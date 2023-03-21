Những lợi ích tuyệt vời của biểu tượng voi phong thủy, ai cũng nên có trong nhà

Voi là loài động vật quen thuộc với người dân của nhiều châu lục trên thế giới như Châu Á, Châu Phi,… Tại Việt Nam, voi là người bạn đồng hành từ thuở xa xưa. Hiện nay, voi không chỉ còn tồn tại trong đời sống mà còn được tái hiện lại hình ảnh thông qua các bức tranh hoặc tượng. Trong đó, tượng voi là được yêu thích nhất vì mang nhiều ý nghĩa phong thủy .

Voi là loài vật tượng trưng cho sức mạnh, cát tường, vì thế có thể dùng tượng voi phong thủy để chiêu vượng vận khí.

Trong tiếng Hán, “Tượng” có nghĩa là voi, đồng âm với chữ “Thừa Tướng” – một trong những chức quan lớn nhất trong các triều đại phong kiến trước đây. Chính vì vậy, voi được xem là biểu tượng của sức mạnh, sự phán đoán đúng đắn, sự thận trọng cùng trí thông minh và mưu lược hơn người. Đặt tượng voi trong nhà hoặc công ty sẽ như “hổ mọc thêm cánh”, làm gì cũng thuận lợi.

Theo phong thủy, voi có thể mang lại may mắn và thành công về mặt tài chính cho gia đình. Chúng được ngưỡng mộ vì có trí thông minh, sức mạnh và nhân phẩm tuyệt vời.

Chúng vừa có phẩm chất con người vừa có phẩm chất của thần linh, nên với người Phương Đông voi là biểu tượng chung của sự may mắn, được thờ cúng và tôn vinh.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh ý nghĩa may mắn, voi còn có biểu tượng cho quyền lực và danh tiếng của người chủ gia đình.

Vì thế, sự hiện hữu của voi phong thủy trong nhà tượng trưng cho may mắn khi tất cả khát vọng được hoàn thành. Cách tốt nhất để trưng bày voi trong nhà là mua một cặp voi bằng đá tự nhiên và để chúng bên trong hoặc bên ngoài căn nhà – ở vị trí hai bên cửa chính.

Voi cũng được xem là biểu tượng tuyệt vời của sự may mắn về con cái. Người ta cho rằng những phụ nữ không dễ có con để hình ảnh của voi trong phòng ngủ sẽ tăng khả năng sinh sản con cái.

2. Cách sử dụng voi phong thủy để chiêu tài đón lộc

Đầu tiên, nếu bạn muốn chọn mua voi phong thủy để chiêu tài lộc thì bạn nên tham khảo những chất liệu hợp với mục đích sử dụng và bản mệnh của gia chủ.

Tượng voi phong thủy bằng gốm sứ

Ảnh minh họa: Internet

Thường được sử dụng làm vật hóa giải các sát khí, tà khí xung quanh gia đình. Vì thế nên người ta thường để tượng Voi ở trong nhà để mang lại bình an cho các thành viên trong gia đình. Chất liệu gốm sứ phù hợp với người mệnh Kim.

Tượng voi làm bằng gỗ

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng chính của tượng voi làm bằng gỗ là dùng để mở rộng đường công danh sự nghiệp, mang đến nhiều may mắn cho gia chủ trong công việc. Chất liệu gỗ phù hợp với gia chủ mệnh Hỏa bởi yếu tố Mộc sinh Hỏa.

Tượng voi phong thủy bằng đá

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng chính của tượng Voi phong thủy bằng đá là để thu hút được lượng lớn tài lộc và tiền bạc về cho gia chủ. Đồng thời, chất liệu được nhiều gia chủ yêu thích bởi vì độ bền, đẹp và chất lượng tốt nhất. Phù hợp với những người mệnh Kim bởi đá thuộc Thổ sinh Kim.

3. Lưu ý cần biết khi sử dụng tượng voi phong thủy

Ngoài cách sử dụng đúng thì biết được những điều cần tránh khi trưng bày tượng voi trong nhà/công ty sẽ giúp linh vật phát huy được hết tác dụng phong thủy. Đồng thời giúp bạn không mắc phải những việc kiêng kỵ và được phù trợ tốt hơn trong cuộc sống cũng như công việc. Cụ thể như sau:

Thứ nhất: Chọn mua tượng voi tại những cửa hàng phong thủy uy tín, tốt nhất là lâu năm để đảm bảo chất lượng. Ngoài ra còn có nhiều mẫu mã và giá thành hợp lý để bạn dễ dàng lựa chọn linh vật phù hợp với điều kiện kinh tế và mong muốn của bản thân.

Thứ hai: Cẩn thận trong quá trình vận chuyển và trưng bày tượng voi. Tránh không để vật phẩm bể hoặc trầy xước. Bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn năng lượng của linh vật cũng như là tác dụng mà bạn nhận được khi đặt tượng voi trong nhà/công ty.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba: Không chọn tượng voi có phần vòi bị cuộn vào phía trong. Bởi vì đó chính là hình ảnh của voi trước mỗi lần chiến đấu. Nếu đặt trong nhà hoặc ở nơi làm việc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ, khiến mọi người không hòa thuận, dễ tranh chấp hoặc xảy ra cãi vã.

Thứ tư: Không đặt tượng voi tại những vị trí không trang nghiêm như nhà vệ sinh, nhà bếp,… Nếu đặt tại những vị trí này, vật phẩm sẽ mất thiêng hoặc giảm tác dụng. Trong một số trường hợp có thể gây hiệu quả ngược, khiến bạn gặp nhiều chuyện không may mắn.