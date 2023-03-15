Những lưu ý khi đặt bàn thờ Thần Tài-Thổ Địa giúp gia chủ vượng tài lộc, chỉ cần sai một ly là mất lộc cả năm

Nhà đẹp 15/03/2023 13:52

Bàn thờ Thần Tài-Ông Địa hầu như có ở tất cả các gia đình Việt Nam. Dưới đây là một số điều kiêng kỵ khi sắp xếp bàn thờ Thần Tài, Ông Địa.

 

Thần Tài là vị thần quản lý tiền tài cho gia đình. Thờ tượng Thần Tài, Ông Địa không những giúp tài chính được ổn định mà còn đem lại nhiều may mắn cho gia đình.

Những lưu ý khi đặt bàn thờ Thần Tài-Thổ Địa giúp gia chủ vượng tài lộc, chỉ cần sai một ly là mất lộc cả năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Đặt bàn thờ Thần Tài Thổ Địa không chính xác

Việc chọn sai hướng hay vị trí đặt bàn thờ Thần Tài Thổ Địa khá phổ biến. Việc chỉ nghe truyền miệng mà đặt bàn thờ bên trái cửa có thể trùng với hướng đại kỵ của gia chủ như Tuyệt Mệnh, Họa Hại, Lục Sát hay Ngũ Quỷ. Trái lại nếu cách chọn đúng sẽ đem tới nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ và các thành viên gia đình. Với trường hợp này, gia chủ tuân thủ theo nguyên tắc sau:

- Hướng Tây Bắc ứng với cung Quý Nhân mang đến sự an bình, may mắn.

- Hướng Đông Nam ứng với cung Thiên Lộc tượng trưng cho của cải, tài lộc.

- Hướng bốn chòm sao tốt bao gồm Thiên Y, Sinh Khí, Diên Niên và Phục Vị.

2. Đặt bàn thờ ở nơi không sạch sẽ

Thông thường, khi đặt ban thờ Thần tài, trước mặt phải quang đãng, sạch sẽ; sau lưng tựa vào vách tường chắc chắn, kiên cố và không được trổ lỗ, tránh các góc nhọn ở phía sau lưng ban thờ. Ngoài ra, việc đặt ban thờ cần được đặt theo hướng phù hợp với tuổi của gia chủ. Bàn thờ phải luôn hướng ra ngoài cửa chính.

Những lưu ý khi đặt bàn thờ Thần Tài-Thổ Địa giúp gia chủ vượng tài lộc, chỉ cần sai một ly là mất lộc cả năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Trước khi cúng không vệ sinh đồ thờ

Khi chúng ta mua tượng Thần Tài, Ông Địa, lư hương, bộ ly tách thường hay có suy nghĩ chúng là đồ mới được bọc trong túi ni lông sẽ không bị bụi bẩn nên không chùi rửa mà cứ thế đặt lên bàn thờ. Suy nghĩ này là một sai lầm vì lau chùi không những chỉ để làm sạch bên ngoài, mà còn có ý nghĩa gột rửa những ám khí, xấu xa bám trên bộ đồ thờ khi đặt ngoài chợ, cửa hàng,….

Khi lau rửa bộ đồ thờ cần chú ý chuẩn bị một thau nước sạch sau đó xắt củ gừng thành những sợi mỏng rồi thả vào thau nước. Tiếp đó mới đến chùi rửa bộ thờ, sau khi rửa xong dùng khăn khô lau sạch sẽ, ráo nước. Lúc này mới có thể đặt lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa.

3. Không đặt bàn thờ trên cao

Theo truyền thuyết thì đất là nơi Ông Địa sống. Ông Địa là người cai quản đất đai, do đó, phải ở dưới đất để làm công việc của mình.

Còn Thần Tài thì có nhiều truyền thuyết khác nhau, trong đó, có chi tiết liên quan đến việc thần tài bị coi là người ăn mày khi xuống trần gian, sống trong góc nhà. Chính vì vậy, người ta đặt bàn Thần Tài và Thổ Địa ở dưới đất. Dù thờ ở dưới đất nhưng các vị thần này lại rất ưa sạch sẽ, do đó, gia chủ cần thường xuyên lau dọn ban thờ.

Không nên đặt ban thờ Thần Tài phía dưới hoặc bên cạnh bàn thờ tổ tiên.

* Thông tin mang tính chất tham khảo

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Từ khóa:   phong thủy Thần Tài Thổ Địa

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