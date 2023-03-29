Cây Thông thiên (Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.); toàn thân có chứa nhựa mủ trắng chứa glycoside tim, gây độc mạnh cho cơ thể người và động vật khi nhiễm liều cao.

Tất cả các bộ phận của cây đều có độc tố, đặc biệt hạt có độc tính cao nhất. Nuốt hạt có thể dẫn tới tử vong, mủ khi dính vào da có thể gây dị ứng, bỏng rộp tùy cơ địa từng người, mủ dính vào mắt gây tổn thương giác mạc.

cây trúc đào toàn cây trúc đào có nhựa đục rất đắng và độc, axit hydrocyanic và những glucosid độc là oleandrin, neriin, neriantin.

Mọi bộ phận của loại cây bụi này kể cả hạt, đều có độc. Các triệu chứng ngộ độc bao gồm chóng mặt, nôn mửa, tiêu chảy, nhịp tim không đều, đồng tử giãn và hôn mê dẫn đến tử vong.

Nhựa cây trúc đào gây nôn mửa, mệt lả, nhức đầu, chóng mặt

3. Ngô đồng

Cây ngô đồng có tên khoa học là Jatropha podagrica, người ta còn gọi cây này là sen lục bình, sen núi, dầu lai có củ,... Vỏ cây, lá cây nếu được dùng đúng sẽ có tác dụng chữa rụng tóc, lở loét miệng, bệnh ngoài da,...

Tuy nhiên, trong thân cây, củ và hạt cây ngô đồng có chứa chất Curcin gây bỏng rát ở họng, ói, tiêu chảy, đau bụng. Nếu nặng sẽ rối loạn tim mạch, xuất huyết tiêu hóa, ức chế hệ thần kinh trung ương.

Ngô đồng chứa chất Curcin gây bỏng rát ở họng, ói, tiêu chảy, đau bụng. Người bị ngộ độc cần phải truyền dịch, rửa dạ dày để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời bổ sung lượng nước đã mất do rối loạn điện giải, tiêu chảy, nôn ói.

Ngô đồng chứa chất Curcin gây bỏng rát ở họng, ói, tiêu chảy, đau bụng

4. Vạn niên thanh

Tên khoa học của vạn niên thanh là Dieffenbachia Amoena, trồng dễ sống, hình dáng đẹp nên được nhiều người trồng làm cây cảnh. Các bộ phận của cây đều có độc từ rễ tới ngọn. Độc tố andromedotoxin và arbutin glucoside trong nhựa cây gây tê lưỡi, đỏ lưỡi, bỏng rát nếu nhai phải hay họng bị cứng không thể nói được.

Đa số trường hợp bị ngộ độc là trẻ nhỏ hoặc thú nuôi. Những triệu chứng này thường nhẹ và có thể chữa trị bằng thuốc giảm đau, thuốc kháng histamine hay than hoạt tính.

Nếu vô tình bị dính nhựa cây thì bạn nên làm dịu chúng ngay bằng cách sử dụng nhiệt như: Hơ nóng hay rửa bằng nước ấm.

Vạn niên thanh chứa độc tố andromedotoxin và arbutin glucoside

5. Kim tiền

Trong thân và lá cây có chứa canxi oxalat, gây nóng rát, bỏng lưỡi, cổ họng nếu trẻ ăn phải. Nặng hơn sẽ gây sưng viêm, ngạt thở và xuất huyết dạ dày. Nhựa cây dính lên mắt cũng ảnh hưởng xấu đến thị lực.

Kim tiền là loại cây cảnh được ưa chuộng tuy nhiên độc hại nếu trẻ ăn phả

6. Hoa tiên ông

Hoa tiên ông hay còn gọi là hoa dạ lan hương, tên khoa học là Hyacinth orientalis. Hoa nở vào ban đêm, rất thơm và đẹp, có nhiều giống với nhiều màu sắc nên được nhiều người yêu thích trồng chúng.

Tuy nhiên, củ tiên ông lại chứa nhiều độc tố Alkaloid, nếu nuốt phải chất này sẽ gây vọp bẻ, các vấn đề về tiêu hóa như: Đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy,...