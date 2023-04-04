Hé lộ 3 tiệm cafe săn mây ở Đà Lạt ngồi vào là có ảnh đẹp, khỏi chen chân ra đồi chè Cầu Đất cho mất công

Tiệm cafe Bình Minh Ơi đang là tiệm cafe săn mây hot ở Đà Lạt được dân tình rỉ tai nhau thời gian gần đây. Tiệm nằm ở 89 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt, view nhìn thẳng xuống thung lũng nên ôm trọn biển mây trắng vào lòng mỗi sớm tinh mơ.

Đặc biệt, tiệm cafe này còn gây thương nhớ với những khóm cúc họa mi trắng tinh khôi đẹp nao lòng. Những ngày tháng 4 đầy nắng mà đến đây thì có khối ảnh đẹp mang về. Kẻo thích quá bạn lại ngồi cả buổi ở tiệm mà quên mất những điểm đến ở Đà Lạt khác.

Đây đích thị là tiệm cafe dành cho những ai mê ngắm bình minh, mở cửa phục vụ khách từ 4h30 sáng. Đến tiệm đúng giờ này bạn sẽ có cơ hội ngắm biển mây trắng xóa, đón khoảnh khắc mặt trời ló dạng và dĩ nhiên là rinh về loạt ảnh check in đẹp mãn nhãn.

Tiệm cafe Hoàng Hôn Chiều

Tiệm cafe Hoàng Hôn Chiều cũng là một tiệm cafe săn mây đẹp mà bạn không thể bỏ qua. Tiệm cafe xinh xắn này nằm ở Dốc số 9, Trại Mát, cách xa trung tâm thành phố và có view nhìn xuống thung lũng, xa xa là rừng thông và những nếp nhà nhỏ yên bình của người dân địa phương.

Bạn có thể đến đây vào sáng sớm để săn mây hoặc ghé vào lúc chiều muộn để ngắm hoàng hôn siêu lãng mạn. Khuôn viên của quán cafe này cực kỳ rộng, có thêm nhiều chiếc gương sống ảo cực đẹp.

Ngồi ở Tiệm cafe Hoàng Hôn Chiều với tay một cái là chạm mây liền

Góc nào ở tiệm cafe này cũng đẹp để lên hình. Nhưng đẹp nhất là khu vực trên cùng quán, nơi những chiếc ghế gỗ được bày biện đơn sơ theo những dãy bàn gỗ để bạn có thể ngắm mặt trời lặn hoặc săn mây vào sáng sớm. Tiệm cafe này mở cửa từ 5 giờ sáng để du khách thoải mái đi ngắm mây mà không cần đến đồi chè Cầu Đất.

Hai Ả Cafe

Hai Ả Cafe cũng là một địa chỉ đẹp để bạn săn mây, ngắm Đà Lạt về đêm hoặc đơn giản là chill một chút cùng người thân, bạn bè. Tiệm cafe xinh xắn này nằm ở Vòng xoay trại mát, phường 11, 77 Sào Nam, chỉ cách trung tâm khoảng 7 km nên rất tiện để du khách đến đây.

Vị trí của tiệm cafe Hai Ả nhìn thẳng xuống thung lũng xinh đẹp, sớm mai là biển mây trắng xóa mờ ảo, đêm xuống là lấp lánh ánh đèn từ những nhà lồng vẽ nên một khung cảnh lung linh.

Đến Hai Ả cafe là có thể săn mây, khỏi cần đi xa tận đồi chè Cầu Đất

Dù bạn muốn săn mây hay ngắm đêm Đà Lạt lãng mạn thì Hai Ả vẫn là tọa độ tuyệt vời không thể bỏ qua!