Những vật phẩm trang trí bàn thờ thần tài: Thu hút tiền tài, kích lộc và may mắn

Tỳ hưu giúp trừ tà, hóa giải sát khí bởi chúng là linh vật hung dữ chuyên đi hút tinh huyết của yêu ma giúp trừ tà và là vật hộ mệnh cho chủ nhân. Cũng từ đó mà người đeo tỳ hưu phong thủy được bảo vệ tránh khỏi những điều chẳng lành.

Tỳ hưu là con của thần linh. Đặc điểm của tỳ hưu là có miệng rộng mông to thức ăn là vàng bạc châu báu mà lại không có hậu môn vì thế chỉ có ăn vào mà không có thải ra ngoài. Chính nhờ sự khác biệt này mà Tỳ Hưu trở thành linh vật phong thủy chiêu tài giữ lộc hiệu quả.

Đúng như tên gọi thì bát tụ bảo có ý nghĩa là quy tụ tài khí, may mắn về một nơi. Từ “tụ” mang ý nghĩa là tụ lại, thu hút lại; còn “bảo” có nghĩa là vàng bạc châu báu, những vật dụng có giá trị. Trong phong thủy, người ta rất chuộng dùng Bát Tụ Bảo (hay còn được gọi là Tụ Bảo Bồn) với mong muốn thu hút tài lộc, mang lại giàu sang phú quý cho gia chủ.

Tỳ hưu vàng mang trong mình nguồn năng lượng vô cùng mạnh giúp người đeo ngăn ngừa được bệnh tật hay các nguy cơ gây bệnh tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe .

Ảnh minh họa: Internet

Từ xưa, vật phẩm này đã được các thương nhân sử dụng nhiều, bởi không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà Bát Tụ Bảo còn có tác dụng chiêu tài – kích lộc, tượng trưng cho tiền tài, trí tuệ và địa vị,…

3. Mèo Thần Tài

Những chú mèo giơ tay phải được xem là mèo cái tượng trưng cho phúc khí. Loại mèo này được đặt chủ yếu ở trong nhà. Không chỉ để trang trí, Mèo Thần Tài còn là vật phẩm giúp gia chủ thu hút nhiều tài lộc, may mắn.

Bên cạnh đó, phúc khí của Mèo Thần Tài giơ tay phải còn giúp các thành viên gia đình hoà thuận, kết nối, yêu thương nhau hơn, tình cảm các cặp vợ chồng thêm khăng khít, mặn nồng.

Ảnh minh họa: Internet

Tương tự, Mèo Thần Tài giơ tay trái được xem là mèo đực tượng trưng cho tài lộc. Loại mèo này thường được trưng bày tại nơi làm việc, cửa hàng, địa điểm buôn bán. Vật phẩm phong thuỷ này sẽ giúp thu nạp tài khí, gọi mời tiền bạc nhanh chóng "gõ cửa". Đối với những người làm việc văn phòng thì sẽ trợ giúp vận trình sự nghiệp thuận lợi, sớm đạt được ước mong.

4. Ngũ cốc, gạo muối

Hũ muối

Không tự nhiên mà ông bà ta để lại 1 quan niệm “đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng”. Muối đối với đời sống vật chất là một khoáng sản, tài sản quý giá đối với con người. Đối với đời sống tâm linh, muối có tác dụng chế giải sát khí cho con người. Vì thế hũ muối trong 3 hũ để bàn thờ thể hiện mong muốn có được cuộc sống lành mạnh, trong sạch, no ấm và hưng thịnh

Hũ gạo

Từ ngàn đời nay, gạo là lương thực chủ yếu nuôi sống con người. Gạo là ngọc của trời. Nó biểu tượng cho sự đầy đủ và sung túc. Chọn gạo làm 1 trong 3 hũ để bàn thờ thể hiện mong muốn việc làm ăn của gia chủ phát đạt, có của ăn, của để.

Ảnh minh họa: Internet

Hũ nước

Nước chính là ngọn nguồn của mọi sự sống trên thế giới này. Hũ nước biểu trưng cho sự trong sạch, thanh cao. Ngoài ra, nước có sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Vì thế đặt hũ nước trên bàn thờ Thần Tài thể hiện mong muốn có được sức mạnh và sự trong sạch như nước.

5. Cây giữ tiền

Cây giữ tiền (tên khoa học: Aglaonema sp) còn được gọi với tên khác là cây lan tuyết, có nguồn gốc từ châu Phi. Cây giữ tiền là loại cây thân thảo, thuộc họ nhà Ráy. Thân cây khá mảnh, mềm mại, một cây sẽ có chiều cao trung bình khoảng 40-50cm. Bên cạnh đó, thân cây giữ tiền có màu trắng, không tạo nhánh, lá của cây có dạng thuôn dài, gân lá cây có màu trắng.

Ảnh minh họa: Internet

Cây giữ tiền có khả năng ra hoa nhưng khả năng ra hoa của cây không thường xuyên, khá hiếm, hoa của cây có màu trắng. Cây được rất nhiều người ưa chuộng và tìm mua để trồng trong nhà hoặc trang trí ở ở phòng với mục đích sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm