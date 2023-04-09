10 điểm đến du lịch tiết kiệm chi phí hàng đầu thế giới, Việt Nam lọt TOP 6

Đây là những điểm đến có giá du lịch thấp nhất tính đến tháng 4/2023, mong rằng bạn sẽ có thêm ý tưởng mới cho hành trình du lịch sắp tới của mình.

Nếu bạn có kế hoạch đến thăm Khon Kaen vào tháng 4, bạn nên mang theo bóng nước và súng nước. Khon Kaen là nơi tổ chức lễ hội té nước Songkran (Tết Songkran) lớn nhất Thái Lan, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15.

Là một khu đại học với nhiều cửa hàng cà phê thời thượng, bờ hồ ở trung tâm thành phố tổ chức các lễ hội quanh năm. Ngoài ra, tại chợ đêm Tontan, bạn có thể thưởng thức vô số quán ăn đường phố và các buổi biểu diễn nhạc sống.

Lễ hội té nước Songkran, Thái Lan. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí thứ 2: Sibu, Malaysia (giá phòng trung bình khoảng 800.000 VND/ngày)

Sibu nằm ở bang Sarawak trên đảo Borneo. Đảo Borneo có nhiều điểm hấp dẫn về văn hóa ẩm thực phong phú, lịch sử và di sản văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp.

Tại đền Tua Pek Kong, bạn có thể đắm mình trong những truyền thống cổ xưa và đối với những người yêu thiên nhiên, có một số công viên và khu bảo tồn thiên nhiên như Khu bảo tồn Thiên nhiên Bukit Lima và Vườn Hồ Sibu, những nơi lý tưởng để đi dạo.

Sibu, Malaysia. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí thứ 3: Surakarta, Indonesia (giá phòng trung bình gần 880.000VND/ngày)

Kể từ khi vương quốc Mataram được dời khỏi Yogyakarta vào năm 1745, Surakarta đã tạo dựng được danh tiếng là một trung tâm văn hóa.

Gần đây, địa điểm này đã thu hút nhiều sự chú ý hơn khi là nơi sinh của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Bạn nên lên kế hoạch cho chuyến đi của mình xoay quanh lễ hội 'Liên hoan múa truyền thống' (29/4) và 'Liên hoan âm nhạc truyền thống' (22-23/7) sắp tới.

Surakarta, Indonesia. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí thứ 4: Puri, Ấn Độ (giá phòng trung bình khoảng 890.000 VND/ngày)

Puri là một trong bốn thánh địa ở Ấn Độ được gọi là 'Char Ddams' và là thành phố lâu đời nhất ở Ấn Độ. Đây là điểm đến quanh năm dành cho những tín đồ, những người yêu thích lịch sử và những người tìm kiếm phiêu lưu, đồng thời là thành phố tượng trưng cho lịch sử của Ấn Độ, nơi những câu chuyện thần thoại được khắc họa trong kiến ​​trúc và nghệ thuật văn hóa được chế tác công phu.

Khi ở Puri, bạn có thể không muốn bỏ lỡ các món đặc sản như Malpua, món tráng miệng của Ấn Độ và Chungi Malai, món cà ri tôm dừa cay. Ngoài ra còn có Golden Beach, đã được chứng nhận là biển sạch nhất ở Purien, Ấn Độ.

Puri, Ấn Độ. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí thứ 5: Bacolod, Philippines (giá phòng trung bình khoảng hơn 1 triệu VND/ngày)

Bacolod tự hào với người dân địa phương thân thiện và nồng hậu, phù hợp với tên gọi 'thành phố của những nụ cười'.

Bạn nên thử kansi, một loại thực phẩm truyền thống và có tác dụng chữa bệnh của vùng Negros, Bacolod. Kansi là một món súp được làm từ thịt bò và tủy xương.

Bacolod, Philippines. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí thứ 6: Ninh Bình, Việt Nam (giá phòng trung bình khoảng hơn 1 triệu VND/ngày)

Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội một giờ lái xe, thu hút các nhà thám hiểm với những đỉnh núi tuyệt đẹp, dòng nước yên bình, những ngôi đền đồ sộ và chùa đá nhiều tầng.

Ninh Bình, nổi tiếng là địa điểm quay bộ phim bom tấn 'Kong', là điểm du lịch được UNESCO công nhận và gần đây lại thu hút sự chú ý của du khách với núi Hang Múa, nơi được mệnh danh là 'Vạn Lý Trường Thành' phiên bản Việt.

Sau khi chèo thuyền qua dòng sông lấp lánh, hãy leo lên 500 bậc thang để đến đỉnh Hang Múa, bạn có thể trải nghiệm tầm nhìn tuyệt đẹp.

Ninh Bình, Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí thứ 7: Chiba, Nhật Bản (giá phòng trung bình khoảng 1.500.000/VND)

Tokyo Disneyland và DisneySea nổi tiếng thế giới nằm ở tỉnh Chiba. Thành phố Chiba, thủ phủ của tỉnh Chiba, là một trung tâm giải trí nhộn nhịp và có các điểm tham quan như Công viên bờ biển Makuhari và trung tâm mua sắm Aeon Mall Makuhari Shintoshin gần đó.

Một địa điểm lịch sử không thể bỏ qua là Chùa Naritasan Shinsho-ji. Đây là một ngôi chùa xinh đẹp nằm ở thành phố Narita. Ngôi chùa hiện tại có niên đại từ thế kỷ thứ 10 và nổi tiếng với kiến ​​trúc đẹp, hoa văn chạm khắc công phu và những khu vườn xinh xắn. Sau một ngày đi chơi, bạn có thể nghỉ ngơi tại Chiba Onsen.

Chiba, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí thứ 8: Gwangju, Hàn Quốc (giá phòng trung bình hơn 2 triệu VND/ngày)

Gwangju, nổi tiếng là thành phố văn hóa và nghệ thuật, có nhiều thứ để xem quanh năm như Trung tâm Văn hóa Châu Á Quốc gia, Bảo tàng nghệ thuật Gwangju, cũng như nhiều phòng trưng bày và cửa hàng đồ cổ.

Có một lý do mà những người yêu thích nghệ thuật nên đến thăm Gwangju đó là 'Gwangju Biennale lần thứ 14', sự kiện nghệ thuật hai năm một lần đầu tiên và lớn nhất ở châu Á, sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến 9/7 trong năm nay.

Gwangju, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí thứ 9: Đảo Kim Môn, Đài Loan (giá phòng trung bình khoảng 2,2 triệu VND/ngày)

Đảo Kim Môn là một hòn đảo đầy di tích lịch sử và quân sự. Đặc biệt, ở đây có bãi biển phát sáng bí ẩn vào mùa xuân, được người dân gọi là ‘bích lệ’ (nước mắt màu xanh). Hiện tượng phát quang sinh học cho phép bạn chiêm ngưỡng bãi biển phát sáng lấp lánh màu xanh đầy mê hoặc.

Bên cạnh các di tích, đảo Kim Môn còn nổi tiếng với những hang động đá. Từ ngày 22/4-21/5, 'Lễ hội văn hóa hàu và lúa mì' sẽ được tổ chức dành cho những người yêu thích hàu. Tham gia cuộc thi đào hàu và thu hoạch hàu tại trang trại nuôi hàu là một trải nghiệm đáng giá. Một lợi thế lớn khác là bạn có thể mang về tất cả những con hàu mà bạn thu hoạch được.

Đảo Kim Môn, Đài Loan. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí thứ 10: Brisbane, Úc (giá phòng trung bình hàng ngày gần 3 triệu VND)

Brisbane là thủ phủ của bang Queensland và là thành phố lớn thứ ba ở Úc.

Thành phố ven sông sôi động này nổi tiếng với các hoạt động ngoài trời. Nơi đây có những vườn bách thảo xinh đẹp, khu bảo tồn động vật.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các cửa hàng họp chợ hàng tuần, quán cà phê, quán bar và bãi biển nhân tạo xinh đẹp bên dòng sông.

Brisbane, Úc. Ảnh minh họa: Internet

Theo Daum