được chiều ngang và chiều dọc. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ bỏ lỡ những điều cơ bản này vì bạn chỉ tập trung vào các yếu tố khác như bố cục và tư thế chụp ảnh.
Vì vậy, khi chụp ảnh, bạn có thể sử dụng đường lưới camera để tạo cảm giác ổn định cho bức ảnh và có thể dễ dàng điều chỉnh chiều ngang và chiều dọc.
2. Đừng có ngồi quỳ xuống khi chụp ảnh
Khi bức ảnh được chụp từ dưới lên, phối cảnh sẽ làm cho chân bạn gái trông dài hơn và đầu trông nhỏ đi.
Tuy nhiên, điều này có nhược điểm là nó làm thay đổi bức ảnh quá nhiều, ai nhìn vào cũng nhận ra đó là ảnh đã qua chỉnh sửa.
Trong trường hợp này, tư thế được chụp ảnh được khuyến khích là ở vị trí rốn. Tất cả những gì bạn cần làm là hạ điện thoại xuống vị trí của rốn của bạn, chỉa màn hình về phía giữa mặt của bạn gài và nghiêng màn hình về phía cơ thể của bạn và sau đó là chụp ảnh.
Bằng cách này, bạn có thể có được một bức ảnh tự nhiên hơn đồng thời làm cho đôi chân của bạn gái trông dài hơn.
3. Hãy thay đổi dáng chụp ảnh của bạn gái
Chỉ cần thay đổi tư thế chụp của bạn gái, bạn có thể có được một bức ảnh đẹp hơn. Khi chụp ảnh, bạn chỉ cần nghĩ rằng có một bức tường ảo ở phía sau bạn gái, lúc này bạn gái chỉ cần hơi nghiêng người và đưa khuôn mặt ra sau một chút là được.
Bằng cách tối đa hóa góc nhìn với tư thế này, bạn có thể tạo được hiệu ứng làm cho khuôn mặt của bạn gái trông nhỏ hơn và tỷ lệ của bạn gái trông đẹp hơn.
4. Làm cho phông nền nổi bật hơn
Khi đi du lịch thì bối cảnh cũng chiếm một phần tương đối quan trọng. Trong trường hợp này, nếu chụp bạn gái với một bối cảnh ở quá xa có thể làm cho bức ảnh trong nhạt nhẽo, nhưng nếu sử dụng chức năng zoom thì bạn có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề này.
Tuy nhiên, nếu sử dụng chức năng zoom thì chất lượng hình ảnh sẽ xấu đi, vì vậy bạn hãy lấy bạn gái làm trung tâm và chụp ảnh bạn gái gần hơn.
Theo Insight