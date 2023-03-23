Top 4 mẫu tranh phong thuỷ vượng vận nên treo ngay trong nhà hút tài lộc

Tranh phong thủy vượng vận có rất nhiều loại, dưới đây là 4 loại nổi bật nhất, rất dễ để treo trong nhà. Những loại tranh này không chỉ có tác dụng phong thủy mà còn đẹp, bắt mắt, thích hợp để trang trí nhà ở, văn phòng.

Tranh phong thuỷ ngoài giúp trang trí nhà cửa thì còn giúp đem lại sự bình an, may mắn và nhiều tài lộc cho gia chủ. 1. Tranh hoa hướng dương Hoa hướng dương có màu vàng rực rỡ và vẻ kiều diễm, kiêu sa, tự tin, đóa hoa mang đại khí xán lạn, ngẩng cao đầu, ngập tràn năng lượng tích cực. Treo bức tranh hoa hướng dương trong phòng khách, phòng làm việc sẽ khai vận quý nhân, rời xa tiểu nhân, hướng tới sự tích cực, lạc quan và tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet Vị trị đẹp nhất để treo tranh hướng dương trong nhà là ở huyền quan hoặc phương lục sát ở phòng khách. Phương lục sát là vị trí tài vị không tốt, bị người khác hãm hại mà gặp rủi ro nên rất cần năng lượng thái dương để gia tăng vận khí, thúc đẩy vận thế, với ý nghĩa tiền đồ như mặt trời ban trưa. 2. Tranh Bát mã Tranh bát mã (Bát mã truy phong) thuộc dòng tranh Mã Đáo Thành Công. Hình ảnh tám con ngựa mạnh khỏe phi nhanh như gió trong tranh là biểu tượng của sức mạnh và tinh thần kiên cường, dám đương đầu với phong ba bão táp.

Ảnh minh họa: Internet Tranh phong thủy này mang ý nghĩa khát vọng thành công chung một chí hướng, đồng lòng tiến lên phía trước để đem chiến thắng trở về. 3. Tranh hoàng kim hồ lô Rất nhiều vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, tranh phong thủy cũng không ngoại lệ. Tranh hoàng kim hồ lô có tác dụng thúc đẩy tài vận, nếu treo ở Minh Tài vị thì cực kì phát đạt. Minh Tài vị nằm ở góc 45 độ của phòng khách, nơi này cần nhất là sự rực rỡ của tranh hoàng kim hồ lô. Ảnh minh họa: Internet Dùng một sợi dây đỏ buộc bức tranh lại, treo lên trần phòng khách phía Đông Nam, cách mặt đất 2/3 chiều cao thì đại diện cho tài phú tích tiểu thành đại, hàng năm có thừa. Bức tranh cũng mang tới phúc khí, nhân khí và sự hanh thông, thuận lợi. 4. Tranh cá chép bơi lội Ảnh minh họa: Internet Tranh cá chép bơi lội hay còn gọi là “chúng ngư đùa thủy” cực kì tốt cho tài lộc vì trong phong thủy truyền thống, Thủy đại diện cho tiền tài, mà cá lại sinh sôi nảy nở nhanh chóng nên ngụ ý tài lộc dồi dào, cát tường như ý. Tranh “song ngư đùa thủy” hay “cửu ngư” rất thích hợp để treo ở tài vị tại phòng khách. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Những lợi ích tuyệt vời của biểu tượng voi phong thủy, ai cũng nên có trong nhà Trong dân gian truyền rằng, tượng voi phong thủy chính là một linh vật của sức mạnh phi thường và sự may mắn.

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