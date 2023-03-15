3 mẹo để biết nhà đang ở hợp Thần Tài, ở càng lâu càng sinh phú quý

Có câu “Đất lành chim đậu”, nhà ở có chim hay ong về làm tổ là một dấu hiệu phong thủy tốt.

Phong thủy và nhà ở luôn là điều được đặc biệt quan tâm. Đặc biệt với quan niệm của người Phương Đông, hai yếu tố này có mối liên hệ khá chặt chẽ với nhau. Nếu căn nhà được thiết kế theo phong thuỷ phù hợp với gia chủ như hướng nhà, vị trí các phòng chức năng và cả cách bố trí các đồ vật trong nhà, thì chắc chắn mọi may mắn và thuận lợi, tài lộc luôn đến với gia chủ. Ảnh minh họa: Internet Nhà có kết cấu vững chãi, địa thế bằng phẳng

Ngôi nhà có vững chãi, có kiên cố chắc chắn sẽ đảm bảo sự an toàn. Và về mặt tinh thần, nó cũng cũng tạo cảm giác an tâm cho người sống bên trong ngôi nhà. Xét về phong thủy, đây là một dấu hiệu nhà có phong thủy tốt, sẽ phát huy sinh ra những năng lượng tích cực. Dấu hiệu nhà có phong thủy tốt tiếp đến và không thể thiếu đó là địa thế quanh ngôi nhà. Nghĩa là mảnh đất mà ngôi nhà tọa lạc đạt tiêu chí bằng phẳng, quang cảnh thoáng đãng có thể giúp ngôi nhà đón nhận nhiều vượng khí.

Nhà có tầm nhìn đẹp, nhiều ánh sáng tự nhiên Ảnh minh họa: Internet Nhà đã nằm ở địa thế đẹp, hướng nhà hợp tuổi, cửa chính vững vàng, lại thêm các hướng nhìn ra xung quanh mà đẹp nữa thì đúng là ngôi nhà hợp Thần Tài rồi. Để có tầm nhìn đẹp ra xung quanh, nên chọn những nơi có nhiều cây xanh thoáng mát hoặc tầm nhìn xa, không bị tòa nhà khác chắn hoặc bị các góc nhọn của tòa nhà khác chĩa vào. Không gian sống ngăn nắp, sạch sẽ không chỉ là một dấu hiệu nhà có phong thủy tốt mà còn giúp loại bỏ được bụi bẩn, ẩm mốc, tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của các thành viên trong gia đình, từ đó tạo ra những năng lượng tích cực. Cây cối tươi tốt, nhiều động vậy ghé nhà Ảnh minh họa: Internet Người Việt Nam vẫn luôn quan niệm “Đất lành chim đậu”, chính vì vậy, một ngôi nhà có sự xuất hiện của động vật, cụ thể là chim chóc, ong đến làm tổ và chó lạ xuất hiện trong nhà, đây là những dấu hiệu nhà có phong thủy tốt. Ngoài ra, nếu xung quanh nhà đều tươi tốt, hoa nở, cây cối đâm chồi nảy lộc thì là biểu hiện của sự sống, khởi đầu của những điều vui tươi, may mắn và thành công. Những dấu hiệu như nhà có chuyện không vui, cây cối héo úa, vật nuôi chết chóc… là điềm xấu trong phong thủy. *Bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Tuổi nào nên chọn cây phát tài để mang đến vận may, điều tốt lành, thịnh vượng, tài lộc cho người trồng Cây phát tài có thể mang lại nhiều may mắn,sự phát tài và phát lộc với gia chủ, tuy nhiên tuổi nào phù hợp với loại cây này thì không phải ai cũng biết.

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