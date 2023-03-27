3 loại cây xấu xí nhà giàu thích rước về, người nghèo chê mang vứt

Phật thủ thuộc cây thân gỗ nhỏ, có thể phát triển đến 2 - 2.5m và cành có gai cứng, nhọn và ngắn. Lá có kích thước lớn, thuôn dài và màu xanh nhạt. Hoa nở 2 - 3 lần mỗi năm, màu trắng nhưng có màu hơi đỏ tía bên ngoài rìa cánh hoa, thường mọc thành chùm và tỏa hương thơm. Quả chín có màu vàng óng, các ngón tay của quả phật thủ đôi khi chứa một ít thịt quả có tính axit, thậm chí quả phật thủ có thể sẽ không có nước và hạt.

Phật thủ là quả ăn trái, có hình dạng như bàn tay Phật, tên khoa học là Citrus medica var. sarcodactylis và thuộc chi Cam chanh. Phật thủ có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản, nó cũng được trồng phổ biến ở Việt Nam.

Theo quan niệm dân gian, phật thủ là loại quả được trưng bày trên bàn thờ tổ tiên bởi hương thơm quyến rũ và màu sắc đẹp mắt. Các yếu tố này giúp giữ chân Phật và gia tiên ở lại trong nhà lâu hơn, nhằm phù hộ cho gia chủ về sức khỏe , công danh và sự nghiệp. Ngoài ra, trưng phật thủ giúp không gian thờ cúng thêm sang trọng, thoáng đãng và trang nghiêm hơn.

Phật thủ thuộc giống cây ăn quả họ Cam chanh, đồng thời lớp vỏ của nó thường rất dày nên càng giúp cho vỏ quả chứa thêm được rất nhiều tinh dầu và có thể giữ hương lâu. Đây là lí do vì sao phật thủ có khả năng tạo hương thơm cho nơi thờ cúng, thoang thoảng mùi hương giống như vỏ quýt cam. Không những thế, hoa của phật thủ cũng có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu.

Cũng vì có hình dạng và màu sắc đẹp mắt cùng với hương thơm quyến rũ, quả phật thủ còn được dùng để bày lên mâm ngũ quả trong ngày Tết và thường được đặt ở vị trí trung tâm của mâm, ý cầu mong cho gia đình những điều may mắn nhất.

2. Củ bình vôi

Các bạn đang thắc mắc rằng tại sao lại gọi là củ bình vôi đúng không nào? ếu các bạn nào để ý các bà ngày xưa hay có riêng cho mình những chiếc bình đựng vôi để ăn chầu hình dáng tròn tròn và cái tên cu binh voi là bắt nguồn từ đó nhé các bạn.

Cây bình vôi trong phong thủy được coi như một loại cây trừ tà, xua ma quỷ và giúp cho gia chủ có được vượng khí - Ảnh minh họa: Internet

Cây bình vôi trong phong thủy được coi như một loại cây trừ tà, xua ma quỷ và giúp cho gia chủ có được vượng khí. Do đó, nó là tượng trưng của sự trường thọ, sức khỏe cũng như may mắn cho bất cứ gia chủ nào. Vì ý nghĩa đó, ngày nay, có rất nhiều người trồng phong thủy cây bình vôi ngay tại nhà.

Điểm sáng duy nhất của cây cảnh này là những chiếc lá của nó. Những chiếc lá tròn, nối tiếp nhau, xanh mướt, xinh đẹp, khi leo lên giàn nhìn tràn đầy sức sống và có thể tạo hình tốt.

3. Sen đá ống điếu

Sen đá ống điếu (tên tiếng Anh là Hobbit Jade) cũng là cây cảnh có hình dáng kỳ lạ. Chiếc lá của nó cuốn tròn, nhìn như cái giác hút độc đáo. Nhiều người thấy nó không đủ lộng lẫy, xinh đẹp nên không thích trồng cây cảnh này.

Cây cảnh này có ý nghĩa phong thủy rất tốt đẹp, giống như cái ống có thể "hút lộc, tiền tài" cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh này có ý nghĩa phong thủy rất tốt đẹp, giống như cái ống có thể "hút lộc, tiền tài" cho gia chủ. Lá của cây có hình dạng kỳ dị và nếu nó được duy trì tốt, lá cũng sẽ vàng rực lên nhìn rất đẹp.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh sen đá ống điếu cũng tương tự như cây ngọc bích, ngụ ý chiêu tài, hút lộc, mang lại may mắn cho gia chủ. Đây cũng là loại cây cảnh vượng tài mà nhà giàu thích nuôi.

Cây cảnh này rất dễ trồng, chỉ cần tưới ít nước là sinh trưởng tốt. Bạn nên cung cấp cho chúng đủ ánh sáng để lá từ màu xanh chuyển sang màu đỏ đẹp mắt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.