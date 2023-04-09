5 dấu hiệu của ngôi nhà có phong thủy tốt, điềm báo cho gia đình có cuộc sống yên ổn và sức khỏe dồi dào

Nhà đẹp 09/04/2023 01:29

Nếu nhà của bạn có 5 dấu hiệu dưới chứng tỏ chúng có phong thủy cực tốt, con cháu làm ăn phát tài, thế nên đừng vội cho thuê hay bán đi.

Cây cối sống lâu, tươi tối quanh ngôi nhà

Trong phong thủy, từ hàng ngàn năm trước, người xưa đã biết tác dụng của cây cối trong việc hóa giải các điều xấu của môi trường sinh sống. Chẳng hạn cân bằng hình thể khiếm khuyết của ngôi nhà, che chắn tầm nhìn đến các cảnh quan xấu của bên ngoài….

Người xưa nói: trước nhà quang đãng không có gì che chắn, sau nhà cây cối xanh tốt phồn thịnh, bốn mùa rụng lá, ở đó yên ổn và phúc hậu lâu dài.

Vì cây cối tốt tươi là thịnh vượng, là nói lên vùng đất đó màu mỡ, mà như vậy thì dễ giúp cho vùng đó trù phú lên.

Vùng đất có cây cối tốt tươi, giúp con người sống khỏe, trí tuệ minh mẫn, đó chính là khởi đầu của sự giàu có. Trong phong thủy diễn đạt, vùng đất có địa mạch tốt, cách cục đạt giàu sang.

5 dấu hiệu của ngôi nhà có phong thủy tốt, điềm báo cho gia đình có cuộc sống yên ổn và sức khỏe dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Địa thế bằng phẳng, xung quanh thoáng đãng

Một ngôi nhà muốn đón nhận nhiều vượng khí thì quang cảnh xung quanh cần thoáng mát, không bị u tối, bí bách, địa thế cần bằng phẳng. Phía sau nhà cần có một điểm tựa vững vàng. Nếu như ngôi nhà bạn nằm ở phía sườn núi có dốc lớn, những thành viên cư ngụ trong đó sẽ luôn bị rình rập bởi những hiểm nguy, tai nạn cũng thường bất ngờ ập đến.

5 dấu hiệu của ngôi nhà có phong thủy tốt, điềm báo cho gia đình có cuộc sống yên ổn và sức khỏe dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cửa chính vững vàng không bay màu, tường nhà kiên cố

Theo phong thủy nhà ở, cửa là nơi con người ra vào giao lưu với vạn vật. Vì thế, cửa mà vững chắc thì sự nghiệp của bạn ổn định. Một ngôi nhà có lộc tức là cửa chính dù được lắp đặt lâu nhưng vẫn rất vững chắc, không bạc màu, bong sơn. Điều này chứng tỏ ngôi nhà có phong thủy tốt.

Trường hợp cửa nhà bị hỏng, lệch, tróc sơn, bạc màu, bạn nên nhanh chóng tu sửa để tránh làm hao hụt tài lộc của gia đình. Ngoài ra, tường nhà của gia đình bạn được xây kiên cố, trải qua thời gian dài cũng không bị bay màu thì đây là một dấu hiệu tốt, gia chủ sẽ rất vượng đường sự nghiệp.

5 dấu hiệu của ngôi nhà có phong thủy tốt, điềm báo cho gia đình có cuộc sống yên ổn và sức khỏe dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thường có động vật tới nhà, chim, ong về làm tổ

Dân gian ta quan niệm “Đất lành, chim đậu”. Các loài côn trùng, chim... giống như “phúc lộc” mà ông trời ban cho, thuộc về dương khí, mang lại may mắn cho gia đình. Vì vậy, nếu nhà bạn có chim đến làm tổ, đừng phá bỏ mà hãy cứ giữ nguyên hiện trạng.

Nhà ở khu vực có nhiều đường giúp tăng tài vận

Nhiều người quan niệm không nên mua nhà ở ngã 3 đường, hoặc nhà 2 mặt tiền vì yếu tố phong thủy. Tuy nhiên ngôi nhà ở khu vực đường lớn không chỉ tiện cho việc đi lại, mà còn thuận lợi cho làm ăn, buôn bán, kinh doanh. Nhờ vậy mà tài vận cũng tăng lên nhanh chóng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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