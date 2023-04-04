Đại kỵ phong thủy đầu giường, ai không biết hối hận cả đời

Nhà đẹp 04/04/2023 10:56

Đời người chúng ta có 3 việc quan trọng nhất là ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc. Mỗi người chúng ta dành trung bình ⅓ thời gian trong ngày để nằm ngủ. Đó là lý do tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến phòng ngủ của mình

 

Bên cạnh các vấn đề về kích thước, trang trí thì phong thủy giường ngủ là một trong những vấn đề quan trọng mà ai cũng quan tâm.

Phong thủy liên quan đến hướng, mệnh và những vấn đề về bố trí giường ngủ hợp lý. Giường ngủ được bố trí hợp phong thủy thì sẽ mang đến cho gia chủ sự an tâm và một giấc ngủ ngon, giúp sức khỏe và tinh thần của gia chủ được tốt. Và ngược lại, giường ngủ không hợp phong thủy sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tinh thần của gia chủ, từ đó tác động đến chất lượng cuộc sống và công việc hàng ngày.

1. Đầu giường kỵ trống không

Thứ nhất, giường ngủ không nên đặt ngay giữa phòng ngủ, bởi vì như thế nghĩa là bốn mặt chiếc giường đều là khoảng trống, khiến con người có cảm giác chông chênh, bất an, thiếu điểm tựa, khi ngủ sẽ không có cảm giác an toàn và ngủ không ngon giấc, dễ giật mình. Tốt nhất giường ngủ nên có hai mặt kê gần tường hoặc ít nhất là đầu giường phải có vách tường hay mặt phẳng vững chãi nào đó làm điểm tựa.

Ngoài ra, nơi dễ “tàng phong tụ khí” nhất trong phòng ngủ chính là góc phòng, rất thích hợp kê giường ở đây, giúp ích cho vận thế của chủ nhân. Nếu không thể kê đầu giường sát tường thì bạn có thể thiết kế một giá sách để hóa giải cảm giác trống rỗng nhưng nhớ phía trên kệ sách phải gọn gàng, sạch sẽ, không đặt đồ đạc lung tung.

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Không thể kê đầu giường sát tường thì bạn có thể thiết kế một giá sách để hóa giải cảm giác trống rỗng - Ảnh minh họa: Internet

2. Cấm kỵ đặt gương ở đầu giường

Kiêng kỵ tiếp theo khi được hỏi không nên đặt giường ngủ hướng nào, chính là đối diện với gương soi. Nó khiến người dùng có cảm giác âu lo, bất an hơn và ảnh hưởng không tốt đến chất lượng giấc ngủ của bạn. 

Tuy nói là nơi ngủ nghỉ nhưng vẫn có rất nhiều người chăm chút đến cả vẻ mỹ quan và thậm chí thích tạo điểm nhấn đặc biệt cho nơi này. Song dù vì lý do tiện lợi trong sinh hoạt hay để trang trí làm đẹp không gian thì bạn cũng nên tránh gắn gương hay bất cứ vật gì bằng pha lê, thủy tinh phía đầu giường ngủ. Bởi vì những vật này đều thuộc tính hàn, không có lợi để gần nơi nghỉ ngơi.

3. Không nằm ngược đầu gường

Bên cạnh đó, nằm ngang giường còn dễ khiến phần chân bị thừa ra ngoài giường, nhất là với các loại giường chỉ có chiều ngang 1.6 - 1.8m. 

Đối với phòng ngủ thì sai phong thủy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của chủ nhân căn phòng, nằm ngủ ngược đầu giường chính là trái phong thủy. Nằm ngủ ngược đầu giường sẽ gây cảm giác bất an khi ngủ, thứ hai ảnh hưởng đến phong thủy và về lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, hạnh phúc và tài lộc của con người.

4. Đầu giường kỵ đối diện cửa chính

Nếu đầu giường hướng thẳng ra cửa chính phòng ngủ thì không gian này không có cái gọi là riêng tư cần thiết, cho dù có khép cửa đi chăng nữa.

Mặt khác, khi nghỉ ngơi mà phần đầu quay ngược lại với cửa chính, không nhìn thấy được cửa thì cơ bản là tâm lý sẽ sinh cảm giác bất an, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, chưa kẻ lâu ngày những khí lưu từ cửa xông thẳng vào đầu giường còn gây đau đầu và nhiều bệnh tật khác.

Bạn cũng không nên kê giường ngủ đối diện cửa sổ, dù là ngủ quay đầu hay chân ra cửa sổ. Bởi ánh sáng mặt trời buổi sáng dễ ảnh hưởng và làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Hay trong điều kiện khí hậu mưa gió thì khả năng bị ốm, đau họng là rất cao.

Đại kỵ phong thủy đầu giường, ai không biết hối hận cả đời - Ảnh 2
Nếu đầu giường hướng thẳng ra cửa chính phòng ngủ thì không gian này không có cái gọi là riêng tư cần thiết, cho dù có khép cửa đi chăng nữa - Ảnh minh họa: Internet

5. Cần tránh quay đầu giường về hướng Tây

Chắc chắn đa số chúng ta sẽ ít mắc phải lỗi phong thủy này, vì con người vốn xem hướng Tây là hướng mà người đã khuất, về nơi cực lạc”. Đây là khía cạnh tâm linh theo dân gian từ xưa nay. Còn về mặt phong thủy cũng rất bất lợi cho sức khỏe con người. 

Nếu đầu giường kê hướng Tây thì cần thay đổi ngay vì đây là hướng đại kị. Nó sẽ khiến máu dồn lên não nhiều hơn, dẫn đến mất ngủ khó ngủ. Câu trả lời cho thắc mắc “Nằm quay đầu hướng nào”, chính là hướng Bắc – Nam, hoặc phía Bắc hoặc phía Nam để tránh sự quấy nhiễu của địa từ.

6. Kiêng kỵ khi kê giường ngủ đối diện - sau phòng thờ

Hình ảnh cách đặt giường ngủ đối diện hoặc sau phòng thờ được các chuyên gia đánh giá là không nên. Vì bàn thờ là nơi linh thiêng để thờ tự tổ tiên, ông bà, nên giữ được không gian trang nghiêm nhất có thể. Trong khi đó, giường ngủ thường đòi hỏi sự thoải mái, dễ chịu tạo nên cảm giác đối lập hoàn toàn. Vì vậy, cần tránh kê giường vào bất cứ vị trí nào ở đối diện, phía sau lưng hoặc bên cạnh phòng thờ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

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