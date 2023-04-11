Tự tay thiết kế ngôi nhà bằng đá, người đàn ông thu về chục triệu mỗi đêm, được khách du lịch khen ngợi hết lời

Năm 1995, khi Grant Johnson đang sống trong một chiếc xe rơ-moóc dài khoảng 18m ở Utah thì anh có cơ hội mua 40 mẫu đất hoang sơ của tiểu bang này.

Anh đã chi hơn 5 tỷ và 20 năm tiếp theo để hoàn thiện nơi ở mới của mình. Giờ đây, bất kỳ ai trên nền tảng Airbnb đều có thể thuê một phòng ngủ trong không gian đặc biệt với giá khoảng 350 đô la một đêm và toàn bộ hang động ba phòng ngủ với giá khoảng 1.000 đô la một đêm.

Johnson được cho biết địa điểm này đã bị bỏ hoang bởi một giáo phái từ những năm 1970, nhưng đó là bối cảnh hoàn hảo để anh đạt được ước mơ từ lâu: biến một tảng đá trên mảnh đất này thành ngôi nhà của mình bằng cách sử dụng thuốc nổ và hai bàn tay của mình.

Được biết căn nhà của Johnson đang ở là một hang động nằm ở phía nam Utah, cách vườn quốc gia Grand Canyon khoảng bốn giờ lái xe về phía bắc và gần Đài tưởng niệm Grand Staircase-Escalante.

Không chỉ dừng lại cho việc ở, Johnson còn nghĩ đến nuôi ngựa, bò, lợn, gà tây và đang lên kế hoạch xây cho chúng một cái chuồng trong hang động của riêng mình.

Tự tay chạm khắc ngôi nhà của mình

Johnson đã mua thuốc nổ từ một người quen. “Đó là vào những năm 90, vì vậy tôi có thể mua thuốc nổ và chỉ cần ký một tờ giấy. Bây giờ thì khó khăn hơn rất nhiều”, anh nói.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào mùa đông năm 1995. Johnson quay lại địa điểm này trong 8 năm tiếp theo để khai thác và tạo ra không gian mà anh muốn, cuối cùng đạt được diện tích khoảng hơn 460.000m2.

Lần đầu tiên bước chân vào hang động do chính mình tạo ra, anh không khỏi kinh ngạc.

“Không có gì ở trong không gian này kể từ thời khủng long. Đó là một tảng đá 100 triệu năm tuổi”, ông nói.

Năm 2005, Johnson thuê một người bạn chuyên xây dựng để giúp hoàn thành dự án. Họ cùng nhau đổ nền xi măng và lắp đặt những tấm kính cường lực khổng lồ để ngăn cách hang động với vùng hoang dã.

Có sáu khe hở trên tảng đá, tất cả đều quay về các hướng khác nhau và phải bịt kín mới có thể ở được. Tấm cuối cùng được đặt vào tháng 1 năm 2014, đó là khi Johnson chuyển đến nơi ở mới.

Trong thời gian đó, Johnson cũng tự mình đúc các bức tường và cửa ra vào của hang động.

Ông sử dụng kỹ thuật khoan lỗ song song và buộc chúng lại với với nhau bằng dây viền để làm nứt đá theo hình dạng mong muốn.

Hiện anh đang ở trên khu đất rộng hơn 161.000 m2. Ảnh: BI

Thuê 1000 đô la mỗi đêm

Hiện nay ngôi nhà của ông đã được mở trên các nền tảng đặt phòng nhằm chào đón du khách

Phòng “phía tây”, có cầu thang riêng dẫn lên ban công riêng, cho thuê với giá 350 đô la một đêm.

Với 1.000 đô la, khách có thể thuê toàn bộ căn nhà ba phòng ngủ, Johnson và vợ anh sẽ rời đi để ở trong một cabin gần đó.

Ngoài ra khách còn được mời leo lên hang ở bên ngoài và dùng dây đu trước nhà để ngắm cảnh.

Theo BI, căn nhà này hoạt động ngoài lưới điện và sử dụng nước để cung cấp năng lượng cho các thiết bị được cắm vào ổ.

Tuy nhiên, các thiết bị có công suất lớn như máy sấy tóc và chảo chiên bánh có thể quá nặng cho hệ thống thủy điện xử lý và không được khuyến khích sử dụng. Ngoài ra, không có kết nối WiFi trong căn nhà này.

“Sa mạc chứa đựng năng lượng đặc biệt và không gian này cộng hưởng với nó. Đây là nơi bạn đến để ngắt kết nối với phần còn lại của thế giới”, một người dùng Airbnb viết trong bài đánh giá vào tháng 5 năm 2022.

“Sự thoải mái, sạch sẽ và vẻ đẹp của nó vượt xa mọi mong đợi của những người trong nhóm chúng tôi”, một khách du lịch chia sẻ.

Johnson cho biết anh thích quan sát du khách ngạc nhiên trước khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và lắng nghe cách họ cảm thấy gắn kết với thiên nhiên hơn khi ở trong hang.

Anh khuyên mọi vị khách nên trèo ra ngoài hiên ở đầu phía tây vào ban đêm và ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng của sa mạc.

Theo Business Insider