12 con giáp trồng cây phong thủy nào để vượng tài phát lộc, tiền tự động chảy vào túi

Nguyên nhân không phát tài được cũng là do tài vận kém. Đặt ở huyền quan một chậu dứa cảnh nến, có thể giúp tài vận đến nhà nhanh chóng.

Nếu có thể, người tuổi Sửu cũng có thể đặt ở bên trái bàn làm việc một chậu dứa cảnh, việc làm này sẽ giúp bạn kiếm tiền nhanh và dễ dàng hơn.

Phương vị có lợi nhất cho người tuổi Sửu là phía Bắc, thích hợp treo đồ trang trí có hình chuột để tăng cường tài vận.

Tuổi Dần - Thất diệp liên

Thất diệp liên cũng là một loài cây vượng tài thường thấy, nhưng đây là loài cây thích hợp nhất với người tuổi Dần.

Người tuổi Hổ yêu thích mạo hiểm, thích kiếm tiền nhưng không quá xem trọng tiền tài. Họ có nhiều phương pháp kiếm tiền, nhưng nhiều lúc quá mạo hiểm mà tiêu tốn hết tiền tài.

Trong số các cây phong thủy cho 12 con giáp, loài cây thích hợp với họ là Thất diệp liên, đặt cây trong phòng khách có thể giúp người tuổi Dần ổn định tài khí, giảm thiểu thiệt hại về tài chính, con đường kiếm tiền bình ổn.

Đặt cây trong phòng khách có thể giúp người tuổi Dần ổn định tài khí, giảm thiểu thiệt hại về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão - Trúc Phú Quý

Người tuổi Mão thiếu quyết đoán, thường để lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền. Họ thường không hiểu biết về các bí quyết kiếm tiền, quan niệm về tiền bạc cũng tương đối bảo thủ, vì thế họ tích lũy của cải khá chậm, muốn phát tài cũng khó.

Nếu đặt bên cạnh tủ lạnh một chậu Trúc Phú Quý với số thân lẻ, có thể cải thiện mối quan hệ xã họi, tăng cơ hội gặp được quý nhân, giúp họ có thể kiếm tiền thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Tuổi Thìn - Cây Xương rồng hoặc Vạn niên thanh

Tuổi Thìn là những người khoan dung, sức khỏe dồi dào, tâm hồn mạnh mẽ, tài vận rất tốt, thịnh vượng. Bên cạnh đó, họ cũng rất tham vọng, vì thế có thể sẽ gặp tiểu nhân quấy phá, từ đó ảnh hưởng đến đường tài vận. Vì vậy, theo phong thủy, tuổi Thìn cần chọn cây cảnh giúp hóa giải địch khí, và lựa chọn phù hợp nhất là cây Xương rồng hoặc Vạn niên Thanh.

Tuổi Tỵ - Cỏ đồng tiền

Người tuổi Tỵ thường được nhận xét là khá bí ẩn, họ bướng bỉnh, thích mạo hiểm, thường có nhiều vận may và quý nhân phù trợ nhưng đôi khi lại tự làm vụt mất các cơ hội, hay do dự nên hay bỏ qua các thời cơ kiếm tiền. Trong các cây phong thủy, Cỏ đồng tiền là loài cây phù hợp nhất với người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ trồng một ít cây Cỏ đồng tiền đặt trước cửa nhà hoặc bệ cửa sổ phòng riêng của mình sẽ giúp họ tăng vận khí, gặp rủi hóa may, đồng thời làm dung hòa tính cách ương bướng của họ.

Người tuổi Tỵ trồng một ít cây Cỏ đồng tiền đặt trước cửa nhà hoặc bệ cửa sổ phòng riêng của mình sẽ giúp họ tăng vận khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ - Trầu bà

Người tuổi Thọ không gặp nhiều trắc trở trong tài vận, kiếm tiền nhưng lại thiếu sự tập trung. Cây Trầu bà là lựa chọn phong thủy hoàn hảo cho người cầm tinh tuổi Ngọ. Chậu cây Trầu bà để giúp thu hút, tập trung tiền bạc lại một chỗ, tránh hao hụt đi nơi khác. Cây Trầu bà với màu sắc xanh pha vàng giúp mang lại may mắn cho người tuổi Ngọ, và đó cũng là ý tưởng hay ho để khiến căn phòng trông thu hút hơn.

Tuổi Mùi - Cây Lan quân tử

Người tuổi Mùi thường có tính cách điềm tĩnh, ôn hòa, có thiên phú nghệ thuật, vận may tốt và thường có quý nhân phù hộ. Cây Lan quân tử là loại cây phù hợp với tính khí của tuổi Mùi. Một chậu Lan quân tử đặt tại góc phải của bàn làm việc giúp tuổi Mùi có thêm sự sinh khí và gặp được quý nhân phù trợ cho con đường sự nghiệp.

Tuổi Thân - Tùng bồng lai

Người tuổi Thân thông minh cơ trí, có tài trong việc nắm bắt cơ hội kiếm tiền, chỉ tiếc tuổi này tiêu tiền cũng phóng tay, không giỏi tiết kiệm.

Đặt một chậu tùng Bồng Lai trong phòng làm việc, thứ nhất là có thể giúp họ tăng cường tư duy, thuận lợi kiếm tiền, thứ hai là giúp tụ tài và giúp gia chủ hạnh phúc hơn.

Đặt một chậu tùng Bồng Lai trong phòng làm việc, thứ nhất là có thể giúp họ tăng cường tư duy, thuận lợi kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu - Sen đá

Tài vận của người tuổi Dậu thường tốt và ổn định, nhưng thường bị người ngoài chú ý nên tỉ lệ phá sản rất cao.

Người tuổi này nên trồng những loài cây mọc dày như Sen đá có thể giúp họ ngăn cản thần phá sản, giữ vững tài phú. Đây được coi là một trong những vật phẩm phong thủy vượng tài cho tuổi Dậu.

Cần chú ý không nên để Sen đá phơi nắng trong thời gian quá dài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình.

Tuổi Tuất - Phát tài

Người tuổi Tuất tài vận tầm tầm, tiền tài có tăng cũng chỉ đến một mức độ nhất định rồi ngừng. Họ thường không biết cách quản lý tài sản, không biết cách nắm bắt cơ hội, có cơ hội cũng không biết quý trọng, vì thế khó phát tài.

Đặt một cây Phát tài trong phòng ngủ có thể tăng cường tài vận. Nhưng chú ý, trước khi đặt cây Phát tài cần phải loại bỏ hết các đồ đạc thuộc Kim trong Ngũ hành.

Ngoài ra có thể đặt dưới cây Phát tài một tờ tiền có mệnh giá lớn, ngụ ý tiền sinh ra tiền, giúp kiếm tiền nhanh chóng hơn.

Tuổi Hợi - Kim quất

Trong 12 con giáp, người tuổi Hợi có cuộc sống sung túc, bình ổn, đủ ăn đủ tiêu, không phải lo chuyện "cơm áo gạo tiền", nhưng hay tiêu tiền vào những món đồ xa xỉ, vì thế tiền tài thường không dư dả.

Đặt một chậu Kim quất bên bàn máy tính sẽ giúp người tuổi Hợi tiêu tiền lý trí hơn, không chi tiêu bừa bãi, nhưng nhớ phải thường xuyên sờ vào lá cây mới phát huy hiệu quả.

Đặt một chậu Kim quất bên bàn máy tính sẽ giúp người tuổi Hợi tiêu tiền lý trí hơn, không chi tiêu bừa bãi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.